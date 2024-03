L'oroscopo settimanale dal 25 al 31 marzo 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. Ad essere testati in questa sede sono i segni relativi alla seconda tranche zodiacale, ossia da Bilancia a Pesci, con la relativa classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. La settimana si prospetta indicativamente positiva, con una tendenza alla solita routine a cui molti di voi sono ormai abituati. In amore, le stelle vi sosterranno sufficientemente per mantenere un atteggiamento positivo verso il partner e accettare le differenze senza irrigidirvi eccessivamente.

Sono in arrivo interessanti sorprese, accompagnate da qualche piacevole novità. Per il fine settimana, prenotate il vostro ristorante preferito e mostratevi romantici: le migliori sorprese arriveranno in seguito. I single saranno naturalmente sicuri di sé e non sentiranno il bisogno di ostentare le proprie qualità. Saranno molti coloro che vi cercheranno per consigli, opinioni o incoraggiamenti. Nel lavoro, ci saranno svolte, decisioni e opportunità da non lasciarsi sfuggire: questo periodo potrebbe davvero rappresentare un momento cruciale per le attività in corso.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno domenica 31 marzo;

domenica 31 marzo; ★★★★★ lunedì 25, sabato 30;

★★★★ martedì 26, venerdì 29;

★★★ mercoledì 27 marzo;

★★ giovedì 28 marzo 2024.

♏ Scorpione: voto 10.

L'Oroscopo prevede una settimana estremamente favorevole. In amore, la Luna sarà dalla vostra parte, posizionata nel vostro segno per l'ultima settimana di marzo. Sarà come essere ballerini seducenti, pronti a sfidare se stessi per suscitare emozioni intense nel partner. La Luna, generosa e amichevole, vi gratificherà con un tocco di fortuna, trasformando la vita di coppia in un'esperienza quasi fiabesca.

I single godranno di un'atmosfera ottimale, stimolante e creativa con le persone intorno a loro. Gli incontri saranno favoriti, indispensabili come l'ossigeno. Sin dall'inizio, vi immergerete in un'atmosfera vivace e vibrante, con tanta voglia di benessere, gioia e buon umore. Una sferzata di sensualità vi avvolgerà, mentre un amore appagante colorerà ogni aspetto dei vostri pensieri.

Nel lavoro, il periodo promette novità e successo. Riuscirete a creare un ambiente dinamico, basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 27 marzo (Luna in Scorpione);

mercoledì 27 marzo (Luna in Scorpione); ★★★★★ martedì 26, giovedì 28, venerdì 29;

★★★★ lunedì 25, sabato 30, domenica 31.

♐ Sagittario: voto 9. In questo eccellente periodo, potrete investire sia nell'amore che nel lavoro, con grande sicurezza. Tutto procederà in modo ottimale, vi piacerete e conquisterete l'ammirazione degli altri. La Luna, presente nel segno alla fine della giornata di venerdì, vi infonderà una grande vitalità e un sottile senso di felicità. La padronanza dei gesti, insieme al controllo emotivo e a una logica ferrea, farà aumentare la vostra autostima in modo deciso.

Avrete un ottimo rendimento nel lavoro, nello studio o negli affari: potreste anche ottenere una piccola rivalsa, ma senza esagerare. In amore, la Luna di fuoco promette scintille! Il vostro fascino travolgente vi renderà irresistibili agli occhi della persona amata. Non esitate e cogliete l'attimo. Vi sentirete in forma smagliante, forti come mai prima d'ora e pronti a concedervi tutto.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno venerdì 29 marzo (Luna in Sagittario);

venerdì 29 marzo (Luna in Sagittario); ★★★★★ mercoledì 27, sabato 30, domenica 31;

★★★★ martedì 26, giovedì 28;

★★★ lunedì 25 marzo 2024;

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Periodo decisamente favorevole, anzi positivo quanto basta.

L'essenziale sarà saper affrontare con intelligenza e una buona organizzazione gli impegni quotidiani, e il successo sarà garantito. Le stelle alimenteranno parzialmente quel vostro desiderio intrinseco di avventura. Sfruttatelo al massimo per appagare eventuali curiosità, magari programmando una fuga improvvisa per il prossimo fine settimana: cosa ne dite di esplorare un luogo nuovo? Se il tempo a disposizione è limitato, dedicate il vostro tempo libero a qualcosa di stimolante, purché sia gratificante e non richieda troppo dispendio energetico. Sul fronte lavorativo, in vista della formazione di un team, iniziate discutendo gli obiettivi e stabilendo una strategia comune. Per quanto riguarda l'amore, eventuali problemi con il partner potranno essere facilmente superati: sarà sufficiente agire con decisione e molta pazienza, dimostrando una volontà ferma e un desiderio sincero di comunicare.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ giovedì 28, venerdì 29;

★★★★ mercoledì 27, sabato 30, domenica 31;

★★★ martedì 26 marzo;

★★ lunedì 25 marzo.

♒ Acquario: voto 5. La settimana si prospetta sotto una valutazione estremamente negativa. In amore, stelle sguaiate vi metteranno a dura prova, scatenando in voi nervosismo e reazioni impulsive anche per le più piccole questioni. Non cadete nella trappola delle provocazioni del partner, poiché ne paghereste il prezzo più voi che lui/lei, il quale anzi potrebbe trarne piacere. Non sempre sarà possibile concordare su ogni cosa, ma la solidità di un legame si misura anche dalla capacità di trovare compromessi che soddisfino entrambe le parti.

Per i single, la giornata si prospetta difficile, soprattutto per quanto riguarda i rapporti familiari. Scappare dai problemi non risolverà nulla, ma solo procrastinerà il momento della soluzione: è meglio cercare di identificare la causa del disagio e trovare il modo di affrontarlo. Potreste apparire stressati, quindi sarebbe consigliabile concedersi dei momenti di relax per staccare mentalmente dagli impegni. Sul fronte lavorativo, i problemi finanziari troveranno soluzione solo in un secondo momento; per ora, è importante non drammatizzare.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ martedì 26 marzo;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27, giovedì 28;

★★★ venerdì 29, domenica 31;

★★ sabato 30 marzo 2024.

♓ Pesci: voto 6.

L'oroscopo settimanale preannuncia un periodo standard. In amore, un cielo abbastanza positivo vi guiderà verso quell'equilibrio e stabilità interiore che, nonostante la vostra natura focosa e impulsiva, non riuscite sempre a vantare. Questo vi consentirà di ottenere ciò che desiderate dal partner, adottando un atteggiamento tranquillo, dolce e affettuoso. Approfittate di questa giornata pacifica per affrontare conversazioni delicate con la vostra dolce metà, mostrando sicurezza nel gestirle e rendendo così il rapporto ancora più sereno. I single, probabilmente in attesa di una risposta, potrebbero finalmente trovare chiusura a questa lunga attesa. Le stelle, attente osservatrici della vicenda, saranno ora pronte a restituirvi ciò che tanto avete atteso su un vassoio ricco di cambiamenti.

E in ogni caso, dopo una lunga pausa, qualcosa tornerà a voi, portando gioia e soddisfazione. Sul fronte lavorativo, alcune sfide apparentemente impegnative si dimostreranno alla vostra portata, mettendo in luce la vostra determinazione e la capacità di superare gli ostacoli.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: