Nella settimana dal 25 al 31 marzo troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio della Bilancia al Sagittario, mentre Lilith viaggerà dall'orbita della Vergine alla Bilancia. Il Sole, Mercurio e il Nodo Nord permarranno nel segno dell'Ariete e, allo stesso modo, Venere, Marte, Saturno e Nettuno rimarranno nello spazio zodiacale dei Pesci. Giove e Urano resteranno stabili in Toro, così come Plutone proseguirà il moto in Acquario.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Scorpione, meno conciliante per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: creativi.

Secondo l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 marzo i nati Scorpione beneficeranno probabilmente di una spiccata vena creativa che andrà a impreziosire i settori più disparati, dalle faccende pratiche all'arte passando per l'eloquio. L'unica nota stonata per il segno Fisso sarà rappresentata dalle fastidiose dicerie che aleggeranno al lavoro nella giornata di mercoledì, ma basterà soprassedere per evitare qualsiasi tensione o rancore.

2° posto Cancro: soddisfazioni. Dopo tre giornate perlopiù dedite a impegni famigliari e lavorativi, dal 28 marzo in poi i nati Cancro parranno avere più possibilità di ritagliarsi del tempo per loro stessi o per trascorrere delle ore spensierate assieme agli amici di sempre.

Giovedì e venerdì, inoltre, per il segno Cardinale arriverà il momento per togliersi qualche ghiotta soddisfazione nel nido domestico, ad esempio con un figlio che ammetterà di aver esagerato e farà ammenda in tal senso.

3° posto Leone: mire più chiare. Tutto ciò che concernerà progetti, idee e ambizioni nella mente dei nati Leone in questa settimana d'inizio primavera sembreranno essere maggiormente definiti, in quanto il segno di Fuoco sarà più avvezzo a seguire un ruolino di marcia ben chiaro piuttosto che andare allo sbaraglio.

Attenzione, però, alle giornate centrali dove la seconda e la terza decade nativa rischieranno di peccare di presunzione o saccenteria.

I mezzani

4° posto Ariete: nuove conoscenze. Settimana di fine mese dove i nati Ariete matureranno probabilmente la voglia di allargare la loro cerchia amicale, così sarà facile godersi maggiormente la vita di società e divenire di conseguenza più inclini alla mondanità.

Nuove papabili conoscenze che il segno di Fuoco non farà fatica a instaurare, ma dovrà fare attenzione alle persone che farà entrare nella sua vita lunedì e martedì, in quanto le stesse potrebbero celare dei secondi fini.

5° posto Pesci: ottenere consensi. Eccezion fatta per il teso weekend, la settimana in questione parrà scivolare su binari entusiasmanti per i nati Pesci nel mondo professionale, specialmente per coloro che operano all'interno della sfera politica. Il segno Mutevole, difatti, avrà una marcia in più quando si tratterà di ergersi a punto di riferimento nonché di ottenere consensi a tutto spiano.

6° posto Toro: fare il primo passo. Le effemeridi settimanali, specialmente il 28 e 29 marzo, consiglieranno probabilmente al segno del Toro di mettere da parte l'orgoglio e qualsiasi preconcetto per fare il primo passo verso una persona con la quale recentemente c'è stato un attrito.

Stando ai consigli delle stelle, non si tratterà di avere torto o ragione bensì di trovare la chiave comportamentale giusta per proporsi al prossimo da parte del segno Fisso mettendo in campo grande sincerità.

7° posto Capricorno: rivedere e correggere. Sette giorni che chiuderanno marzo ideali per i nati Capricorno che vorranno mettere a punto dei progetti in cantiere, in quanto gli stessi necessiteranno di ulteriori modifiche e revisioni prima di essere effettivamente pronti a essere lanciati. Martedì e mercoledì, invece, ci sarà spazio per qualche doveroso chiarimento nella sfera amicale per fare in modo che un piccolo equivoco non sfoci in un futile attrito con una persona cara.

8° posto Bilancia: voglia di novità.

La frizzante aria primaverile potrebbe indurre i nati Bilancia sia a maturare una certa voglia di novità ma anche a incaponirsi sul portare avanti vecchie questioni di principio in famiglia che non li hanno visti vittoriosi. Secondo il carnet astrale, per quanto riguarda le novità il segno Cardinale farebbe meglio ad attendere pazientemente ancora un po', mentre per le questioni di principio citate sarebbe bene accantonarle in via definitiva.

9° posto Sagittario: dubbi professionali. I nati Sagittario nella settimana che chiuderà marzo avvertiranno con buona probabilità la sensazione di aver sbagliato le ultime scelte nella sfera lavorativa e, come spiacevole conseguenza, di ritrovarsi in una situazione professionale non troppo soddisfacente al momento.

La realtà in tal senso, stando al bouquet planetario, starà nel mezzo nel senso che le recenti decisioni del segno di Fuoco non sono state eccelse, ma allo stesso tempo questa insoddisfazione così marcata nasce dal latente desiderio inespresso di esprimersi in altri ambienti più stimolanti.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: comunicazione flop. Il tallone d'Achille di casa Acquario questa settimana di primavera sarà probabilmente rappresentato dalla comunicazione, in quanto per il segno Fisso da un lato sarà semplice addentrarsi in qualsivoglia dialogo ma dall'altro lato sarà altrettanto facile sfoderare un eloquio irruento e provocatorio. A fronte di ciò, sarebbe meglio limitare col contagocce le parole proferite per il segno d'Aria, specialmente nelle giornate centrali che si riveleranno le più bizzose.

11° posto Gemelli: relazioni sottotono. I nati Gemelli in questa settimana, soprattutto sabato e domenica, potrebbero risentire di una certa insofferenza nel modo di rapportarsi agli altri, in quanto avvertiranno maggiormente il peso di eventuali piccole accuse o rimproveri. Per evitare di andare a muso duro con le altre persone, il segno Mobile sarà chiamato a prendere qualsiasi dialogo con la tipica spensieratezza che lo contraddistingue.

12° posto Vergine: valutazioni errate. Se in questa settimana ci sarà da valutare un progetto o la valenza di un rapporto affettivo, i nati Vergine farebbero meglio a rimandare perché tali disamine non sarebbero fatte a mente sgombra e, di conseguenza, risulterebbero errate. Il rischio che correrà il segno Mutevole, infatti, sarà di saltare a conclusioni affrettate e di lasciarsi condizionare da qualche pregiudizio.