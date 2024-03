Secondo l'oroscopo della settimana 11-17 marzo Venere e Marte proteggeranno la vita coniugale dei Toro, mentre il Sole incoraggerà i Capricorno a migliorare sempre di più a livello professionale. Parlando dei single Leone, Venere aumenterà il loro potere di seduzione e migliorerà la loro sensualità. Per saperne di più di seguito è disponibile l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 marzo: le previsioni sull’amore e sul lavoro con le pagelle per tutti i segni dello zodiaco.

Le previsioni settimanali 11-17 marzo, amore e lavoro: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – La vostra vita sentimentale sarà molto serena. Ritroverete la vera complicità con il vostro partner e la gioia di vivere regnerà nuovamente nella vostra vita di coppia. Single, con questo aspetto di Mercurio vivrete una settimana molto movimentata. Sicuramente ci saranno delle sorprese per voi. Per una volta, lasciatevi andare ai vostri desiderio e vivere giorno per giorno senza chiedervi cosa vi riserva il futuro. In campo lavorativo, Giove vi proteggerà e vi aiuterà a consolidare le vostre posizioni. Se gli imprevisti vi destabilizzano, il pianeta della fortuna vi incoraggerà a mantenere la calma ed evitare decisioni affrettate.

Voto: 7,5

Toro – Venere, il pianeta dell’amore, e Marte, il pianeta del desiderio, proteggeranno la vostra vita matrimoniale. Spingeranno il vostro partner a essere più attenti e sensuali con voi. Non deludete la persona amata rifugiandovi nell’indifferenza o nella freddezza. Single, avrete l’opportunità di incontrare una persona molto promettente.

Ci sarà addirittura amore a prima vista nell’aria. Ma tenete la testa sulle spalle, se non volete prendere una batosta. Alcuni single del segno si divertiranno a portare avanti una relazione ambigua, al confine tra amore e amicizia. Andrà tutto bene, se la vostra situazione professionale è stabile. Ma coloro che di recente hanno fatto scelte troppo rischiose potrebbero attraversare una fase di preoccupazione.

In questo caso, dovrete correggere alcune delle vostre decisioni per portare questa situazione a vostro vantaggio. Voto: 7

Gemelli – Settimana in pieno fermento per i single, che vi riserverà delle sorprese piacevoli. Venere metterà l’amore al centro delle vostre attenzioni, mentre Marte farà di tutto per convincervi a farvi travolgere dalla passione. Fate in modo che la vostra attuale relazione di coppia non venga stravolta da scontri e scenate di gelosia. Anche se è molto soddisfacente vedere che voi e il vostro partner siete ancora più passionali che mai, non indulgete esageratamente nelle tensioni, poiché il risentimento potrebbe vivere molto a lungo. Non vi mancherà la motivazione e metterete in cantiere nuovi progetti o nuove iniziative.

La fortuna sarà dalla vostra parte: proponete idee e verranno accettate con entusiasmo. Voto: 8,5

Cancro – Fino ad adesso i single hanno sperato fino all’ultimo di trovare un personaggio degno di una fiaba. In questo periodo, però, avrete intenzione di farvi guidare dall’amore, di vivere avventure brevi ma intense. E, grazie a Urano, vivrete diversi flirt. L’amore coniugale andrà molto male. Clima di litigi, separazione, rottura. Orgoglio, gelosia o possessività saranno i motivi di questo surriscaldamento emotivo, che però potrebbe trasformarsi in una passione fisica sfrenata. Resistete e lavorate sodo. La vostra situazione lavorativa cambierà in meglio. Dedicatevi con convinzione alla vostra professione.

Potete contare su una persona influente o sul sostegno di un vostro caro. Voto: 6

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Plutone continuerà a orbitare nel cielo astrologico dell’Acquario e potrebbe complicare la vita ad alcune coppie, la cui comprensione è gravemente carente. Ma per la maggior parte di voi, l’influenza maggiore della settimana sarà quella di Venere in aspetto positivo. Per i single, la dea dell’amore aumenterà il vostro potere di seduzione e risveglierà la vostra sensualità. Il vostro cuore batterà più forte e molti di voi saranno pronti a innamorarsi. Questo impatto sarà ancora più evidente se appartenete alla terza decade. Non tutte le stelle saranno gentili con voi in ambito lavorativo.

Meglio tenere i piedi per terra. Le stelle saranno clementi solo con coloro che svolgeranno bene il proprio lavoro. Voto: 6,5

Vergine – Venere vi renderà piuttosto esigenti in amore. Se siete sposati, fate attenzione a non scoraggiare il vostro coniuge con le vostre eccessive pretese. Se il vostro cuore è libero dai legami sentimentali, potreste sognare la vostra anima gemella, ma non aspettatevi di incontrarla all’angolo della strada. In questa settimana rischiate di commettere un piccolo errore professionale. Non perdete troppo tempo a correggere questo errore. Grazie alla benevolenza di Mercurio è possibile che dal male possa nascere il bene e che voi siate involontariamente intraprendendo la fase di miglioramento.

