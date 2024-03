L'Oroscopo per domani venerdì 29 marzo anticipa che la Luna si appresta a lasciare il domicilio dello Scorpione per transitare in Sagittario, incidendo su amore, lavoro, soldi, benessere, amicizie e famiglia di tutti i segni zodiacali. Al primo posto posto in classifica spicca il Cancro, che godrà di 24 ore favorevoli, mentre l'ultimo posto spetta al Capricorno, che si sente pressato.

Segno zodiacali ultimi in classifica

Capricorno - 12° - Vi sentirete sotto pressione, poiché l'aspetto lunare renderà molto appesantite le vostre ore e non vi agevolerà nelle mansioni casalinghe e/o lavorative.

Da un po' di tempo non vi sentite granché in forma e forse per colpa dello stress che si è accumulato. La Pasqua si avvicina e vi troverete a fare gli acquisti dell'ultimo minuto, attenzione a non spendere più del necessario. Non è facile occuparsi della famiglia e delle faccende domestiche. Comunque, sarà meglio procedere con calma e fare delle piccole pause tra un lavoretto e l'altro. Prossimamente potreste ricevere una gradita sorpresa che vi farà sorridere.

Sagittario - 11° - Anche se siete pieni di vita, potreste aver perso un po' di ispirazione. Dovrete prestare particolare attenzione alla guida e al vostro interlocutore, in quanto qualcuno potrebbe darvi un consiglio utile. Amate i viaggi, l'avventura e la mondanità, ma dovete stare attenti poiché non tutti sono onesti nei vostri confronti e la truffa è sempre in agguato.

Ultimamente state eccedendo con lo zucchero e/o il sale; cercate di alimentarvi meglio perché "mens sana in corpore sano". Col partner manca qualcosa ma non sapete nemmeno voi che cosa.

Ariete - 10° - Dovrete tirare fuori il carattere. Il vostro umore tende ad alternarsi tra momenti di tranquillità e momenti di aggressività.

In amore, occorre investire più tempo e pazienza, soprattutto in queste 24 ore. Sforzatevi di riconoscere le qualità dell'altro, ciò servirà a rafforzare il legame. Non siate sempre supponenti. Approfittate di questa giornata per programmare qualcosa da fare nelle festività pasquali in arrivo, che magari coinvolgerà la famiglia e il partner.

Una cenetta romantica o un'uscita al cinema con degli amici, vi solleveranno l'umore. Sarete tentati di premere sull'acceleratore per chiudere al più presto una questione, ma sarà meglio essere prudenti.

Toro - 9° - Dovrete essere pazienti e concentrati: guardate dove mettete il piede. Potreste sentirvi distratti o avvertire dei disturbi fisici. Ultimamente avete fatto fatica a svegliarvi al mattino, posticipando la sveglia. Chi lavora in proprio sta uscendo da un periodo negativo in cui ci sono state più uscite che entrate. Possedete uno spiccato talento per gli affari, ma il vostro difetto è che non sempre vi mostrate sicuri. State lavorando sodo per gettare delle solide fondamenta su cui costruire non solo il vostro futuro, ma anche quello dei vostri figli.

Infrangete i tabù, uscite dai soliti schemi: non è tutto oro quel che luccica.

Venerdì nella media

Acquario - 8° - Siete degli eterni Peter Pan e anche dei poeti nati. Avete molteplici qualità e credete in voi stessi, anche se la vita non è sempre stata rose e fiori. Questo marzo volge al termine ed è stato di grande ispirazione ma anche di esasperazione. Presto avrete modo di stupire chi vi circonda. Bandite tutte le negatività che vi circondano e fate una bella pulizia domestica. Non amate sentirvi in gabbia e tendete a offendervi facilmente. Siete allergici alla falsità, perciò avete pochi ma buoni amici. Concedetevi una coccola rigenerante, soprattutto se le ultime settimane sono state difficili.

Leone - 7° - Siete un segno molto maturo, forte e razionale. Ultimamente avete in mente solo il lavoro e le questioni economiche. Sforzatevi di essere più collaborativi, in tal modo farete un lavoro migliore e otterrete persino dei riconoscimenti. La giornata si concluderà in maniera serena e vi rilasserete davanti alla televisione o leggendo un buon libro. La passione sarà alle stelle per le coppie, per cui approfittate per riaccendere la fiamma dell'amore. Chi è solo sta bene così e per il momento non desidera altro.

Scorpione - 6° - Giornata decente anche se potreste sentirvi di umore fiacco a causa del maltempo. Avete una forte personalità e siete sempre schierati dalla parte della famiglia e degli amici più cari.

Alcuni nativi di questo segno stanno vivendo un periodo tormentato e forse c'è una scelta da compiere. Cercate di fare affidamento sulla vostra forza di volontà e sull'innato istinto che possedete. Non procrastinate, è meglio togliersi subito il pensiero: via il dente, via il dolore!

Bilancia - 5° - Le previsioni astrologiche risultano intense, soprattutto a livello interpersonale. Le amicizie non andranno prese sotto gamba. Le coppie che si amano possono contare sul supporto dell'altro. Queste saranno 24 ore piene di brio e positive per gli affari di cuore. Quando amate vi sentite più forti e sicuri, quindi tirate fuori il meglio di voi stessi. Non scappate da una situazione poco sicura e affrontate i timori di petto: solo così potrete brillare.

Segni al top del giorno

Pesci - 4° - Sarà un ottimo venerdì su cui contare. Sarete impegnati come al solito, il lavoro non vi mancherà. Dovrete fare i conti con la vostra distrazione dato che avrete la testa tra le nuvole. Non gradite uscire quando fuori piove o fa freddo, preferite stare a casa. Cercate di non costruirvi illusioni. In amore, coloro che stanno per sposarsi si sentono agitati e ansiosi.

Vergine - 3° - La Luna premia la chiarezza introspettiva e potrebbe aprirvi un varco verso il successo. Non è facile destreggiarsi tra la vita privata e quella professionale. Sfruttate queste 24 ore per portarvi avanti con il lavoro e riflettete su ciò che volete essere o fare. Imparate a stimarvi di più e siate più perseveranti.

Per quanto riguarda la salute, prestate attenzione all'assunzione del cibo e alla caffeina.

Gemelli - 2° - Siete un segno molto curioso e con la mente aperta. Ottimi amici e buoni partner, con voi non ci si annoia mai. Ultimamente avete una gran voglia di viaggiare e fare nuove cose. Questo sarà un buon sabato per programmare qualcosa di emozionante da fare in estate. A fine giornata, premiatevi per l'impegno profuso.

Cancro - 1° - Giornata favorevole e piena di buoni auspici. Potreste ricevere una visita o una telefonata importante. Siete un segno organizzato e ordinato, non sopportate le improvvisate e le persone ipocrite. La Pasqua andrà organizzata in compagnia dei propri cari. Possibili sorprese nei prossimi giorni.