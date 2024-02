L'oroscopo della giornata di domenica 18 febbraio annuncia un Gemelli apprensivo sul fronte amoroso, mentre Marte garantirà energie ai nati Ariete. Leone faticherà a vivere con ottimismo e Cancro ritroverà una forte vitalità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Previsioni oroscopo domenica 18 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: concluderete la settimana con un cielo davvero ottimo. Sul fronte amoroso vanterete una bella Luna e una bella Venere dalla vostra parte, che accenderanno il vostro entusiasmo verso la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro dirigere i vostri progetti vi sembrerà finalmente più semplice, grazie anche ad alcuni buoni risultati stimolanti e Marte in sestile, fonte di energie. Voto - 9️⃣

Toro: giornata di domenica poco luminosa per voi nativi del segno. In amore non ci sarà tanto romanticismo tra voi e il partner. Sarà tuttavia importante cercare di mantenere stabilità all'interno del vostro rapporto. Sul fronte professionale dimostrerete determinazione grazie a Giove e Saturno, ma attenzione a non avere pretese troppo alte considerato Marte e Mercurio negativi. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vi vedranno apprensivi in campo amoroso. Se siete single la vostra emotività si farà sentire molto, soprattutto verso la persona che vi piace.

In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, mentre Marte vi aiuterà ad arrivare a fine giornata con ancora molte energie in corpo. Voto - 8️⃣

Cancro: ritroverete una forte vitalità in questo periodo secondo l'Oroscopo della giornata di domenica. Soprattutto in ambito lavorativo, questo ottimismo sarà molto utile per riuscire a mettere sul piatto progetti professionali migliori.

Sul fronte amoroso ci sarà una stabilità migliore tra voi e il partner. Sarà possibile gettare le basi per una relazione più affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi impedirà di vivere con ottimismo. In amore la Luna sarà favorevole e il peso di Venere in opposizione si farà sentire non poco.

Single oppure no, dunque, non vi sentirete spesso a vostro agio con la vostra fiamma. Sul fronte professionale la volontà non vi mancherà, ciò nonostante faticherete a trasformarla in profitto. Voto - 6️⃣

Vergine: non sarà la domenica ideale da dedicare all'amore, ciò nonostante il vostro rapporto sarà in crescita, dovrete solo riuscire a dimostrare i vostri sentimenti con maggior convinzione. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti procederanno secondo i piani, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Bilancia: ultima giornata della settimana eccellente. Questo cielo vedrà diverse stelle dalla vostra parte, che vi spingeranno ad andare avanti con il sorriso e l'ottimismo a mille.

In amore, single oppure no, il vostro carattere travolgente sarà apprezzato dalla persona che amate. Sul fronte lavorativo avrete tutto ciò che vi serve per riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 9️⃣

Scorpione: questo cielo non vi darà tante occasioni romantiche in questa giornata di domenica. Venere in quadratura potrebbe mettere in difficoltà il vostro rapporto, causando spiacevoli incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà parecchio movimento in questo periodo, e voi dovrete essere pronti a gestire il carico di lavoro. Voto - 6️⃣

Sagittario: le vostre emozioni avranno rapide fluttuazioni, colpa della Luna e di Venere in contrapposizione. In amore dunque non sarete sempre così romantici nei confronti della persona che amate.

Molto bene invece il settore professionale grazie a Mercurio e Marte in sestile dal segno dell'Acquario. Voto - 7️⃣

Capricorno: in amore godrete di una relazione piacevole, piena di momenti positivi tra voi e la persona che amate. Se siete single sarà un bel periodo per cercare di approfondire un nuovo legame. In ambito lavorativo ve la caverete bene, ma attenzione a come gestirete le vostre risorse. Voto - 8️⃣

Acquario: non potrete chiedere di meglio grazie a questo cielo veramente splendido. Per quanto riguarda i sentimenti non lasciatevi sfuggire tutti quei momenti di felicità che potreste creare e vivere insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale sarà un periodo produttivo, fatto di tanti progetti da sviluppare e risultati davvero sodisfacenti.

Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale sottotono in quest'ultima giornata della settimana. La Luna in quadratura cambierà il vostro atteggiamento in famiglia e con il partner, causando piccole incomprensioni. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete particolare impegno in quel che fate. Giove e Saturno vi spingeranno a dare il massimo, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate. Voto - 7️⃣