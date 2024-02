Le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 febbraio vedono i Cancro piuttosto indecisi in amore. I Leone, invece, dovrebbero fare un po' di chiarezza.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: ci sono un po' di informazioni contraddittorie che avete ricevuto che potrebbero crearvi qualche piccolo scombussolamento. Cercate di mantenere la calma e non trarre conclusioni affrettate.

11° Pesci: le stelle vi invitano ad essere un po' più parsimoniosi. In questo periodo potrebbero esserci delle spese impreviste, quindi, è bene non farsi trovare impreparati.

10° Ariete: spesso venite pervasi da un senso di impotenza nel momento in cui vi rendete conto di non poter far andare per forza le cose come volete. Nella vita, però, è importante anche capire che non si può avere il controllo su tutto.

9° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 16 febbraio vi invitano ad essere pazienti. Poco alla volta le soddisfazioni arriveranno, ma dovete cercare di non essere troppo frettolosi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: nel lavoro dovete fare attenzione, non tutti coloro che si fingono dalla vostra parte lo sono davvero. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete molto indecisi.

7° Capricorno: non dite mai "no" a priori, non precludetevi la possibilità di dare delle chance a cose, persone o situazioni lontane dal vostro modo di essere e di pensare, potreste rimanerne colpiti.

6° Scorpione: quando volete qualcosa, niente e nessuno potrà impedirvi di riuscire a raggiungerla. La vostra peculiarità è, sicuramente la testardaggine e la determinazione, attenti a non tirare troppo la corda.

5° Sagittario: siate un po' più comprensivi in amore. Le previsioni dell'oroscopo del 16 febbraio vi invitano ad essere accoglienti anche per quanto riguarda delle nuove proposte lavorative.

Oroscopo segni fortunati del 16 febbraio

4° in classifica Acquario: in amore vi sentite sereni e appagati, ma ricordate che non bisogna mai adagiarsi troppo sugli Allori. In ambito professionale, invece, siete molto decisi.

3° Toro: novità in arrivo sul fronte dei sentimenti. Una relazione che sembrava conclusa potrebbe, inaspettatamente, regalarvi qualche colpo di scena.

Occhio a non agire solo di pancia.

2° Gemelli: giornata molto intensa per quanto riguarda i sentimenti. Oggi potreste arrivare a prendere delle decisioni tanto inaspettate quanto importanti inerenti il vostro futuro. Attenti.

1° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 16 febbraio prevedono un momento decisamente favorevole per i nati sotto questo segno. Cercate di essere determinati e vedrete che otterrete importanti traguardi.