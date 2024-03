L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo 2024 è pronto a dare indicazioni sul possibile evolvere dei prossimi sette giorni. Sotto analisi in questa sede è l'Astrologia settimanale tra i sei simboli in analisi, in primis il segno del Leone. A seguire a ruota Toro, Gemelli e Cancro. Mentre l'Ariete è alla finestra e spera in qualcosa che potrebbe anche non potrebbe arrivare.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. L'Oroscopo prospetta una settimana all'insegna della consueta routine. In ambito sentimentale, sarà l'amore a dominare la scena: grazie alle stelle sufficientemente favorevoli, sarete in grado di influenzare positivamente il corso del destino, garantendovi serenità e piccoli successi in diverse situazioni.

Esprimerete i vostri sentimenti con fervore, avvolgendo il partner in un turbine di tenerezza. Potrebbe finalmente aprirsi la strada per un importante cambiamento nella vita amorosa. Alcuni pianeti favorevoli offriranno l'opportunità di prendere decisioni importanti: convivenza, matrimonio o persino figli potrebbero essere i vostri prossimi traguardi. I single godranno della benevolenza delle stelle, un motivo in più per non cedere allo sconforto. Affrontate la vita con fiducia, consapevoli che se è destino, le cose accadranno, altrimenti avrete molte altre opzioni a disposizione. Sul fronte lavorativo, le configurazioni astrali favoriranno le attività intellettuali: godrete di una notevole concentrazione e di una memoria impeccabile.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ sabato 30 e domenica 31;

★★★★ lunedì 25, martedì 26 e venerdì 29;

★★★ giovedì 28 marzo;

★★ mercoledì 27 marzo.

♉ Toro: voto 7. L'Astrologia settimanale prevede un'incredibile ventata di fortuna in arrivo. In ambito sentimentale, vi attende un periodo straordinario da trascorrere con il vostro partner, ma anche con amici e famigliari.

Grazie a un cielo favorevole, ricco di energia quasi per tre quarti del periodo, potrebbe riaccendersi la voglia di divertirsi, di sentirsi bene e spensierati come desiderato da tempo. I single godranno di un rinnovato senso di forza interiore, grazie alla Luna, il che favorirà la rinascita della fiducia in sé stessi. È il momento perfetto per concludere ciò che è stato lasciato in sospeso o per progredire nella attuale storia sentimentale.

Se siete liberi, potreste fare incontri straordinariamente interessanti. Sul fronte lavorativo, la vostra buona organizzazione, unita alla dedizione e alla precisione, sarà la vostra arma vincente, permettendo di ottenere risultati brillanti.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ lunedì 25 marzo;

lunedì 25 marzo; ★★★★★ martedì 26 e mercoledì 27;

★★★★ giovedì 28 e domenica 31;

★★★ sabato 30 marzo;

★★ venerdì 29 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. Realizzare uno dei vostri più ardenti desideri in questa ultima settimana di marzo sarà un gioco da ragazzi: il cielo astrale vi offre un sostegno incondizionato, con nuove alleanze e collaborazioni, e non ci sarà nulla che possa fermarvi. Il vostro intuito, la vostra creatività e una spinta umana straordinaria saranno le vostre guide.

Con Luna, Mercurio e Giove dalla vostra parte, sarete circondati da opportunità fortunate. È il momento perfetto per viaggiare o chiudere accordi, oppure semplicemente godersi l'atmosfera primaverile: pronti a fare qualcosa di piacevole o veramente interessante? Quando l'orario di lavoro sarà finito, non rimanete inerti: approfittate del vostro tempo libero per muovervi un po'.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 25 e mercoledì 27;

★★★★ martedì 26, giovedì 28 e venerdì 29;

★★★ sabato 30 marzo;

★★ domenica 31 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. In arrivo un periodo di stabilità. Per quanto riguarda i sentimenti, se volete intensificare la relazione di coppia, sarà importante incentivare la partecipazione del partner, stando vicini e favorendo una comunicazione aperta.

Avrete finalmente l'opportunità di creare un'atmosfera leggera, caratterizzata da gesti affettuosi e comprensione. Sfruttate al massimo questa sintonia con un tocco di seduzione raffinata. Per coloro che sono in una fase di definizione della relazione, potrebbe arrivare una dichiarazione d'amore ufficiale e, in seguito, magari una proposta di matrimonio o di convivenza. Per i single, la comunicatività e la simpatia saranno punti di forza che vi garantiranno un vantaggio rispetto agli altri. Un dialogo aperto e una stretta confidenza con gli amici creeranno le basi per trascorrere momenti piacevoli. Sul fronte lavorativo, i pianeti saranno dalla vostra parte, dimostrerete di avere competenze specifiche in un determinato settore.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ giovedì 28 marzo;

giovedì 28 marzo; ★★★★★ mercoledì 27 e venerdì 29;

★★★★ martedì 26 e sabato 30;

★★★ lunedì 25 marzo;

★★ domenica 31 marzo.

♌ Leone: voto 8. Siete piuttosto gai. Gli astri saranno molto favorevoli e vi sosterranno nel perseguire i vostri obiettivi, con determinazione. Sarà un momento ideale per mettere in atto nuove strategie e percorrere strade mai esplorate prima. Approfittate di questa energia positiva per affrontare situazioni e impegni con coraggio, magari anche per cogliere eventuali opportunità che si dovessero presentare lungo il cammino. In amore, sarà un periodo di intimità e complicità, in cui potrete rafforzare i legami affettivi e creare ricordi preziosi insieme al vostro partner.

Nel contesto lavorativo, potreste trovarvi di fronte a nuove situazioni o responsabilità, ma sarete pronti ad affrontarle con determinazione e abilità. La collaborazione con i colleghi si rivelerà preziosa, e insieme sarete in grado di superare ostacoli e raggiungere obiettivi. Non temete i cambiamenti, perché saranno occasione di crescita.

La scala di valori settimanale:

★★★★★ sabato 30 marzo;

sabato 30 marzo; ★★★★★ giovedì 28, venerdì 29 e domenica 31;

★★★★ mercoledì 27 marzo;

★★★ martedì 26 marzo;

★★ lunedì 25 marzo.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo settimanale prevede un'armonia celeste tale da favorire non solo la relazione con il partner, ma anche alcuni legami familiari. Le energie saranno alle stelle, rendendo questi sette giorni a venire perfetti per dedicarsi completamente all'amore.

Affrontate senza timore argomenti spinosi con il vostro partner: la chiarezza porterà solo benefici. Per i single, è il momento di pensare in grande e agire con coraggio. Il cielo di questi ultimi giorni di marzo promette audacia e determinazione, qualità che non vi mancano di certo. Nel lavoro, si prospettano opportunità per mettere in mostra le vostre capacità e ottenere successi immediati.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ lunedì 25 e martedì 26;

★★★★ mercoledì 27, sabato 30 e domenica 31;

★★★ giovedì 28 marzo;

★★ venerdì 29 marzo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, approfondendo la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.