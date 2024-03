L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 marzo. Sotto analisi la giornata numero tre della corrente settimana. Tra i sei simboli astrali valutati in questo contesto, ossia il filotto compreso da Bilancia fino a Pesci, ad avere massima compatibilità con gli astri del periodo saranno Bilancia e Sagittario, entrambi considerati in giornata da cinque stelle. In declino il periodo, invece, per Acquario e Pesci, valutati rispettivamente con due e tre stelle in classifica.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno di mercoledì 13 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Successi in campo lavorativo! La giornata risplenderà nella luce favorevole delle cinque stelline, di grande importanza non solamente nei confronti delle attività di lavoro ma anche in campo sentimentale. L'amore sarà protagonista, regalando momenti intensi da vivere con spensieratezza. Il partner sarà al vostro fianco favorendo una complicità che lascerà il segno. Se siete single, preparatevi a un colpo di fulmine: Venere predisporrà il terreno per un incontro che lascerà senza fiato. Nonostante le vostre riserve nel legarvi, potreste presto ritrovarvi incapaci di resistere alla forza travolgente dell'amore. E se state cercando avventure leggere, incontri stuzzicanti proprio dietro l'angolo!

Nel lavoro si prevedono solo vantaggi: cielo sereno e transiti astrali favorevoli porteranno svolte positive nelle attività quotidiane.

Scorpione: ★★★★. Vi attende un ottimo mercoledì, sicuramente assai promettente. Caratterizzato da una serie di opportunità, questo mercoledì riuscirete a gestire con successo qualsiasi situazione.

Nel contesto amoroso, se si presentassero occasioni per chiarire con il partner, approfittatene per consolidare gli aggiustamenti necessari. In coppia stabile, invece, si consiglia di mantenere una certa serenità e mostrare fiducia verso la persona amata. Il rispetto reciproco eviterà che eventuali gelosie possano sfociare in vere e proprie tensioni.

Per i single, la risaputa irresistibile simpatia unita al vostro brillante senso dell'umorismo faranno di voi delle stelle, magari nel corso di una serata speciale oppure durante una cenetta tra amici. Sul fronte lavorativo, le soddisfazioni non mancheranno, ma dovrete essere in primis voi ad affrontare le incombenze. Alcune scelte potrebbero portare miglioramenti notevoli, a breve.

Sagittario: ★★★★★. Mercoledì sulla cresta dell'onda! Il periodo promette di essere estremamente positivo, grazie alla favorevole posizione della Luna. Secondo le indicazioni dell'Astrologia applicata al vostro segno, gli influssi lunari favoriranno la buona riuscita di situazioni complesse, sia nella sfera personale che in quella lavorativa, apportando una ventata di fortuna.

Nel contesto amoroso, ascoltate il richiamo della bella stagione che sta per arrivare, concedendovi delle pause di relax, magari in compagnia della vostra famiglia. È il momento ideale per mettere in secondo piano gli affari e dedicarvi a svaghi e divertimenti, soddisfacendo la vostra voglia d'evasione. Per i single, il periodo è propizio: vi sentirete carichi di energia. Sul lavoro, la sicurezza e la determinazione consentiranno di ottenere ciò che si desidera. Il vostro stato d'animo sarà un elemento chiave per il successo: presto ne avrete conferma!

Oroscopo e stelle del 13 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In arrivo una giornata informale, ma non priva di situazioni interessanti.

Nell'ambito generale, soprattutto nelle relazioni affettive, potreste essere chiamati a dimostrare la vostra lealtà. L'Astrologia quotidiana vi invita a mantenere la calma e la sincerità di fronte a certe situazioni. Per quanto riguarda il versante sentimentale, potete continuare a fidarvi della persona amata. Nonostante le inevitabili incertezze e le sfide della vita quotidiana, sapete su chi potete contare. Le stelle vi guideranno verso una conferma definitiva. Se siete single, mostrerete un lato altruista, soprattutto verso coloro che suscitano il vostro interesse. Questa giornata potrebbe essere un'ottima opportunità non solo per farvi notare, ma anche per stabilire amicizie significative o propiziare nuove conoscenze.

Nel contesto lavorativo, le stelle offriranno un forte sostegno in questi giorni, consentendo una progressione senza intoppi. Eviterete malumori causati da fastidiosi contrattempi.

Acquario: ★★. Il giro di boa infrasettimanale si prospetta non particolarmente favorevole a voi del segno. Tuttavia, non c'è motivo di preoccuparsi e, anzi, seguendo i nostri consigli potreste gestire ogni situazione con sufficiente successo. Nell'ambito amoroso, è inutile dilungarsi in discussioni interminabili cercando scuse per andare avanti. Se non sentiste più la motivazione per continuare, meglio esprimerlo chiaramente senza alimentare illusioni false. In materia di sentimenti, una persona del vostro entourage, anziché dispensare consigli banali, dovrebbe probabilmente starsene zitta, considerando la sua attuale situazione personale.

Single, si prevedono tentazioni intriganti, merito di una persona dolcemente affascinante. Tuttavia, fate attenzione, poiché potreste complicarvi la vita. Nel contesto lavorativo sarete un po' fuori sincronia, come se mantenere il solito ritmo fosse eccessivamente faticoso. Imparate ad adattarvi a ciò che vi circonda, in modo da superare ogni ostacolo.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 13 marzo, punta l'indice verso un periodo giudicato sottotono. Probabilmente, in questa giornata potreste trovarvi di fronte a una situazione che vi infastidisce. Nonostante un certo disagio, le stelle prevedono una svolta positiva. Se ancora non avete ricevuto proposte o soddisfazioni in ciò che solo voi sapete, sappiate che arriveranno a breve e al 80% saranno notizie positive.

Per quanto riguarda l'amore, dopo alcuni anni di fatica, sono previsti ritorni di fiamma o novità molto interessanti. L'invito è di riflettere sull'attuale situazione, capire cosa causa tensione cercando di apportare cambiamenti per migliorare il clima generale. Una volta fatto ciò, oltre alla giornata in questione, anche quelle future avranno un riscontro positivo. Il consiglio delle stelle, in merito al lavoro, è di smetterla di mostrarsi indecisi ma di concentrarsi solo su ciò che riterrete fondamentale.