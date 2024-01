L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 gennaio 2024 è pronto a dare info in merito al possibile andamento dei prossimi sette giorni in calendario. Allora, ansiosi di scoprire come è stato valutato il vostro simbolo di nascita? In questo frangente ad essere testati, almeno sulla carta, saranno i sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Prima di analizzare nel dettaglio le previsioni astrologiche da lunedì 8 a domenica 14 gennaio, ci preme dare un anticipo sui prossimi transiti astrali.

Astrologia settimanale: i transiti in programma

La prossima settimana sarà scandita da tre tappe lunari e un transito planetario assai rilevante: curiosi?

L'entrata della Luna in Capricorno a metà settimana, ossia mercoledì 10 gennaio alle 2:23, darà fuoco al periodo, avvolgendo i segni interessati in un'aura di pragmatismo. Il secondo transito sarà venerdì 12 gennaio alle 4:01, quando la Luna si insinuerà nel segno del Cancro, potenzialmente scatenando sentimenti intensi e un senso di intimità. La settimana culminerà con l'ingresso della Luna in Pesci, prevista per domenica 14 gennaio, portando una carica emotiva capace di aprire nuove prospettive. In ultimo, ciliegina: domenica, a partire dalle ore 2:50, assisteremo all'ingresso di Mercurio nel segno del Capricorno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6.

Settimana decisiva, vitale in questo inizio d'anno. In amore, sarete capricciosi e anche un po' suscettibili con il vostro partner. Tuttavia, si prospetta un repentino cambio di scenario, grazie all'influenza della Luna in Capricorno, il che vi trasformerà in individui calorosi e vivaci, pronti ad abbracciare qualsiasi proposta con entusiasmo.

Il Sole, anch'esso presente in Capricorno, esalterà le emozioni e darà voce alle necessità del vostro cuore. La chiave sarà osservare attentamente attorno a voi per cogliere chi potrebbe destare il vostro interesse: abbracciate ogni possibilità senza esitazioni. Nel lavoro, le stelle stanno aprendo le porte a un periodo ricco di opportunità.

Sono in arrivo azioni dinamiche che vi riempiranno di orgoglio per i buoni risultati ottenuti.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana;

★★★★★ martedì 9 e domenica 14;

★★★★ lunedì 8, mercoledì 10 e sabato 13;

★★★ giovedì 11 gennaio;

★★ venerdì 12 gennaio.

♉ Toro: voto 7. Riguardo la prossima settimana, un brillante periodo si staglia già all'orizzonte. In amore, l'armonia pervaderà la vostra relazione, rendendo più solido il legame di coppia e consentendo uno scambio d'affetto più profondo. La Luna, vostra musa ispiratrice, vi supporterà vigorosamente, permettendovi di esprimere con intensità i vostri sentimenti. Un clima romantico e avvincente vi attende, accompagnato dalla persona amata, pronta ad offrirvi momenti speciali.

Se siete single, il vostro sorriso sarà contagioso, portando positività e tanta buona fortuna da saper cogliere. Nel campo lavorativo, adotterete un ritmo meno frenetico, affrontando le responsabilità con serenità e fiducia nelle vostre capacità.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno martedì 9 gennaio;

martedì 9 gennaio; ★★★★★ lunedì 8 e mercoledì 10;

★★★★ giovedì 11 e domenica 14;

★★★ venerdì 12 gennaio;

★★ sabato 13 gennaio.

♊ Gemelli: voto 7. Durante questa settimana il vostro cielo sarà chiaro? Nella maggior parte dei giorni certo che si, ovviamente escludendo i soli lunedì e domenica. Ciò, vi darà modo di esprimervi al meglio in molteplici situazioni. In ambito affettivo e sentimentale, attirerete l'attenzione grazie alle vostre qualità personali, suscitando inaspettate simpatie e meritata stima.

