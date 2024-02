L'oroscopo del weekend che va dal 2 al 3 marzo prevede un Toro impaziente, soprattutto in campo professionale, ansioso di raggiungere il successo, mentre Leone potrebbe trovarsi con le spalle al muro con certi progetti. Sagittario godrà di un'intesa davvero ottima con il partner, mentre ci sarà tanto romanticismo nella vita dei nativi Bilancia.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 marzo 2024 segno per segno

Ariete: previsioni astrali favorevoli in campo sentimentale. La Luna e Venere in buon aspetto riempiranno la vostra vita di emozioni da condividere con la persona che amate.

Sul fronte professionale vi riprenderete la vostra rivincita, raggiungendo i vostri obiettivi con impegno e costanza. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un weekend difficile per voi nativi del segno, complice un cielo non particolarmente favorevole. Tra voi e il partner ci sarà infatti il pianeta Venere in quadratura, che potrebbe causare piccoli screzi. Anche in ambito professionale non sarete sempre attivi a causa di Marte. La vostra impazienza potrebbe portarvi a commettere errori. Voto - 6️⃣

Gemelli: con la Luna in quadratura dal segno dei Pesci i vostri progetti potrebbero non sembrarvi così chiari. Secondo l'Oroscopo del prossimo weekend dovrete valutare bene la situazione e capire quale strada sia la più indicata per il successo.

In amore la Luna e Venere saranno in contrapposizione. Single oppure no, non sempre il vostro modo di amare sarà apprezzato. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo stabile per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà maggior complicità, utile per cercare di costruire nuove basi solide per la vostra relazione di coppia e la vostra vita sentimentale.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti. Ci sarà meno pressione, e riuscirete a lavorare con maggiore serenità. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un weekend altalenante per voi a causa di questo cielo. La Luna vi darà una mano in amore, ma con Venere in opposizione faticherete molto a trovare il giusto equilibrio nel vostro rapporto.

Nel lavoro fate attenzione alle spese che state affrontando per i vostri progetti, perché il guadagno potrebbe ridursi parecchio. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale sottotono in questo primo weekend di marzo. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche disagio tra voi e il partner, ad esempio piccole discussioni che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più grande. L'importante sarà riuscire a fermarsi in tempo. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo, ma attenzione a non prendervi troppi rischi. Voto - 7️⃣

Bilancia: ci sarà tanto romanticismo nella vostra vita in questo fine settimana. Il mese di marzo si aprirà bene per voi, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, potrebbe essere il momento giusto per fare dei passi avanti con la persona che amate.

In campo professionale lavorerete sodo. Presto raggiungere i vostri obiettivi, prendendovi delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali sottotono per voi nativi del segno. Venere in quadratura renderà difficile il rapporto con il partner. Ci saranno alcune discussioni da affrontare, e dovrete farlo nel modo più giusto. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono vi aiuterà a gestire i vostri progetti in modo razionale, ma con Marte in quadratura dovrete essere in grado di ottimizzare le risorse che avrete a disposizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: primo weekend del mese che si rivelerà soddisfacente per voi. La Luna in congiunzione porterà maturità e buon senso, mentre per le emozioni lasciate fare a questa splendida Venere in sestile, che vi aiuterà a costruire un legame romantico con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di svolgere bene le vostre mansioni, raggiungendo spesso ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo nel complesso stabile secondo l'oroscopo del fine settimana. Questo cielo sarà meno influente rispetto alle settimane precedenti, di conseguenza dovrete metterci del vostro per poter vivere un rapporto davvero affiatato. Sul fronte professionale sarà un weekend produttivo per voi. Il sostegno di Giove e Saturno si rivelerà importante per ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale godibile in questo fine settimana. La Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno a vostro agio con il partner, e vi permetteranno di vivere una relazione romantica e piacevole.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Marte per mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Pesci: fine settimana solamente discreto per voi nativi del segno. La Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe causare spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner. Con un po’ di fortuna e comprensione però, potreste riuscire a risolvere tutto in fretta. Sul fronte professionale avrete buone idee grazie a Mercurio e con il giusto impegno potreste riuscire a mettere insieme buoni progetti. Voto - 7️⃣