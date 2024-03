L'oroscopo del mese di aprile vede importanti opportunità per il segno del Leone, che sarà chiamato a dare una svolta alla propria vita, mentre Scorpione avrà modo di raccogliere i frutti del proprio duro lavoro. Acquario sarà affidabile sia in amore che al lavoro, mentre Toro sarà piuttosto impegnato nei propri progetti, ma con l'occasione di raggiungere nuovi obiettivi.

Previsioni oroscopo aprile 2024 segno per segno

Ariete: sarà un mese intenso dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vedrà una magnifica Venere nel vostro cielo, promotore di una relazione di coppia molto piacevole.

Abbiate cura della persona che amate, per che questo periodo potrebbe darvi molte gioie. In ambito lavorativo Mercurio assumerà una posizione retrogrado. I vostri progetti andranno avanti grazie a splendide idee, ciò nonostante dovrete fare attenzione a non volare troppo in alto. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un mese impegnativo per quanto riguarda il lavoro. Sarete piuttosto impegnati in questo mese primaverile, ciò nonostante potreste avere l'occasione di poter raggiungere nuovi obiettivi. Sul fronte amoroso ci sarà una buona stabilità nel vostro rapporto, che si rivelerà un crescendo di emozioni fino all'arrivo del vostro mese. Potrebbe essere un buon periodo per gettare le basi verso una vita sentimentale migliore.

Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale discreto in questo periodo. Questo periodo vedrà Mercurio a favore, ma per riuscire a concretizzare i vostri obiettivi, dovrete essere in grado di sfruttare le opportunità che arriveranno. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro rapporto si rivelerà splendido grazie a Venere in sestile.

Tra voi e il partner ci sarà intesa. Siate inoltre più comprensivi e attenti ai suoi desideri, ascoltando anche i suoi consigli. Voto - 8️⃣

Cancro: mese cruciale in campo professionale. Dovrete preparare il terreno in vista del prossimo periodo, ma dovrete farlo in questo momento affinché tutto possa andare come previsto. Sul fronte amoroso la vostra relazione non sarà così semplice a causa di Venere in quadratura, ma anche per via di un atteggiamento poco comprensivo nei confronti della persona che amate.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale serena. Il rapporto tra voi e il partner vi darà delle soddisfazioni, ciò nonostante dovrete essere in grado di preservare quanto di buono riuscirete a fare insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio in trigono in questo periodo. Sarete chiamati a dare una svolta alla vostra carriera professionale, nel tentativo di elevare la vostra posizione. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà un mese tutto sommato discreto. L'influenza di Venere si farà sentire meno in questo periodo. Soprattutto se siete single, potrebbe essere un buon momento per provare a instaurare nuovi legami, da approfondire nel corso delle prossime settimane. In campo professionale meglio non correre troppi rischi in questo momento, evitando spese che potrebbero non rivelarsi azzeccate.

Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo sottotono in amore. In ambito amoroso ci sarà Venere di mezzo tra voi e il partner. Il vostro interesse verso una storia d'amore piacevole potrebbe essere basso in questo periodo, considerato anche la vostra attenzione verso altro. Anche nel lavoro non sarete tra i migliori del vostro settore. Con Mercurio in opposizione, potrebbero esserci alcuni imprevisti di troppo da superare. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni soddisfacenti. Il rapporto con il partner si rivelerà ancora piacevole nonostante Venere non sia più in trigono. Se siete single non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo impegnativo per voi.

Questa volta dovrete essere capaci di dimostrare tutto il vostro potenziale per riuscire a raccogliere i frutti del vostro duro lavoro. Voto - 7️⃣

Sagittario: avrete modo di vivere un mese soddisfacente in campo amoroso. Il pianeta Venere in trigono vi metterà a vostro agio con la persona che amate. Avrete maggiore cura e rispetto, che saranno le basi per costruire una relazione solida. Nel lavoro potrete fare piccoli passi avanti in questo periodo grazie a Mercurio, ciò nonostante non potrete pretendere di ambire subito in alto considerato Saturno e Marte contro. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un mese difficile considerato questo cielo. In ambito amoroso il pianeta Venere si troverà in quadratura.

Non sarà affatto semplice trovare una buona intesa con la persona che amate. Anche in ambito lavorativo non sarete così brillanti considerato Mercurio in cattivo aspetto. Di contro avrete Marte, Saturno e Giove in buon aspetto. Con il giusto impegno, potrete provare a mettere insieme buoni progetti e raggiungere discreti risultati. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale positiva in questo periodo. In ambito professionale risulterete essere molto affidabili, capaci di poter gestire i vostri progetti in autonomia. Sul fronte amoroso potrete contare sul pianeta Venere in sestile per godere di una relazione piacevole e affiatata, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: mese positivo soprattutto in campo professionale.

Il sostegno di Marte, Giove e Saturno sarà molto utile per continuare a gestire in modo ottimale i vostri progetti. In amore non ci sarà più Venere dalla vostra parte, ciò nonostante questo periodo rimarrà comunque ottimo per godere di una relazione davvero affiatata. Voto - 8️⃣