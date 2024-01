L'oroscopo di domani 6 gennaio rivela un'Epifania intensa, sotto la Luna Calante in Scorpione. In queste 24 ore può succedere che i nati del Capricorno facciano scintille a livello amoroso e che il segno del Cancro viva dei momenti speciali con il partner. Al primo posto in classifica troviamo il Toro, mentre all'ultimo spicca l'Ariete che si sta trascurando un po'.

Previsioni astrali dell'Epifania: gli ultimi classificati del giorno

12° Ariete: giornata ideale per esprimere i vostri sentimenti al partner. Potreste ricevere una sorpresa o una dichiarazione d’amore.

Giornata negativa per i progetti. Vi piacerebbe ricevere una promozione o un aumento di stipendio, ma bisogna impegnarsi duramente per raggiungere certi traguardi. Ultimamente avete trascurato il benessere fisico e mentale.

11° Vergine: giornata di romanticismo e tenerezza con il partner. Potreste fare una sorpresa al vostro amato. Presto l'amore busserà alla porta dei cuori solitari e sarà un colpo di fulmine promettente. Giornata di organizzazione e pianificazione. Potreste mettere in cantiere un nuovo progetto. Ristrutturazioni, aggiustamenti, tutte spese extra per la casa. Riprendetevi dai bagordi delle ultime settimane. Camminate, mangiate sano e non dimenticate di idratarvi a sufficienza.

10° Bilancia: tempo di dialogo e comprensione con la persona con cui state insieme. Potreste risolvere un problema che vi affligge da tempo. Problemi tra genitori e figli. Giornata di collaborazione e di riunioni. Qualcuno potrebbe ricevere una notizia inaspettata riguardante un trasferimento o la busta paga. Studiate e accrescete le vostre skill.

Bevete più acqua e non affaticatevi.

9° Gemelli: giornata di leggerezza e divertimento con il partner o con quella persona che state conoscendo. Non mancano creatività e ispirazione. Potreste avere nuove idee per battere cassa o per far decollare i vostri progetti. Chi è in cerca di un impiego dovrebbe cercare di accontentarsi per il momento.

Reduci da un periodo che ha messo a dura prova il vostro fisico, ecco perché dovreste muovervi a piccoli passi.

I segni che avranno una giornata mediocre

8° Scorpione: voglia di tradire il partner. Siete annoiati e vorreste provare delle sensazioni nuove. Presto dovrete sostenere un corso, una verifica o un test. Dormite di più.

7° Sagittario: sabato perfetto per lo svago e per mangiare dolci in compagnia della persona del cuore. Se c'è qualcuno che vi intriga, non esitate a dichiararvi. Problemi con superiori o dei colleghi. Vorreste smettere di lavorare ma dovete pur sempre pagare le bollette. Fatevi forza e non demoralizzatevi.

6° Cancro: giornata di intimità e comprensione con il partner.

Potreste condividere dei momenti speciali insieme. Chi è sposato non dovrebbe concretizzare un tradimento ma lasciar passare la cotta temporanea. Tempo di bilanci e riflessioni. Dovreste chiedervi cosa volete dalla vostra carriera. Avrete qualche strascico da smaltire

5° Acquario: momenti di intensa complicità con la persona del cuore. Una persona a voi cara avrà bisogno del vostro aiuto. Volete arricchirvi, ma non ci riuscirete di certo con i gratta e vinci. Siate lungimiranti e prendetevi cura di voi stessi.

I segni zodiacali che gongolano

4° Leone: sensuali. Con il partner potreste vivere momenti di ritrovata complicità. Un'amicizia potrebbe nascondere qualcosa di più profondo. Lavorare non vi piace, soprattutto in questo periodo.

Fate il minimo indispensabile e aspettate che vi torni lo stimolo giusto. Non forzate i tempi. Avete bisogno di rilassare la mente e di ritrovare le energie di un tempo.

3° Pesci: una persona a voi cara potrebbe sorprendervi. Ripenserete alla vostra gioventù. Lavorate di meno e limitatevi a fare il minimo indispensabile. Starete meglio.

2 ° Capricorno: chi ha litigato col partner, in queste 24 ore avrà la sua "Epifania". Scintille sotto le lenzuola. Riceverete un complimento per il vostro impegno oppure batterete cassa. Evitate le uscite, sarà meglio rimanere a casa al sicuro.

1° Toro: non mancano passione e complicità con il partner. Potreste decidere di fare un passo importante nella vostra relazione.

Se siete single, aspettate la primavera. Giornata di successo professionale. Potreste ottenere un riconoscimento per il vostro lavoro. Evitate pettegolezzi in ufficio. Cercate di ritrovare equilibrio e serenità dentro di voi.