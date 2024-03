L'oroscopo del 24 marzo annuncia che il segno del Gemelli si gode il primo posto in classifica mentre alle sue spalle si posiziona il Pesci, e Bilancia avrà modo di passare una domenica divertente. Ultimo in classifica il segno Scorpione.

Previsioni astrologiche del 24 Marzo

12° Scorpione: Vi sentirete profondamente insicuri e vulnerabili. Non sarà facile aprirsi con il partner o con un amico fidato, poiché il senso di stanchezza e stress sarà opprimente. Cercherete invano di ritagliarvi del tempo per voi stessi, ma le batterie sembreranno essere perpetuamente scariche.

Dovreste staccare la spina e fare il meno possibile per queste 24 ore.

11° Toro: Domenica estremamente turbolenta, con inevitabili e spiacevoli discussioni con il partner o la famiglia. Non ci sarà calma attorno a voi e comunicare con il cuore aperto sarà un'ardua impresa. Nonostante i vostri sforzi, i progetti importanti vi sembreranno più che altro un fardello impossibile da portare avanti. Distrazioni e frustrazioni saranno all'ordine del giorno. Rinviate tutto all'indomani.

10° Sagittario: La vostra energia contagiosa sembrerà svanire nel nulla, lasciandovi in uno stato di apatia e stanchezza. Se siete cuori solitari, la giornata sarà caratterizzata da solitudine e mancanza di connessione con gli altri.

Non avrete voglia di uscire o di dialogare. Il vostro entusiasmo, una volta fonte di ispirazione, si trasformerà in un'incapacità di motivare voi stessi e gli altri. Tenete duro, da lunedì risalirete la china e vi sveglierete dall'incubo.

9° Capricorno: La Luna vi negherà ogni forma di equilibrio e armonia, gettandovi in uno stato di disordine interiore.

Se siete in coppia, la complicità sarà un'illusione fugace, mentre per i single, l'incontro con una persona seria e affidabile sarà solo un sogno irraggiungibile. La Luna è capricciosa e non sarà di alcun aiuto nel bilanciare lavoro e vita privata, lasciandovi impreparati a gestire qualsiasi aspetto della vostra esistenza. Cercate soltanto di arrivare a fine giornata senza pasticciare.

Domenica nella media

8° Vergine: La famiglia vi terrà molto occupati, ma la giornata sarà favorevole per risolvere eventuali tensioni o incomprensioni. Dialogate apertamente e con sincerità. La vostra attenzione ai dettagli vi permetterà di svolgere il vostro lavoro con grande precisione e accuratezza. Se non avete un impiego oppure siete in pensione, dovreste cercare di rimboccarvi le maniche perché non va bene starsene tutto il giorno in panciolle, magari immersi tra mille preoccupazioni. Siete un segno forte, bello e pieno di qualità, dovreste soltanto avere più fiducia in voi stessi.

7° Ariete: Qualcuno non ve la racconta giusta. Non vi sentite sicuri ultimamente ma queste 24 ore vi aiuteranno a far luce su certe ombre.

Passione e intensità saranno le parole chiave della giornata. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale ma sarà meglio mettere alla prova questa persona prima di concedersi: in amore vince chi si fa desiderare. Se siete in una relazione potreste ricevere una proposta, una sorpresa o anche una dichiarazione che vi farà battere forte il cuore. La vostra tenacia e il vostro impegno saranno premiati.

6° Leone: Attenzione a non essere troppo possessivi o gelosi con il partner. Cercate di dare più spazio alla libertà e all'indipendenza reciproca. Occhio anche all'impulsività, soprattutto in famiglia o sul lavoro. La vostra carriera va costruita e perfezionata passo dopo passo. Evitate di fare il passo più lungo della gamba e non presentatevi in ritardo ad un appuntamento importante.

Soldi in uscita. Riflettete attentamente prima di agire.

5° Acquario: Potreste sentirvi un po' irrequieti e bisognosi di libertà. Cercate di comunicare le vostre esigenze al partner con delicatezza. Non sono da escludere ritardi o imprevisti, ma saprete cavarvela. Arriverete a sera stanchi ma soddisfatti per tutto quello che avete concluso. Voglia di viaggiare, di divertirsi e di conoscere gente diversa dal solito: organizzatevi. Non fatevi bloccare dalle scuse, o dall'età. Siate pronti a cogliere le occasioni che vi si presenteranno.

I segni con giornata luminosa

4° Cancro: L'aspetto odierno della Luna vi donerà armonia e serenità. Le coppie non dovrebbero preoccuparsi perché la crisi sembra essere finita.

Ottime notizie anche per le anime solitarie, che faticano a trovare un partner valido a causa di una delusione passata. Qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi e riferirvi un pettegolezzo interessante. In casa e in famiglia sarà richiesta la vostra presenza. Se lavorate o studiate, prendetevi una giornata di pausa.

3° Bilancia: In questa domenica potreste vivere un'avventura passionale o divertente. Non avrete voglia di starvene a casa, ma in alcuni momenti finirete per annoiarvi e addormentarvi. Rilassatevi, perché avete avuto una settimana stressante e impegnativa. Chi ha una relazione in corso vivrà attimi di dolcezza. Se dovrete lavorare anche di domenica, le idee saranno geniali e utili per migliorare la professione.

2° Pesci: Venere vi renderà irresistibili e magnetici. Se siete dei cuori solitari, preparatevi a vivere una giornata ricca di sguardi eloquenti e di passioni irresistibili. Se siete in coppia, vivrete un momento di rinnovato romanticismo con la vostra dolce metà. Sarete particolarmente diplomatici e abili nelle relazioni interpersonali. Sarete in grado di risolvere qualsiasi conflitto con grande facilità.

1° Gemelli: Un'ondata di positività vi travolgerà, rendendovi più propensi a socializzare e a fare nuove conoscenze. Se siete single, potreste iniziare una nuova storia d'amore con una persona che conoscete da un bel po'. Potreste avere la possibilità di iniziare un nuovo progetto o di acquisire delle competenze che vi mancano. Le coppie datate ritrovano affiatamento e potrebbero rivangare il passato con emozione.