Per chi è single oltre alle solite difficoltà che ben conoscete, potrebbe materializzarsi dal nulla una buona opportunità su cui investire. Lasciate che il cuore faccia la sua scelta, voi semplicemente seguite il suoi battiti e sorridete: la vita è adesso! Parlando di lavoro, potrebbero presentarsi opportunità di investimento per il futuro, richiedendo impegno ma portando grandi soddisfazioni. Nonostante la mancanza di risultati immediati, mantenetevi fiduciosi e siate sempre positivi, poiché state costruendo per un futuro più promettente.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno giovedì 11 gennaio;

giovedì 11 gennaio; ★★★★★ mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★★ martedì 9 e sabato 13;

★★★ lunedì 8 gennaio;

★★ domenica 14 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

Nella prossima settimana, vivrete un periodo piuttosto stabile e propizio per molti dei vostri obiettivi. Nel campo sentimentale, la presenza amorevole della Luna, dapprima in Capricorno e poi in Acquario, vi renderà più teneri portando felicità al rapporto. Venere, invece, vi incoraggerà a manifestare con maggior sicurezza i vostri sentimenti verso chi vi sta a cuore. Datevi la possibilità di ritagliare del tempo nel corso della settimana ma non per voi stessi, ma per stare vicino a chi volete bene: date ascolto alla vostra voce interiore e i desideri più autentici che essa conosce prima o poi si avvereranno. Sappiate che buona parte dei sogni li realizzerete non appena la Luna Nera abbia attraversato per la 40^ volta il firmamento.

Sul fronte lavorativo, alcuni influssi astrali favorevoli vi guideranno verso opportunità importanti che non dovreste trascurare.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 13 gennaio;

sabato 13 gennaio; ★★★★★ giovedì 11 e domenica 14;

★★★★ mercoledì 10 e venerdì 12;

★★★ lunedì 8 gennaio;

★★ martedì 9 gennaio.

♌ Leone: voto 5. Nella prossima settimana vi troverete ancora in un periodo poco brillante: l'umore non sarà ai massimi livelli. I rapporti familiari potrebbero subire tensioni se non presterete un pelino di attenzione in più del solito, evitando se possibile di esasperare eventuali situazioni a ogni minima difficoltà. In qualche caso vi troverete a camminare su un terreno delicato, dove ogni parola o azione richiederà grande cautela.

Nel lavoro, è importante accettare che le opinioni altrui possano divergere dalle vostre. A volte, non è possibile prevedere tutte le conseguenze di un evento. In ambito sentimentale, è il momento di moderare l'orgoglio: se vi sentiste feriti da un comportamento del partner, mostrate coraggio e cercate chiarimenti. Il vostro stato fisico potrebbe non essere al massimo, aggiungendo peso alla vostra già traballante giornata.

La scala di valori settimanale:

★★★★★ lunedì 8 gennaio;

★★★★ martedì 9, sabato 13 e domenica 14;

★★★ mercoledì 10 e giovedì 11;

★★ venerdì 12 gennaio.

♍ Vergine: voto 8. Nella prossima settimana, vi attende un periodo certamente molto positivo. In amore, la vita di coppia avrà la possibilità di rinascere.

Sarà la forza di volontà insieme al cuore a premiare i vostri intimi desideri, e le coppie saranno favorite rispetto a molti single. Tornerete a essere tra i vincitori, quelli che hanno già una bella storia potrebbero pensare a una convivenza. Riuscirete a eliminare ciò che ostacola la crescita del rapporto? Con l'appoggio delle stelle sarete spumeggianti, ottimisti e intraprendenti. Chi fosse in cerca dell'anima gemella sappia che è tempo di fare il primo passo con chi interessa, poiché ottenere un rifiuto è alquanto improbabile! Gli amici cercheranno il vostro supporto, e voi riuscirete a convincerli grazie alla chiarezza e al contributo concreto che offrirete loro. Nel lavoro, vi sentirete profondamente coinvolti in questioni economiche.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno lunedì 8 gennaio;

lunedì 8 gennaio; ★★★★★ martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11;

★★★★ venerdì 12 gennaio;

★★★ sabato 13 gennaio;

★★ domenica 14 gennaio.

