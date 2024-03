L’oroscopo della settimana 1-7 aprile annuncia che Gemelli saranno protetti da un cielo astrologico magnifico. Non mancheranno gli amori a prima vista nella vita dei single Cancro. Per via della posizione di Saturno, i Capricorno dovranno prestare particolarmente attenzione alle questioni di natura finanziaria. I Pesci dovranno resistere alla voglia di fare spese folli e compulsive.

Le previsioni dell'oroscopo per la prima settimana di aprile: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se vivete in coppia, sarà una settimana armonica e gioiosa, e il vostro potere di seduzione sarà irresistibile.

Non avrete nessuna difficoltà a portare avanti la vostra relazione d’amore. Single, questo aspetto di Plutone vi promette bei momenti nella vita sentimentale, ma dovrete fare molta attenzione a non lasciarvi travolgere dalla passione senza riflettere attentamente. Molte persone avranno buone possibilità di incontrare il partner ideale. Nel settore del denaro, con questo influsso di Urano, dovrete agire con abilità e lucidità se volete raggiungere i vostri obiettivi economici. Voto: 7,5

Toro – Con Giove che influenza il vostro segno dello zodiaco, non sarete sempre tolleranti nei confronti del vostro partner. Critiche, tensioni e perfino scene di gelosia. Grazie all’intervento tempestivo di Venere, vinceranno i buoni sentimenti.

Le stelle di questa prima settimana di aprile potrebbero offrire alle anime solitarie una meravigliosa cotta. La spiacevole posizione della Luna rischia di far durare troppo poco questa nuova avventura amorosa. Il clima astrologico vi sarà favorevole per tutto ciò che riguarda il lato materiale delle cose. Potrete approfittare di questa settimana benefica per realizzare i progetti che più vi stanno a cuore.

Avrete la determinazione per affermare le vostre ambizioni e la possibilità di realizzarne una buona parte. Voto: 7

Gemelli – Con questa magnifica configurazione astrologica, la vostra vita di coppia sarà ricca di romanticismo e di passione. I dialoghi con il vostro partner saranno di facile comprensione, condividerete i compiti domestici e metterete in cantiere nuovi progetti di famiglia.

D’altronde un incontro importante potrebbe migliorare la vita sentimentale dei single. Alcuni potrebbero riconnettersi con un vecchio amore. Non risparmierete alcuno sforzo per migliorare il vostro potere d’acquisto. Cercherete di gestire attentamente le vostre finanze. Con l’aiuto di Mercurio i vostri sforzi saranno presto ricompensati. Voto: 9

Cancro – Venere, la stella dell’amore, e Marte, il pianeta del desiderio, proteggeranno la vostra vita coniugale. Spingeranno il vostro partner a essere più attento e sensuale. Non deludete la persona amata rifugiandovi nell’indifferenza o nella freddezza. Single, avrete l’opportunità di incontrare una persona davvero speciale e comprensiva. Ci sarà addirittura amore a prima vista nell’aria, ma tenete la testa sulle spalle, altrimenti vi farete molto male.

Alcune anime sole si divertiranno in una relazione ambigua, al confine tra amore e amicizia. Non cercate di risolvere questioni controverse in questo periodo, altrimenti rischierete di ritrovarvi in una situazione complicata, facendo alla fine un passo indietro invece di fare un passo in avanti. Voto: 7

Da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana dovrete creare una barriera impermeabile tra la vostra vita matrimoniale e le difficoltà che potreste incontrare in altri ambiti. Rimanete disponibili. Mostratevi tolleranti e generosi nei confronti della persona amata, invece di trovare costantemente difetti. Single, la settimana sarà ottima, sia per iniziare una relazione d’amore che per concludere un matrimonio.

Alcuni di voi potrebbero iniziare una relazione romantica fuori dell’ordinario e vivere momenti intensi e appassionati. La vostra situazione finanziaria diventerà una delle vostre priorità principali. Per alcuni nati in Leone questo potrebbe causare difficoltà che li costringeranno a prendere seriamente la situazione in mano, che alla fine si risolverà nel migliore dei modi. Per gli altri, invece, sarà il momento di raccogliere i frutti degli sforzi passati. Voto: 8

Vergine – Questo aspetto speciale di Venere ha in serbo per voi grandi gioie amorose e sensuali. Voi e il vostro partner navigherete sulla stessa lunghezza d’onda. Sarete particolarmente teneri e romantici. Indovinerete i desideri della vostra anima gemella come lei indovinerà i vostri.

