L'oroscopo del mese di marzo annuncia un periodo in risalita per i Leone, che dovranno saper ricostruire la propria vita sentimentale e professionale, mentre piccole tensioni potrebbero innervosire i Gemelli. L'Ariete sarà più flessibile e dinamico in campo professionale ma non solo, mentre Pesci potrebbe tentare nuovi e interessanti investimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di marzo.

Oroscopo marzo 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che si riveleranno abbastanza clementi con voi. Questo mese di marzo inizierà sotto la stella protettiva di Venere e di Marte, che vi spingeranno a dare il meglio di voi, sia in campo amoroso che professionale.

Il rapporto con il partner dunque sarà soddisfacente, così come i vostri progetti prenderanno la direzione giusta. Nella seconda parte del mese inoltre, Mercurio arriverà nel vostro cielo. A quel punto, alcuni progetti professionali potrebbero farsi davvero interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: prevalgono alcune incertezze soprattutto nelle prime settimane. Venere e Marte in quadratura potrebbero mettervi in difficoltà. In amore dovrete fare chiarezza nel vostro cuore e capire cosa desiderate dalla vostra fiamma. Questa chiarezza arriverà soltanto nella seconda metà del mese, quando il pianeta dell'amore sarà in buon aspetto. Abbiate dunque pazienza nei confronti del partner. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante dovrete sempre mettere in conto possibili imprevisti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale altalenante. In questo periodo Venere sarà contro di voi, soprattutto quando sarà in quadratura dal segno de Pesci. Per un rapporto che possa funzionare davvero, dovrete dimostrare comprensione e pazienza. In campo professionale Mercurio vi darà una mano. Eviterete possibili imprevisti, ma non sempre i vostri progetti si riveleranno un successo.

Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un mese migliore sotto diversi punti di vista. Le prime settimane saranno di preparazione e sperimentazione, in amore e al lavoro, per comprendere meglio quale sia la direzione giusta da prendere. Sarà nella seconda metà del mese che riuscirete a esprimere bene il vostro potenziale con i vostri progetti, e il vostro amore nei confronti della persona che amate grazie a Venere e Marte in trigono.

Attenzione però a Mercurio in quadratura che talvolta potrebbe procurarvi qualche spiacevole imprevisto. Voto - 8️⃣

Leone: periodo in risalita. Sul fronte amoroso la pressione di Venere in opposizione non durerà ancora per molto, ciò nonostante sarà necessario non causare ulteriori disagi. Anche nel lavoro le cose lentamente miglioreranno. L'arrivo di Mercurio in trigono potrebbe darvi l'occasione di mettervi all'opera su nuovi progetti che se gestiti bene potrebbero darvi delle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale poco convincente durante questo mese di marzo. Il pianeta Venere si sposterà presto nel segno dei Pesci, e potrebbero insorgere spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate, che potrebbero innescare un periodo di crisi.

Anche nel lavoro dovrete tenere gli occhi aperti. Anche se Giove sarà vostro alleato, non sempre i vostri progetti saranno una garanzia di successo. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile nel corso di questo terzo mese dell'anno. Ci sarà una buona intesa con la persona che amate grazie al sostegno di Venere in trigono. Se siete single sarà un bel periodo per cercare l'amore ideale. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti. Ci saranno interessanti sviluppi, ma non per questo dovrete avere fretta di realizzare i vostri progetti. Fate in modo che sia tutto perfetto. Voto - 8️⃣

Scorpione: l'egemonia di Venere in quadratura sta per concludersi e la vostra vita quotidiana tenderà a migliorare.

In amore dunque dovrete attendere la seconda parte del mese per focalizzarvi al meglio verso la vostra relazione di coppia, costruendo un rapporto valido e affiatato. Nel lavoro avrete a che fare con buoni progetti. Anche se alcuni non sono partiti al meglio, sarete in grado di raggiungere interessanti risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo altalenante. Se la prima parte del mese si rivelerà nel complesso stabile, successivamente dovrete fare i conti con stelle come Marte e Venere in quadratura. In amore dunque non sarete sempre un perfetto partner. In ogni caso, cercate sempre di fare del vostro meglio. In campo professionale, anche tra alcune difficoltà, riuscirete comunque a dire la vostra grazie a Mercurio in trigono.

Nel bene o nel male, i vostri progetti dovranno andare avanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: godrete di un cielo nel complesso sereno anche in questo mese dell'anno. L'arrivo della primavera vi darà i giusti stimoli per far sbocciare l'amore tra voi e la vostra fiamma, ma attenzione a non correre troppo. Per quanto riguarda il lavoro sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni, ma attenzione a Mercurio in quadratura nella seconda parte del mese. Voto - 8️⃣

Acquario: vi sentirete parte integrante della vostra relazione di coppia e dei vostri progetti professionali in questo periodo dell'anno, forti di un cielo splendente sopra di voi. Il rapporto con il partner sarà romantico e coinvolgente, ricco di momenti da custodire nel cuore.

Nel lavoro sarete sempre stimolati da novità e da una grande forza di volontà grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto, che vi metteranno nelle giuste condizioni per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Pesci: previsioni astrali ottime in questo mese dell'anno. Sarà un bel periodo per godervi tutto il bello che la vita vi darà. In amore Venere terrà unito il vostro legame con il partner, ma permetterà anche ai single di instaurare nuovi rapporti. Sul fronte professionale i vostri progetti attraverseranno una fase importante, che andrà gestita a dovere per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