Lao-Tse disse: “La felicità nasce dalla sfortuna, la sfortuna è nascosta in seno alla fortuna.” Voto: 6,5

Bilancia – Dotati di una traboccante fantasia, potrete introdurre un pizzico di fantasia nei vostri rapporti di coppia, che avrà l’effetto di ravvivarli e rinforzarli. Nessun problema in vista tra voi e la persona che amate. Sarete entrambi sulla stella lunghezza d’onda. Per le anime sole, ci sarà qualche flirt fugace. Non affrettate nulla prima di essere assolutamente sicuri di voi stessi. Il vostro equilibrio fisico e psicologico, un po’ minacciato da tempo, verrà finalmente ristabilito. Questa situazione vi sarà più comoda e riacquisterete tutta la vostra efficienza in campo professionale.

Voto: 7,5

Scorpione – Venere si focalizzerà maggiormente sul settore della vita di coppia. La dea dell’amore vi offrirà ineffabili momenti di tenerezza e complicità. Questa atmosfera astrologica favorisce i vedovi e i divorziati che vogliono risposarsi. Per i single, le relazioni amorose che nasceranno in questo periodo rimarranno fugaci. Sarebbe illusorio sperare nella stabilità, visto l’attuale contesto globale in evoluzione. L’influsso astrale si farà sentire fortemente nella vostra vita professionale, che in questa settimana sarà piuttosto frenetica. Nonostante il vostro coraggio e il vostro dinamismo, non sarete in grado di controllare una certa ansia. La cosa migliore da fare è fingere di avere il controllo della situazione e fare un passo indietro.

La vostra placidità, anche forzata, rafforzerà la vostra lucidità e rassicurerà le persone che vi circondano. Voto: 7

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – La passione non dovrebbe essere assente dalle vostre relazioni coniugali. Se necessario, ricorrete alle buone vecchie ricette che hanno dimostrato il loro valore: solleticate un po’ la gelosia del vostro partner, per dimostrargli che potete sfuggirgli completamente. Allora, il vostro partner sarà pronto a raddoppiare i suoi sforzi per risvegliare il vostro desiderio. Single, dopo un breve periodo altalenante, questa volta avrete buone possibilità di fare un incontro significativo. In campo professionale, gli impulsi astrali aumenteranno di dieci volte la vostra intelligenza intuitiva e ricettiva.

Sfruttate questo straordinario potenziale per governare la vostra barca più abilmente di prima. I progressi sul lavoro saranno abbastanza buoni e fareste bene a concentrarvi su questo punto positivo per darvi coraggio. Voto: 7,5

Capricorno – Con due pianeti importanti, Saturno e Giove, che influenzano il settore dell’amore, la vostra vita sentimentale sarà soggetta a cambiamenti. Se siete sposati, avrete bisogno di maggiore indipendenza, cosa che potrebbe non essere gradita al vostro coniuge. Se siete single, molto probabilmente farete un incontro significativo, ma non sarà facile sedurvi. Il Sole vi renderà più ambiziosi e vi incoraggerà a fissare l’asticella molto in alto nella vostra vita professionale.

Se ritenete che fino ad adesso le vostre capacità siano state sottovalutate, farete in modo che la situazione si evolva a vostro vantaggio. Voto: 6,5

Acquario – Questa volta sarete determinati a prendere in mano il vostro destino amoroso. Grazie alla stimolante influenza di Marte e Urano troverete il coraggio di prendere decisioni difficili. Single, lungi dal chiudervi in voi stessi, condurrete una vita sociale molto attiva e avrete l’opportunità di incontrare persone promettenti. Fate attenzione alla mancanza di realismo negli affari. Fareste bene a circondarvi di persone competenti, se state considerando transazioni importanti. Ma quando si tratta di creatività, non dovrete chiedere consiglio a nessuno perché saprete benissimo cosa fare.

Voto: 7,5

Pesci – Venere continuerà a migliorare la vostra vita di coppia e a promuovere i vostri progetti d’amore. La vostra voglia di rinnovamento e di cambiamenti potrebbe non piacere al vostro partner e causare discussioni e disaccordi. Il clima coniugale potrebbe quindi soffrirne. Single, le vostre relazioni sentimentali dipenderanno dai vostri impulsi emotivi. Molto probabilmente sarà proprio la gelosia a peggiorare le cose. Saturno non vi metterà in una situazione spiacevole e svantaggiosa, ma renderà l’atmosfera un po’ cupa nel vostro ambiente di lavoro. Fortunatamente, Giove sarà lì per darvi coraggio e supporto. Voto: 6,5