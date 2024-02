Il blazer scamosciato sarà la vera tendenza della Moda dell'inverno 2024, un capo d'abbigliamento che recentemente è stato sfoggiato anche dalla cantante Emma Marrone. L'altra alternativa di qualità corrisponde ai pantaloni in pelle esibiti da Chiara Ferragni.

Novità outfit della stagione invernale

Emma Marrone è tra le cantanti big più attese del Festival di Sanremo 2024. La Marrone non fa parlare di se solamente per i testi delle sue canzoni, ma anche per il look: per esempio nell'ultimo periodo ha indossato un blazer scamosciato, un capo che non può mancare nel guardaroba femminile dell'inverno 2024.

Si tratta di una giacca oversize con delle maniche extra lunghe e abbottonatura con doppiopetto.

La cantante ha pensato di rendere il blazer scamosciato protagonista e quindi lo ha indossato con solo con una t-shirt di colore nero. La versione oversize può invece essere indossata come un vestito corto o con un paio di leggings e sneakers basse; per un look da lavoro invece si può optare per dei collant coprenti, una camicia bianca oversize e dei mocassini.

Altri imperdibili capi d'abbigliamento

Un ulteriore capo che non può assolutamente mancare nei prossimi mesi è il pantalone in pelle di Chiara Ferragni: quest'ultima ha scelto un modello dritto e a vita alta che risulta essere molto grintoso e morbido insieme.

Il risultato finale è un look ricercato e soprattutto raffinato.

Questi pantaloni possono essere indossati con dei pullover e altri capi sempre realizzati in pelle. I pantaloni di questo tipo possono avere un taglio regolare o fit wide leg, come calzature invece si può scegliere tra sneakers o anfibi semplici.

Alcuni dettagli da copiare

I pantaloni in pelle sono perfetti per creare degli outfit originali da sfoggiare in ogni occasione. Ad esempio questo capo può essere abbinato con una camicia sfiancata in cotone, un pullover cropped e degli stivali con il tacco basso; si possono indossare anche un pullover con lo scollo a V e dei mocassini.

Per una serata in discoteca, i pantaloni possono essere sfoggiati con una camicia in satin, un gilet in pelle e delle sneakers alte. L'outfit può essere completato da un piumino o un cappotto lungo in pelle e una mini bag a mano. Per quanto riguarda l'hairstyle si può realizzare un pixie cut sfilato e con il ciuffo laterale: per completare il tutto non può mancare uno styling spettinato con una tonalità rosso ciliegia. Per uno stile molto più glamour è ideale un lob scalato con una frangetta leggera: la piega più indicata è quella mossa e con una sfumatura caramello.