Il blazer in pelle è fra i capi di abbigliamento protagonisti della moda di questa primavera 2024: esso recentemente è stato indossato anche dalla cantante Emma Marrone. Inoltre saranno di tendenza i jeans scuri recentemente sfoggiati in pubblico anche dalla showgirl Martina Colombari.

Tendenze outfit primavera 2024: il blazer in pelle

Il blazer in pelle è particolarmente gettonato in questa primavera 2024 e recentemente è stato sfoggiato anche da Emma Marrone: in particolare la cantante ha optato per un modello monopetto, con due bottoni e revers classici.

Il blazer in pelle regala uno stile vintage e può essere scelto in ogni occasione: in particolare la cantante l'ha indossato durante una passeggiata in centro a Milano.

Questo capo può essere utilizzato per creare molti tipi di outfit: ad esempio può essere abbinato con un vestito a fiori o un paio di jeans e mocassini. La "combo" di Moda in questa stagione è con ankle boots e abiti in maglia, per uno stile chic. Per un'uscita informale si può optare invece per dei pantaloni aderenti o leggings, camperos o texani. Mentre per tutti i giorni sono perfetti dei jeans wide leg, delle sneakers e una camicia a righe.

Ma il blazer in pelle può essere utilizzato anche per creare degli outfit ancora più originali.

Ad esempio si può sfoggiare con una minigonna sempre in pelle, un cardigan, una canotta in pizzo e dei mocassini di colore marrone. Ma vanno benissimo anche degli shorts a quadri, una camicia in satin e degli stivali con il tacco alto.

Per una passeggiata dell'ultimo minuto si può optare per dei jeans skinny, una felpa e degli anfibi borchiati.

Invece per una serata importante sono perfette una jumpsuit, una camicia in cotone da lasciare sbottonata, una gonna longuette e degli stivaletti con il tacco basso: aggiungendo una borsa a tracolla, una nail art nera e un berretto da baseball il look è completato.

Idee moda per la primavera: i jeans scuri

Nei prossimi mesi saranno di tendenza anche i jeans, come quelli scelti di recente anche da Martina Colombari.

L'ex Miss Italia ha optato per dei pantaloni a gamba larga, con dettagli sartoriali e realizzati con un lavaggio scuro, puntando n particolare su dei jeans scuri con un maxi trench asimmetrico di colore beige e delle décolletées in suede a punta; per una mise serale sono ideali un top in lurex, una scarpa gioiello, dei bracciali e degli orecchini luminosi.