L'oroscopo della giornata pasquale di domenica 31 marzo annuncia un Sagittario sincero e amorevole nei confronti del partner, mentre i Pesci potranno contare sul sostegno di Venere. Intanto lo Scorpione si sentirà fortunato in questo periodo, mentre il Cancro vivrà momenti più rilassanti.

Previsioni oroscopo di Pasqua, domenica 31 marzo 2024 segno per segno

Ariete: sarà una Pasqua ottima. La Luna in trigono accenderà il vostro entusiasmo, e poterà piacevoli per una relazione di coppia eccellente. Anche in famiglia sarete di buona compagnia e sempre allegri.

Voto - 9️⃣

Toro: questa domenica si rivelerà rilassante e romantica al punto giusto. Il pianeta Venere vi metterà a vostro agio con chi vi sta attorno. Con il partner non mancheranno momenti pieni d'amore, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Gemelli: trovare ottimismo in una giornata dove la Luna e Venere saranno negativi non sarà così semplice. Cercherete di fare del vostro meglio per stare bene insieme alle persone che amate, e cercare eventualmente di mettere a tacere eventuali conflitti. Voto - 7️⃣

Cancro: avrete modo finalmente di allentare un po' la corda e rilassarvi durante questa Pasqua. Single oppure no, questa giornata sarà da dedicare alle persone che amate, mettendo da parte almeno per un giorno tutti i problemi della vita quotidiana che vi tormentano.

Voto - 8️⃣

Leone: non mancherà serenità all'interno del vostro rapporto in questa giornata di Pasqua. Secondo l'Oroscopo, la Luna in trigono dal segno del Sagittario vi permetterà di essere più sorridenti nei confronti del partner, e vivere momenti davvero felici insieme. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali non particolarmente entusiasmanti in questa giornata di Pasqua se consideriamo la Luna e Venere in cattivo aspetto.

Non sarete sempre di ottimo umore, ciò nonostante cercherete di non causare spiacevoli discussioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale serena per voi nativi del segno. Sarà una domenica di Pasqua tranquilla e affiatata in famiglia. Con il giusto pretesto, anche voi potreste vivere momenti davvero interessanti, sfruttando la posizione favorevole dell'astro argenteo.

Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere in trigono dal segno amico dei Pesci vi darà sempre un buon pretesto per poter vivere momenti sereni e romantici con le persone che amate. Anche voi single sarete più amichevoli, capaci di instaurare piacevoli rapporti con gli altri. Avrete dunque modo di sentirvi fortunati di quello che già avete e che avrete. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi permetterà di essere più sinceri e affiatati nei confronti delle persone che amate, nonostante il pianeta Venere si trovi in quadratura. Single oppure no, coltiverete quei rapporti che sono davvero importanti per voi, e che assumeranno maggiore valenza in una giornata come questa.

Voto - 8️⃣

Capricorno: vi sentirete in perfetta sintonia con le persone che amate. La posizione favorevole del pianeta Venere accenderà il vostro entusiasmo, e vi permetterà di godere di rapporti davvero intensi, in famiglia e con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Acquario: giornata di Pasqua piena di serenità per voi nativi del segno. Potrete contare sulla Luna in buon aspetto per vivere una relazione davvero piacevole, romantica, ma soprattutto matura. Anche voi single riuscirete a essere più socievoli e apprezzati dagli altri. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in quadratura potrebbe rendere questa giornata di Pasqua meno movimentata. Per fortuna il pianeta Venere sarà ancora dalla vostra parte, dunque le possibilità di vivere un amore puro non mancheranno. Dovrete soltanto mettere in mostra le vostre abilità. Voto - 8️⃣