L'Oroscopo di domani 29 febbraio anticipa una giornata florida di sorprese e opportunità per quasi tutti i segni zodiacali. Mentre il mese si avvicina alla sua fine, il cielo si apre con promesse intriganti e prospettive avvincenti. Da novità e divertimento per i Capricorno, a una carica sensuale per gli Ariete, passando per una necessaria revisione finanziaria per gli Acquario e un finale in crescendo con una spinta alla passione per gli Scorpione, le previsioni astrologiche del 29 febbraio offrono una varietà di energie e focus.

Segni zodiacali con giornata ko

12° Vergine: Febbraio è ai titoli di coda e questa giornata vi metterà a dura prova. Cercate di coltivare la determinazione, anche se chi vi sta attorno non fa altro che abbattervi con i suoi disporsi deprimenti. Fatevi valere, non importa cosa pensano gli amici, la famiglia e gli estranei di voi. Se continuate a dar retta al parere altrui, un giorno avrete dei grossi rimpianti. Telefonate o notizie in arrivo.

11° Sagittario: Ultimamente non ve la state passando bene, sia a livello mentale che fisico. L'amore scarseggia, in questo frangente della vostra vita. Presto arriverà la primavera e ritornerete a brillare. Coltivate le relazioni, non rinchiudetevi in voi stessi.

In casa c'è sempre da fare e questo vi sta portando all'esasperazione.

10° Pesci: A quanto pare c'è qualcosa che vi tormenta. Qualcosa è cambiato sia fuori che dentro di voi. Riflettete sul passato, su chi eravate e da dove siete partiti. Dare per dare scontato il partner non va bene, quindi cercate di migliorare la relazione.

Concentratevi sulla riorganizzazione, poiché la tenacia e la parsimonia sistemeranno le finanze traballanti.

9° Toro: Non vi sentite capiti in famiglia, dal partner e dalla società. Siete in fase di revisione interiore, avete bisogno di capire che cosa volete dalla vita. Non importa che età abbiate, non è mai troppo tardi per coltivare nuovi interessi, per aprirsi all'amore e per sognare in grande.

Organizzate al meglio le vostre giornate, avendo cura di ritagliarvi dei momenti per rigenerare il vostro spirito, magari guardando quella serie tv che vi piace tanto o per godervi del tempo all'aria aperta.

Giovedì nella media

8° Leone: Siete abili a compiacere le persone, ma dovreste cercare di dare più spazio ai vostri interessi. Approfittate della giornata per riordinare le finanze, il lavoro e la casa. Un appuntamento dal parrucchiere o dall'estetista, potrebbe rigenerarvi nel profondo. Non importa se in questo momento siete a corto di denaro, concedersi una coccola non è mai uno spreco. Qualcuno avrà bisogno del vostro aiuto.

7° Gemelli: Giovedì altamente sensibile. Il vostro stato d'animo ti consentirà di emergere e riscoprire la vostra identità.

Forse è necessario cambiare percorso o partner. Chi è single farebbe meglio a non sottovalutare un'amicizia, perché potrebbe evolversi in un grande amore. Presto dovrete prendere parte a un evento speciale, preparatevi in anticipo così eviterete attacchi di ansia. In famiglia tornerà l'armonia, molte situazioni saranno chiarite.

6° Bilancia: C'è distanza, in amore. In questa settimana ne avete passate tante, forse a causa di certi imprevisti o ritardi. In arrivo degli esami o dei controlli, cercate di rimanere sereni. L'ansia rischia di compromettere i progressi fatti, perciò non esasperatevi. Un viaggio sarà utile a consolidare dei legami professionali o personali.

5° Cancro: La carriera necessita della massima concentrazione e della cura ai dettagli.

Siete un segno ambizioso e pieno di valori. Qualcuno è pronto ad avere una famiglia, mentre altri vorrebbero maggiore tempo per se stessi. Con il partner di vecchia data tornerete a fare dei progetti entusiasmanti, ma se c'è stata una lite dovreste cercare di fare pace. La rabbia e il rancore potrebbero rovinare un rapporto importante.

I primi in classifica

4° Capricorno: Novità e divertimento caratterizzeranno queste 24 ore. Sarete pronti a vivere senza preoccupazioni e ansie inutili. Qualcuno dovrà chiudere delle questioni urgenti, altri dovranno rivedere i conti. In famiglia l'aria sarà tranquilla, mentre chi vive da solo avrà modo di uscire e vedersi con qualcuno di interessante. Avete un ammiratore segreto.

3° Ariete: Sensualità alle stelle. Questo giovedì si prevede emozionante e interessante. Sarete invogliati ad alzare l'asticella dei vostri obiettivi, perché desiderate qualcosa di più dalla vita amorosa e professionale. Apritevi alle nuove esperienze e idee.

2° Acquario: Giornata giusta per ripensare ai vostri valori e dare una bella sistemata alle finanze. Shopping in vista, ma non esagerate con i consumi. Chi ha una famiglia da mandare avanti e necessita di entrate maggiori, potrebbe proporsi per un'attività extra che non impegna tanto tempo. Colpi di fulmine per i cuori solitari. Coltivate la creatività.

1° Scorpione: Il mese di febbraio si conclude nel migliore dei modi possibili, con un finale in crescendo.

Vi sentirete al meglio della forma fisica e mentale. Qualcuno potrebbe invitarvi a un appuntamento, oppure sarete voi a farlo. Chi è in coppia si dedicherà alla passione e al divertimento. Create qualcosa di importante, non è mai troppo tardi per imparare e per esplorare nuovi orizzonti. Indossate qualcosa di rosso e la fortuna vi accompagnerà per il resto della giornata.