Secondo l'oroscopo settimanale dal 29 aprile al 5 maggio , Saturno metterà i nati della Vergine davanti alle responsabilità familiari, mentre Giove renderà piacevole l'atmosfera familiare dei nati in Scorpione. Parlando del mondo sociale, la Luna provocherà qualche piccolo disagio nella vita delle persone nate sotto il segno del Capricorno. Con un atteggiamento diplomatico, molti nati dell'Acquario attireranno l'attenzione delle persone che li circondano.

Il settore familiare e sociale: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – I rapporti con i vostri cari assumeranno grande importanza ai vostri occhi.

Vi sforzerete di portare armonia e buona comprensione nella vostra vita familiare , ma non siate troppo esigenti. Nel campo sociale bisogna fare molta attenzione ai pregiudizi. Non abbiate idee troppo chiuse, siate pronti a tenere conto dei suggerimenti delle persone che vi circondano e che cercano di farvi aprire la mente. Se vi impuntate sulle vostre convinzioni, sui vostri punti di vista, rischiate di commettere errori che portano a gravi conseguenze. Voto: 6,5

Toro – A casa sarete circondati da un caloroso affetto. Cogliete l'occasione per elaborare una serie di dettagli pratici e per migliorare le vostre relazioni. Intesa familiare di rara perfezione. Nel campo sociale è molto probabile che le persone che non hanno ritenuto utile seguire i vostri consigli si stiano già pentendo.

Il vostro buon cuore vi spingerà a perdonare il loro errore, ma la vostra saggezza vi spingerà a lasciarle da parte. Voto: 8

Gemelli – Vita familiare tranquilla e piacevole. Dovrete, però, sorvegliare attentamente i vostri figli, soprattutto se sono molto piccoli, poiché ci sarebbero rischi di incidenti domestici. Tenere farmaci, prodotti tossici e fiammiferi fuori dalla loro portata.

Il vostro impegno a favore delle cause umanitarie non dovrebbe essere messo in discussione nonostante la recente rivelazione di alcuni scandali. Questo perché nulla è perfetto in questo mondo e, come recita un proverbio tailandese, “il millepiedi non si ferma per una gamba zoppa”. Voto: 7,5

Cancro – I rapporti con le persone a voi vicine rischieranno di diventare a volte aggressivi.

Non aggiungete benzina sul fuoco se scoppiano discussioni. A volte, sarà piuttosto difficile controllare i vostri figli, dovrete sforzarvi di mantenere una buona disciplina, senza essere irragionevolmente esigenti. Parlare davanti a un vasto pubblico costituirà un serio problema per alcuni cancerini. A causa della mancanza di fiducia in sé stessi, saranno colti dalla paura del palcoscenico che li paralizzerà. Gli altri, invece, non riusciranno a smettere di parlare, anche se questo significa dire sciocchezze. Voto: 7

Le stelle da Leone a Scorpione

Leone – La vostra sensibilità vi renderà permalosi e sarete facilmente feriti dall'atteggiamento di alcuni familiari. In ogni caso, sappiate che questa settimana sarà favorevole per una riconciliazione desiderata, anche se vi sembrerà difficile.

Dovrete fare molta attenzione alle vostre parole, rischierete di ferire alcune persone da cui state cercando di ottenere dei favori. L' oroscopo consiglia di contare fino a cento prima di parlare . Voto: 6,5

Vergine – Questo aspetto di Saturno ti metterà ancora una volta di fronte alle tue responsabilità familiari. I nati della Vergine che di recente hanno affrontato problemi riguardanti i propri figli o genitori vedranno migliorare la propria situazione familiare. In campo sociale, beneficiando degli influssi molto potenti di Giove, sarete traboccanti di entusiasmo, al punto da rasentare l'euforia. Attenzione a non fare promesse che non potrete mantenere. Voto: 8

Bilancia – Mercurio influenzerà i rapporti con le persone a voi vicine che saranno nel complesso facili da gestire e armoniose .

Se avete dei figli, li vedrete crescere senza difficoltà. Anche i vostri genitori saranno in buona forma, pronti ad aiutare finanziariamente se avete in mente un progetto solido. Dal punto di vista sociale, sarete intrappolati nella vostra stessa trappola, a furia di promettere meraviglie ai vostri amici. Sarete obbligati a mantenere alcuni dei vostri impegni che vi peseranno molto. Voto: 7

Scorpione – Sotto l'egida di Giove, pianeta della fortuna e del benessere, la vita familiare sarà piacevole e facile da gestire. I vostri figli saranno in ottima forma e riporteranno buoni risultati esterni. Se uno di loro pratica uno sport o segue una formazione artistica, il successo sarà lì per lui. In campo sociale, avrete molti motivi per essere arrabbiati.

Otterrete di più sui vostri avversari rimanendo calmi e composti, e la vostra gentilezza supererà le ultime resistenze. Coloro che vi si opporranno dovranno rassegnarsi a un compromesso amichevole. Voto: 7

Astrologia dal Sagittario ai Pesci

Sagittario – Le domande familiari saranno mediocri. Vi sentirete indipendenti e un po' selvaggi, cercando la solitudine e la meditazione piuttosto che la compagnia, anche quella del vostro partner d'amore. Sforzatevi di essere aperti e complici. Giove, che presiederà questa settimana, genererà energia ed entusiasmo nel vostro mondo sociale. Questo è molto importante, perché sarà un periodo difficile, nonostante il sostegno che riceverete da amici fedeli. Voto: 6,5

Capricorno – Venere vi promette una settimana armoniosa e confortante con la vostra famiglia.

I rapporti con i vostri cari si svolgeranno sotto il segno dell'amore, della tenerezza e della gioia di vivere. Questo aspetto della Luna sarà causa di un disagio temporaneo che avvertirete nella vostra vita sociale . Per tutti i tipi di ragioni che vanno oltre al vostro controllo, avrete difficoltà a trovare la vostra strada, con alcune persone che non si fanno problemi ad esprimere i loro disaccordi, critiche e opposizioni. Voto: 7

Acquario – Clima familiare improntato alla serenità e all'affetto. Vi sentirete felici tra i vostri cari. Questo sarà il momento di rendere la vostra casa più confortevole, più accogliente. Alcuni amici vi renderanno la vita facile. Inoltre, la frequentazione di gruppi o associazioni vi farà molto bene, nel senso che attirerete l'attenzione su di voi comportandovi con diplomazia e riuscendo così a trarne vantaggi a livello pratico.

Voto: 8

Pesci – L'atmosfera all'interno della famiglia sarà di tenerezza e allegria. Tuttavia, dovrete monitorare costantemente la salute dei vostri figli più da vicino e controllare con discrezione che non vi raccontino troppe storie. La vostra richiesta di aiuto verrà ascoltata favorevolmente da una persona amica che non esiterà a correre grossi rischi per tirarvi fuori da una brutta situazione. Voto: 8