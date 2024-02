L'oroscopo della giornata di martedì 20 febbraio annuncia che il Sole illuminerà i Pesci, i quali grazie anche alla Luna in buon aspetto, potranno vivere momenti pieni d'amore, mentre il Cancro sarà più emotivo nei confronti del partner. Il Leone dovrà essere coraggioso e superare le proprie difficoltà, mentre la Bilancia mostrerà buone emozioni.

Previsioni oroscopo martedì 20 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: questo martedì vi darà soddisfazioni. La vostra vita quotidiana sta lentamente migliorando e regalandovi sempre più soddisfazioni. Con Venere in sestile dal segno dell'Acquario, tra voi e il partner ci sarà complicità: non ci sarà niente che non potrete fare insieme.

In ambito lavorativo vi sentirete forti e determinati, pronti a rendere proficua questa giornata. Voto - 8️⃣

Toro: le previsioni astrali vedono il Sole e la Luna in buon aspetto in questa giornata di martedì. Single oppure no, vi sentirete bene con voi stessi. Fate comunque nonostante attenzione a Venere in quadratura, che potrebbe smorzare questo entusiasmo. Nel lavoro se non avete le idee chiare, chiedete aiuto a chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo nel complesso positivo. Il rapporto tra voi e il partner sarà regolato da Venere in trigono, ciò nonostante, con la Luna in quadratura, il vostro umore non sarà sempre così allegro. Sul fronte professionale le idee non mancheranno. Alcuni progetti andranno molto bene, e potrete sentirvi soddisfatti del vostro operato.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva. Sarà un bel periodo per dedicare più tempo alle persone che amate e imparare molto da esse grazie al Sole e alla Luna in buon aspetto, merito anche della vostra emotività. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere ben organizzati per far sì che i vostri progetti possano raggiungere il successo.

Voto - 7️⃣

Leone: la configurazione astrale non sarà favorevole in questo periodo. Anche se il Sole e la Luna saranno in una posizione meno scomoda per voi, la vostra vita quotidiana al momento sembra una corsa a ostacoli. In amore Venere in opposizione potrebbe causare incomprensioni tra voi e il partner, mentre nel lavoro i vostri progetti faticheranno a funzionare bene.

Dovrete avere più coraggio e dimostrare di essere capaci di risolvere i vostri problemi. Voto - 6️⃣

Vergine: attenzione alla Luna e al Sole in opposizione in questo periodo secondo l'Oroscopo. Con un cielo così, in amore non sempre sarete romantici con il partner. Dovrete essere capaci di capire cosa prova il partner e fare ciò che è più giusto. Sul fronte professionale vi darete da fare in questo periodo, ma non dovrete dare nulla per scontato. Voto - 7️⃣

Bilancia: mostrerete buoni sentimenti in questa giornata di martedì. Con il sostegno di Venere in trigono sarà un bel periodo per condividere tutto di voi con la persona che amate. Anche sul fronte professionale sarà un periodo proficuo per voi, pieno di occasioni importanti da sfruttare al massimo.

Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna e Venere in trigono dal segno dei Pesci vi aiuteranno a rendere questa giornata meno pesante in campo amoroso. Tra voi e il partner ci sarà una migliore sintonia, ma attenzione a non superare certi limiti. Sul fronte professionale meglio non correre troppi rischi per il momento, considerato anche l'ambiente di lavoro controverso. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale sottotono a causa della Luna in quadratura. Il rapporto con il partner sarà comunque buono grazie a Venere, ciò nonostante non dovrete prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale sarete proattivi e determinati grazie a Mercurio e Marte in sestile, capaci di buttare giù idee davvero interessanti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di martedì coinvolgente in campo amoroso grazie alla Luna in sestile. Ancora una volta, la vostra relazione vi darà delle soddisfazioni, e sarete sempre a vostro agio con la persona che amate. Nel lavoro vi darete da fare in questo periodo, e sarete parte determinante nella realizzazione dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo d'oro. Con Venere in congiunzione al vostro cielo non mancheranno emozioni e sentimenti verso la persona che amate. Il vostro rapporto si rivelerà davvero soddisfacente in questa giornata di febbraio. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su stelle come Marte e Mercurio in congiunzione per riuscire a mettere insieme progetti di più ampio respiro.

Voto - 9️⃣

Pesci: ottima giornata grazie al Sole e alla Luna in congiunzione. Ci sarà serenità e ottimismo in voi, che riuscirete a condividere appieno con le persone a voi più care. In amore vi concederà piacevoli momenti romantici con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma sarà nella collaborazione con i colleghi che riuscirete a dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