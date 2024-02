L'oroscopo della giornata di lunedì 19 febbraio prevede la Luna sostare nei Pesci, segno che troverà pace e armonia con la persona che ama, mentre Bilancia riuscirà a essere sorprendente. Qualche momento di tensione potrebbe colpire i Vergine, mentre Leone dovrà fare di tutto per ritrovare la giusta direzione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 19 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 19 febbraio segno per segno

Ariete: sarà un inizio di settimana piacevole. Vi sentirete bene con voi stessi, capaci di vivere la vita con ottimismo, vedendo il buono in ogni cosa, soprattutto nella vostra relazione di coppia.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti con serenità. Il sostegno di Mercurio e Marte vi permetterà di trasformare le vostre idee in successi. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in sestile dal segno dei Pesci vi aiuterà a iniziare bene la settimana. Ciò nonostante non potrete ignorare la presenza negativa di stelle come Venere e Mercurio, che influenzeranno questo lunedì di febbraio. In amore dunque dovrete avere pazienza ed essere comprensivi nei confronti del partner. Sul fronte lavorativo siate aperti a nuove proposte. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale nel complesso valida. Anche se la Luna sarà in quadratura, con Venere in trigono riuscirete a vivere una relazione con il partner discreta, soprattutto voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo avrete buone energie, che se sfruttate bene, potrebbero portare a delle soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Cancro: ottimo inizio di settimana. La Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi metterà a vostro agio, e vi aiuterà a godere di una relazione tranquilla e piacevole. In ambito lavorativo ci saranno sempre degli ostacoli da superare.

L'importante sarà fare sempre del vostro meglio e non gettare la spugna. Voto - 8️⃣

Leone: questo cielo vi ha voltato le spalle, ma non sarà questo il momento di arrendersi. Nonostante le delusioni, dovrete essere capaci di rialzare la testa e andare avanti. In amore dunque, se potete, ricostruite il legame con la persona che amate, oppure prendetevi del tempo per voi stessi per riprendervi.

In ambito lavorativo forse potrebbe essere il momento di lasciar perdere alcuni progetti ormai alla deriva e puntare su qualcosa di nuovo. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in opposizione potrebbe procurarvi qualche momento di tensione tra voi e la persona che amate. Niente di grave, ciò nonostante sarà fastidioso dover creare spiacevoli discussioni per questioni da poco. In campo professionale le opportunità non mancheranno, ma dovrete essere capaci di afferrarle e sfruttarle al massimo. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale godibile in questo periodo. Sarà una giornata sorprendente per voi, grazie anche a questo cielo splendido. In amore godrete di una meravigliosa Venere in trigono, che accenderà il vostro entusiasmo nei confronti del partner.

Per quanto riguarda il lavoro, mantenere un buon rapporto con i colleghi sarà importante per portare avanti i vostri progetti con serenità. Voto - 9️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte all'inizio di questa settimana. Venere sarà comunque in quadratura, dunque sarà necessario non avere pretese troppo elevate per la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo il vostro ambiente professionale non sarà il massimo in questo periodo. Sarà necessario fare un po’ di ordine. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata di lunedì sottotono a causa della Luna in quadratura. Il rapporto con il partner non particolarmente romantico, ciò nonostante riuscirete a preservare una certa stabilità, che terrà in piedi il vostro rapporto.

In campo professionale i vostri progetti andranno avanti, e riuscirete a prendervi le vostre soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottima giornata. Questo cielo continuerà a sorridervi, e riuscirete a fare tesoro di tutta l'esperienza accumulata per prendere le giuste decisioni in ogni campo. In amore il rapporto con il partner sarà sereno e piacevole, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro farete importanti progressi per i vostri progetti. Sentitevi soddisfatti del vostro operato. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale eccellente grazie a Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale. Forse non ci saranno grandi novità, ma poter vivere un rapporto sereno con il partner per voi sarà già una vittoria.

Nel lavoro dedicherete molto tempo ed energie per i vostri progetti. Ci terrete molto a fare tutto per il meglio. Voto - 9️⃣

Pesci: con la Luna che sosterà nel vostro cielo troverete pace e armonia nella vostra vita sentimentale. Sarà un bel periodo per condividere voi stessi con chi più amate. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti, e riuscirete a prendervi delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