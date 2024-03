Secondo l'oroscopo dell’ultima settimana di marzo, la vita di coppia dei nativi dell’Ariete sarà protetta dalle stelle. Alcuni single Gemelli dovranno fare molta attenzione a non fantasticare troppo su una persona interessata, mentre le anime solitarie nate sotto il segno della Bilancia faranno numerose conquiste. A livello lavorativo, i nati in Acquario punteranno tutto sull’originalità e indipendenza, mentre i Leone saranno impegnati a valutare varie proposte. Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla settimana che va da lunedì 25 a domenica 31 marzo e le pagelle zodiacali, con voto da 0 a 10.

Astrologia dedicata all'ultima settimana di marzo, amore e lavoro: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se vivete in coppia, il vostro amore sarà sempre protetto. Questo aspetto di Marte promette a molti di voi una settimana calda. È senza dubbio il vostro partner che si rallegrerà e trarrà beneficio dei vostri impulsi sensuali. Ma non si esclude una cotta per qualcun altro, che può essere un bene o un male a seconda della situazione personale di ognuno di voi. Single, dopo un breve periodo di alti e bassi, questa volta avrete buone possibilità di fare un incontro significativo. Le stelle vi offriranno grandi vantaggi professionali. Vi mostrerete nella vostra luce migliore: la vostra vitalità sarà migliore, il vostro giudizio più sano, il vostro comportamento più equilibrato.

Potrete anche imporre con delicatezza alcuni cambiamenti che avete maturato negli ultimi tempi. Voto: 8.

Toro – Questa è la settimana perfetta per parlare di matrimonio o convivenza. L’amore che provate l’uno per l’altro potrebbe durare in eterno. Per chi ha figli, che gioie con loro! Molte coppie faranno lodevoli sforzi per rafforzare la loro unione, dandole basi sociali ancora più solide.

Per tutti i nati in Toro, grandi momenti di emozione, e tanti abbracci e tenerezza. In ambito professionale, sotto l’influsso di Plutone, avrete la tentazione di affrontare mille cose contemporaneamente, comportandovi come se foste capaci di conquistare il mondo intero in un solo giorno. Questo è un atteggiamento errato, perché questa ambizione sfrenata rischia di costarvi cara facendovi commettere follie peggiori.

Voto: 7.

Gemelli – La Luna farà sì che la vostra vita matrimoniale sia intensa, ma una certa instabilità può mettere a rischio la vostra unione. Potrebbe venire a galla la gelosia, spesso senza un valido motivo. Le attuali configurazioni astrologiche sono un po’ pericolose per i cuori solitari del segno. Avrete voglia di fantasticare su una persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Il rischio di delusione sarà grande. Per il campo lavorativo, la settimana sarà molto movimentata, con molti sviluppi favorevoli. Otterrete risultati particolarmente positivi. Non cambiate i vostri obiettivi e non permettete a nessuno di scoraggiarvi. Voto: 7.

Cancro – Saturno porterà un po’ di turbolenze nella vostra vita di coppia, ma se riuscirete a mantenere il controllo delle vostre reazioni e monitorate attentamente ciò che dite, tutto andrà bene.

Alcuni single non avranno problemi ad attirare l’attenzione della persona interessata. In campo lavorativo, Nettuno vi permetterà di affermare la vostra personalità e di prendere accordi utili allo sviluppo della vostra carriera. Non esitate a compiere passi che attirino simpatia e sostegno. Voto: 7.

La situazione amorosa e lavorativa secondo l'oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo, pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Gli influssi di Giove si faranno sentire soprattutto nel settore coniugale. Ci sarà un’ondata di affetto e di passione, riuscirete a risolvere un problema di coppia. Single, con un pianeta austero come Saturno, non vivrete nessuna avventura o flirt ma cercherete di ricostruire una vecchia storia.

Parlando di lavoro, Mercurio potrebbe portarvi nuove opportunità professionali. Che siano inaspettati o che arrivino a rilanciare un progetto dormiente, vi verranno fatte diverse proposte. Affidatevi al vostro intuito per fare la scelta giusta. Voto: 7,5.

Vergine – Questa volta, le stelle aumenteranno la tensione nella vostra vita amorosa. Le conseguenze di questa tempesta non saranno distruttive, ma potrebbero scuotervi. Alcuni di voi faranno dei cambiamenti nella vita coniugale. I single del segno non dovrebbero farsi trascinare in una relazione che rischia di portare più disagi che soddisfazioni. Saturno avrà un impatto notevole sulla vostra carriera. Questo pianeta è legato alle responsabilità e vi aiuta ad accedere a una posizione più alta nella gerarchia.