Single, avrete più fiducia in voi stessi e desidererete affermarvi a livello del cuore. Inoltre, sarete propensi a vivere esperienze un po’ utopistiche. Tutto questo rischia di rendere i vostri rapporti amorosi molto complicati. Prendere il torno per le corna e affrontare subito un problema di natura finanziaria. Più aspettate, più difficoltà avrete nel trovare una soluzione vantaggiosa. Voto: 7,5

Bilancia – La vita di coppia sarà un po’ animata. Se la vostra relazione romantica non è molto stabile, il pianeta Urano può mettere in pericolo la vostra unione. Per alcuni nati in Bilancia non mancheranno infedeltà, bugie e litigi. Le coppie armoniose resisteranno facilmente a questo impatto uraniano.

Single, tre stelle, tutte gentili, garantiranno fortuna in amore. Potrete finalmente realizzare i vostri sogni romantici, raggiungere una stabilità emotiva e assaporare la felicità eterna. I rapporti amorosi che nascono in questo periodo dureranno a lungo. Ancora una volta sappiate che il capitale non è il fattore essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati. I vostri progetti hanno bisogno di più idee e, soprattutto, senso di organizzazione. Voto: 7

Scorpione – In questo periodo, Venere influenzerà favorevolmente il settore dedicato alla vita di coppia. La vostra situazione coniugale sarà quindi sotto i riflettori. Single, rischiate di perdere la fiducia in voi stessi. Diventereste timidi?

Dopotutto vi donerà fascino in più e vi farà sembrare così diversi dagli altri, più attraenti. Gli spasimanti riusciranno a conquistare il vostro cuore. In campo monetario, non ci saranno alcune difficoltà. I pianeti non si occuperanno dei vostri soldi, questo significa che vi metteranno al riparo dai problemi. In sostanza, tutto andrà come al solito. Se siete ragionevoli, potrete risparmiare un po' di soldi. Voto: 8

Da Sagittario a Pesci

Sagittario – Molto probabilmente ci saranno delle scaramucce tra voi e il vostro partner, se non riuscite a mettere da parte le vostre preoccupazioni. Ma il weekend spazzerà via le incomprensioni e riporterà la tenerezza. Incontri affascinanti ma poco affidabili, amori piacevoli ma mutevoli: questo sarà il programma sentimentale della settimana per i single.

Evitate di sviluppare una situazione emotiva complessa dalla quale avreste difficoltà a districarvi. L’atmosfera astrologica di questa prima settimana di aprile renderà instabile il vostro giudizio in materia finanziaria. Pertanto, prestate molta attenzione nelle transazioni. Le bellissime proposte che gli altri vi faranno probabilmente non saranno molto realistiche: tenete conto di questo. Basatevi solo su cose concrete, perché come recita un detto cinese "è difficile riconoscere un gatto nero in una stanza buia soprattutto quando il gatto non c'è". Voto: 6

Capricorno – Per i cuori solitari, amore folle, amore passionale. Questa settimana assisterà alle follie dell’amore fisico, tanto delizioso quanto ossessivo.

La festa sarà infinita. Grazie a questo aspetto del Sole, avrete voglia di sedurre e farvi sedurre. Quindi, è il vostro partner d’amore che alimenterà i vostri desideri focosi e ardenti. Ma se state vivendo due storie contemporaneamente, riservate la vostra passione all’altro, perché Venere aumenterà la vostra voglia di tenerezza e di romanticismo. A causa di questa posizione di Saturno, dovrete fare molta attenzione al vostro equilibrio finanziario. Abbiate pazienza, a breve questo cielo astrologico farà soffiare un vento favorevole nel vostro settore monetario. Voto: 6,5

Acquario – Con questo cielo astrologico instabile ci saranno sicuramente delle turbolenze nella vostra vita di coppia. Alcuni Acquario avranno l’impressione di navigare sulla stessa lunghezza d’onda del proprio partner.

Altri, invece, si ritroveranno a discutere pesantemente con il proprio partner per motivi del tutto futili. Single, potreste vivere una cotta molto grande, ma non sarà affatto un fuoco di paglia. Presto non potrete più fare a meno di questa persona. Avrete la possibilità di migliorare la vostra situazione economica, a patto di non abbassare mai la guardia. All’orizzonte s’intravedono opportunità di investimento molto interessanti: coglietele al volo. Voto: 6,5

Pesci – Urano, Nettuno e Venere si occuperanno della vostra vita di coppia, promettendo una settimana di tenerezza e sensualità, ma anche stabilità e fedeltà. Troverete molto fascino nella vostra vita insieme. Single, amore in cinemascope.

La routine quotidiana, la banalità, la noia, li snobberete! Ma questo atteggiamento emotivo non vi renderà la vita facile. Non importa, cercherete la perla rara: alcuni la troveranno. Fate attenzione ai soldi e tenete i portafogli chiusi, che rischiano di svuotarsi velocemente. La voglia di fare spese folli sarà molto forte, quasi irresistibile, e non vi lascerà mai tregua. Voto: 8