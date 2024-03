L'oroscopo di giovedì 14 marzo vedrà il segno del Leone pieno di idee e progetti. Di seguito le previsioni e le analisi per tutti i segni.

L'oroscopo di giovedì: successi per Ariete e Toro

1° Ariete: potreste collezionare tutti i successi che desiderate in questa giornata. Secondo quanto riporta l'Oroscopo, il romanticismo con il partner saprà prendersi cura definitivamente delle vostre incertezze. L'atmosfera familiare sarà pronta per fare una esperienza insieme.

2° Pesci: questa giornata sarà costellata di tanti piccoli traguardi che volevate raggiugere.

L'affinità di coppia ora potrebbe portarvi a fare una proposta al partner che rafforzerà il vostro legame, anche inconsapevolmente. Vi farete valere sul lavoro.

3° Toro: non riuscirete propria a stare fermi, e fate benissimo. La fortuna ora correrà veloce e riuscirà anche a spazzare via il minimo sentore di ostacolo che potreste incontrare sul vostro cammino. Il romanticismo sarà alle stelle.

4° Leone: costruirete un progetto con il partner che potrebbe fare la differenza nella vostra vita, spingendovi anche ad osare di più con gli altri. Il mondo del lavoro ora sarà ricco di opportunità, soprattutto se siete alle prime armi in una mansione particolarmente difficile.

Scorpione costruttivo nella coppia

5° Bilancia: la vostra disponibilità verso le amicizie sarà ampiamente ripagata. Sulla base della vostra esperienza, riuscirete a fare qualche progetto in più sul lavoro che vi darà delle soddisfazioni e delle gratificazioni anche di stampo economico.

6° Scorpione: rivalutare la vostra posizione in un rapporto di coppia potrebbe essere molto costruttivo non soltanto per voi stessi, ma anche per l'altro.

Vi darete da fare moltissimo sul posto di lavoro, di conseguenza le ricompense saranno al di sopra delle aspettative.

7° Cancro: le vicende che accompagneranno la vostra famiglia in questo momento potrebbero essere alquanto difficoltose da affrontare da soli. Soltanto parlando potrebbero risolversi in un battibaleno. Il lavoro potrebbe rallentare, fate attenzione a qualche ostacolo di troppo.

8° Gemelli: sul lavoro vi sentirete un po' stanchi, e sicuramente non attivi come lo eravate in precedenza. Avrete voglia di cambiare aria e di fare qualche strappo alla regola in solitaria. Secondo l'oroscopo l'affetto familiare in questo momento non sarà più una priorità per voi.

Poca autostima per Acquario

9° Sagittario: i difetti che già possedete potrebbero accompagnarne altri di portata molto più significativa, soprattutto nelle relazioni interpersonali. Le grandi situazioni di collaborazione sul lavoro potrebbero trovare un declino molto importante se si comincerà ad entrare in conflitto con i colleghi.

10° Acquario: avrete poca fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Avrete bisogno di stare per conto vostro e di non preoccuparvi troppo del partner e della famiglia, che sia la vostra oppure di origine.

11° Capricorno: non darete molto per scontato in questa giornata, anzi, potreste impiegare molte delle vostre energie per qualcosa che molto probabilmente non andrà a buon termine. Il consiglio sarà di rilassarvi per poi ripartire con uno spirito nuovo nella giornata successiva.

12° Vergine: dovrete fare una pausa da tutto e da tutti. Sul lavoro state trascurando dei momenti molto significativi per la vostra carriera. In amore non darete il meglio di voi stessi, anzi, potreste essere alquanto freddi e distaccati.