Voto: 6,5.

Bilancia – Fascino e seduzione saranno in programma per questa settimana. Inoltre, se siete un single felice, moltiplicherete le vostre conquiste. E gli amanti bloccati o i partner un po’ troppo invadenti, non dureranno a lungo con voi. Insomma, vivrete al ritmo del vostro battito cardiaco, godendovi appieno la vostra libertà. Se, invece, vivete in coppia, potrebbero sorgere tensioni con il vostro partner. È vero che non apprezzerà vedervi flirtare sotto il suo nato. Attenzione alle ritorsioni. Nel vostro ambiente di lavoro vi verrà offerta un’opportunità che vi permetterà di lavorare e vivere in condizioni più piacevoli. Approfittate, quindi, di queste circostanze molto vantaggiose senza porvi domande e non sottovalutate le vostre capacità di assumervi responsabilità molto pesanti.

Voto: 8.

Scorpione – La situazione astrologica di questa settimana metterà sotto i riflettori la vita amorosa dei single. Sarà molto difficile per voi passare inosservati. Se indulgete in amori clandestini, rischiate di finire in prima pagina. Se vivete in coppia, con questo aspetto di Giove, riuscirete a mantenere un clima caldo e bonario nella vostra vita amorosa. Ma fate attenzione, perché elementi esterni potrebbero contribuire a destabilizzare il vostro rapporto. In questo periodo, le discussioni d’affari con interlocutori particolarmente duri non sono consigliate. D’altra parte, avrete molta energia, fiducia e successo nel vostro lavoro. Voto: 7,5.

Previsioni sull'amore e sul lavoro, settimana dal 25 al 31 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – A livello coniugale, questo aspetto benefico di Venere vi permetterà di iniziare alla grande quest'ultima settimana di marzo. Se la vostra relazione d’amore ha resistito alle tempeste che avete appena vissuto, potete tirare un sospiro di sollievo: la forza della vostra unione ora resisterà a tutto. Single, Marte risveglierà la vostra sensualità. Attenzione, però: per alcuni questo colpo di fulmine si trasformerà in vero amore, per altri invece sarà solo un fuoco di paglia, ardente ma di breve durata. Avrete abbastanza entusiasmo e coraggio per intraprendere progetti di lavoro e perseguire idee interessanti.

Ma attenzione a non esagerare, perché “Se corri dietro a due lepri, non ne acchiappi nessuna” (Esopo). Sappiate come conservare e concentrare le vostre energie. Voto: 8,5.

Capricorno – Questi transiti venusiani faciliteranno i vostri rapporti di coppia. Forse risveglieranno in voi un sentimento insolito, facendo vibrare una corda del vostro cuore da cui trarrete beneficio per il vostro partner. Se siete single spensierati, sotto la guida di Marte, potreste scoprire l’amore a prima vista. Dal punto di vista lavorativo, sarà una settimana favorevole per presentarsi a un concorso, a un esame. Potrete anche fidarvi delle vostre idee o dei vostri progetti, che saranno originali e interessanti; dovrete difenderli con entusiasmo.

Voto: 9.

Acquario – Le influenze planetarie di questa settimana vi permetteranno di rafforzare ancora di più i legami con il vostro coniuge. Potreste avere delle differenze, ma saranno accettabili e vi aiuteranno ad apprezzare meglio i momenti di serenità, armonia e complicità. Single, i pianeti vi coccoleranno, vi renderanno focosi e conquistatori nei sentimenti, fervidi nella dimostrazione del vostro amore. Avrete anche relazioni brevi, ma entusiasmanti e armoniose. Sul lavoro favorirete l’originalità e l’indipendenza, anche se queste due qualità non sono ben viste nell’ambiente in cui lavorate. Questa volta vi apprezzeranno le stelle e ve lo faranno sapere in una maniera inaspettata. Voto: 8.

Pesci – L'oroscopo vi consiglia di non trascurare i piccoli dettagli nei rapporti con il vostro partner d’amore. Un fiore in occasione di un compleanno, un piccolo regalo al ritorno da un viaggio, una cartolina scelta con buoni propositi. Sono tutte cose che saranno apprezzate dalla persona amata. Single, questa settimana promette incontri romantici o avventure indimenticabili. Per voi che siete sempre alla ricerca di emozioni forti, ci sarà qualcosa da fare. Dimenticando la vostra consueta prudenza, correrete grossi rischi in campo professionale per forzare la fortuna. Grazie al sostegno di Giove, questo atteggiamento audace darà i suoi frutti. Voto: 8.