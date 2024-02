L'oroscopo della fortuna della settimana dal 5 all'11 febbraio 2024 prevede la presenza di Mercurio e del Sole nella costellazione dell'Acquario. La fortuna segnerà in modo indelebile anche i nati sotto i segni di acqua, mentre quelli più penalizzati saranno quelli di fuoco.

L'oroscopo della fortuna: guadagni per Acquario

1° Acquario: i guadagni saliranno vertiginosamente. Questa settimana si colorerà di grandi opportunità sul lavoro e di basi solide per fare affari decisamente vincenti. Il futuro potrebbe regalarvi anche una energia da vendere, saprete come gestire al meglio gli impegni e anche ad avere del tempo libero a vostra completa disposizione.

2° Pesci: la settimana vi troverà perfettamente carichi di energia e pronti per adempiere agli impegni progettuali. Uscirete vincitori da quelle piccole sfide quotidiane e guadagnerete molto più di quanto prospettato, mentre saranno completamente assenti quelle più pressanti. Ci sarà anche uno strappo alla regola sul piano fisico, riuscendo a fare attività fisica ai massimi livelli.

3° Scorpione: una bella fortuna negli affari vi toglierà di torno molte delle problematiche quotidiane che molto spesso vi accompagnano. Molto probabilmente anche qualche traguardo personale sarà all'altezza delle vostre aspettative. Sarà anche il momento di dedicarvi a qualche investimento che nel corso del tempo avete sempre desiderato fare.

4° Cancro: fare il massimo in questa settimana potrebbe assicurarvi un futuro molto promettente sul piano lavorativo. La vostra carriera avrà i giusti requisiti per poter volare in alto. Ora niente e nessuno riuscirà a distrarvi dalle vostre faccende professionali, quindi mettercela tutta darà risultati e guadagni non solo soddisfacenti, ma anche utili per realizzare qualche sogno nel cassetto.

Stanchezza per Toro

5° Bilancia: molte delle collaborazioni che avrete in questa settimana arriveranno esclusivamente da una fortuna decisamente brillante sotto molteplici aspetti. Di conseguenza, coglierla e farne buon uso potrà sicuramente regalarvi una carrellata di esperienze che vi faranno maturare professionalmente ma anche darvi quei guadagni che vi serviranno per dei progetti personali molto ambiziosi.

6° Gemelli: qualcuno di voi avrà una esperienza di lavoro del tutto nuova, per cui caricare le batterie sarà un modo per poter dare il meglio e senza il benché minimo sforzo. Riceverete qualche sorpresa che vi darà modo di essere molto più larghi con le spese, anche con lo shopping. Lo stress potrebbe essere soltanto un vago ricordo nel corso della settimana, sarà più evidente nel weekend.

7° Vergine: vi metterete alla prova con dei progetti niente male ma su cui dovrete focalizzare tutta la vostra attenzione. Spesso e volentieri riuscirete a collaborare con la vostra squadra di lavoro, ma in alcune situazioni non sempre correrete sulla stessa lunghezza d'onda. Avrete qualche punta di stress, salvaguardate la salute.

8° Toro: molta stanchezza potrebbe rallentare il vostro operato, ma la presenza degli impegni potrebbe essere un incentivo molto forte per la vostra mente per proseguire senza tentennamenti. Secondo l'Oroscopo i guadagni saranno ancora molti, ma avrete qualche faccenda molto dispendiosa da sbrigare quanto prima. Vi sentirete molto più liberi nel fine settimana.

Illusioni per Sagittario

9° Sagittario: non darete nulla per scontato sul lavoro, e questo atteggiamento attento vi renderà possibile evitare qualche illusione. Però l'attenzione non sarà mai abbastanza soprattutto se lavorate in un ambiente molto pressante. Secondo l'oroscopo potreste sentire molto nervosismo per alcune questioni di carattere burocratico che ancora necessitano delle vostre energie.

10° Ariete: potreste avere molto stress in corpo, tanto che potreste sentirvi molto tesi e non proprio inclini ad impegnarvi in questo momento. Solo la vostra determinazione e la vostra testardaggine saranno in grado di far fronte a questa situazione complessiva. Non sempre i profitti saranno ottimali per le spese, ma riuscirete a regalarvi anche dei momenti di svago con qualche sfizio.

11° Leone: la voglia di fare dei passi in avanti proprio adesso che potrebbero essere utili per il futuro potrebbe essere completamente nulla. Provare ad avere idee utili potrebbe essere molto più difficile, e il dispendio di energie in questo momento potrebbe mettere in crisi la vostra produttività, già alquanto scarsa.

Secondo l'oroscopo rilassarvi sarà l'unica cosa che possiate fare per smaltire tutto questo stress.

12° Capricorno: molto probabilmente in questa settimana potreste raggiungere un punto di rottura molto significativo. Secondo quanto riportato dall'oroscopo riuscirete ad avere la meglio sul lavoro solo quando recupererete le forze. La squadra si dimostrerà sempre meno affiatata e collaborativa. Svolgere anche la più piccola mansione ora potrebbe spossarvi veramente tanto.