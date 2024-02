L'oroscopo della giornata di sabato 3 febbraio prevede una Vergine forte e intraprendente, non solo in campo professionale, mentre Marte caricherà di energie i nati Pesci. Gemelli dimostrerà buona volontà, utile per risalire la china in campo professionale, Sagittario sarà in grado di basare il proprio rapporto su radici forti. Vediamo nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo

Previsioni oroscopo sabato 3 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: questo cielo non vi darà tregua. Il weekend non inizierà benissimo per voi in amore, ciò nonostante rimane la speranza in una domenica migliore, considerato l'arrivo della Luna in Sagittario.

In ambito lavorativo dovrete gestire meglio le vostre finanze e investire solo se necessario e proficuo. Voto - 6️⃣

Toro: il successo sarà a portata di mano con questo cielo così favorevole secondo l'oroscopo. Dimostrerete di essere la persona adatta al ruolo che coprite, soddisfacendo sempre le esigenze di colleghi e superiori. Per quanto riguarda i sentimenti invece, forse non sarete dell'umore giusto per dedicarvi completamente alla vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete grande volontà in questo periodo, soprattutto in campo professionale. Questo vostro atteggiamento più ottimista vi permetterà di fare importanti passi avanti per i vostri progetti, che presto potrebbero darvi delle belle soddisfazioni.

Sul fronte amoroso sarà possibile godere di una bella relazione di coppia fino a quando non supererete certi limiti. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in trigono vi aiuterà a vivere una relazione più tranquilla all'inizio di questo weekend. Venere sarà ancora in opposizione, ciò nonostante ci sarà una stabilità migliore tra voi e il partner.

Sul fronte professionale meglio non avere grandi aspettative in questo periodo. Le risorse a disposizione saranno poche e non sarà possibile pensare in grande. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale altalenante in questo periodo a causa della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Single oppure no, non sarete sempre dell'umore giusto per condividere emozioni e sentimenti verso la persona che amate.

Sul fronte professionale avrete buone capacità per dimostrare a chi di dovere che siete la persona più adatta al vostro ruolo. Voto - 7️⃣

Vergine: un inizio di fine settimana splendido. L'oroscopo vi darà soddisfazioni in amore grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Anche nel lavoro sarete tra i migliori del vostro settore, dimostrando grande intraprendenza e forza nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale difficile. Venere in quadratura vi darà del filo da torcere in amore, e la Luna in buon aspetto non potrà aiutarvi più di tanto. Anche nel lavoro sarete in alto mare con alcuni progetti, che sembrano non avere più una direzione chiara. Voto - 6️⃣

Scorpione: single oppure no, ci sarà una bella intesa con la persona che amate, che potrebbe portare a qualcosa di più, soprattutto per voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro sarete sulla strada giusta per raggiungere il successo che meritate. Dovrete soltanto impegnarvi al massimo e gestire bene ogni evenienza. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali convincenti. La vostra relazione di coppia avrà forti radici. Anche voi single sarete capaci di mostrare buone emozioni verso la vostra fiamma. In campo professionale arriveranno piacevoli soddisfazioni che vi spingeranno a dare di più. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale eccellente. Con questo cielo, niente e nessuno potrà scalfire l'amore che provate per la vostra anima gemella. Anche nel lavoro sarete inattaccabili, non solo grazie a questo cielo, ma anche al vostro modo di lavorare praticamente perfetto.

Voto - 9️⃣

Acquario: giornata di sabato solamente sufficiente dal punto di vista sentimentale. La Luna negativa non vi renderà di ottimo umore, e il vostro rapporto non sarà il più romantico in assoluto. Bene invece il settore professionale. Al netto di qualche distrazione di troppo, riuscirete a gestire bene i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: con Marte in sestile dal segno del Capricorno sarete carichi di energie, capaci di gestire molto bene le vostre mansioni quotidiane. Anche in amore ci sarà una bella intesa con la persona che amate. Fate in modo che questo weekend possa darvi delle soddisfazioni. Voto - 9️⃣