L'oroscopo settimanale dal 18 al 24 marzo 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In questo contesto analizzeremo i sei segni della seconda sestina, ossia quelli compresi da Bilancia a Pesci, con la relativa classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Luna in entrata nel segno a fine settimana. In generale dunque, il periodo si prospetta ottimo, con un'atmosfera pervasa dalla buona sorte in ogni ambito. La vostra Luna si prepara a dare aiuto prezioso, promettendo piacevoli sorprese nel corso della giornata.

Potreste fare incontri interessanti e trascorrere momenti piacevoli con gli amici, magari pianificando un viaggio o un weekend da trascorrere insieme in futuro. Sul fronte lavorativo, dopo tanto stress, potreste finalmente trovare la soluzione a un problema che vi tormentava, liberandovi da quell'impasse. Nel campo sentimentale, la settimana non sarà affatto noiosa, con la persona amata che farà di tutto per attirare la vostra attenzione e rafforzare l'intesa.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno domenica 24 marzo (Luna nel segno);

domenica 24 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 20, giovedì 21, sabato 23;

★★★★ martedì 19, venerdì 22;

★★★ lunedì 18 marzo 2024.

♏ Scorpione: voto 6. Per quanto riguarda i sentimenti, non mancheranno sicuramente novità in grado di rendere i prossimi sette giorni movimentati.

Sarà una settimana ricca di idee, durante la quale metterete a punto strategie per rendere la relazione ancora più interessante. Dedicherete del tempo a immaginare e pianificare le cose da fare con il partner. Per i single, ci saranno opportunità interessanti per dare una svolta concreta alla vostra vita. Non sottovalutate le piccole cose e impegnatevi in tutto ciò che fate.

Le persone che vi circondano dimostreranno il loro affetto in modo tangibile. Potreste presto ricevere una risposta positiva dalla persona che state cercando di conquistare da tempo: il momento è perfetto per sapere se finalmente cederà. Sul fronte lavorativo, sarà propizia la crescita professionale, sia in termini di mansioni che di guadagni.

Anche i nuovi contatti saranno favoriti.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ venerdì 22, domenica 24;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21, sabato 23;

★★★ martedì 19 marzo;

★★ mercoledì 20 marzo 2024.

♐ Sagittario: voto 7. Il periodo si prospetta abbastanza di routine. In campo sentimentale, sarete favoriti dalle stelle per concentrarvi sui progetti di coppia. Se state considerando un trasloco o una ristrutturazione della casa, le influenze astrali saranno di grande supporto, permettendovi di creare il nido d'amore perfetto. Vi impegnerete al massimo per far funzionare una relazione a cui tenete particolarmente, il che vi darà una maggiore consapevolezza nella gestione della vita.

Per i single, il cielo sereno vi farà sentire fortunati per aver incontrato persone di cui potete fidarvi in ogni momento. Se avete un sogno chiamato amore, perché non cogliete l'occasione? Accettate gli inviti, sfruttate ogni opportunità e sperate che sia quello giusto. Se appartenete alla prima decade, il vostro fascino accattivante e sensuale porterà nuove e intriganti conoscenze. Nel lavoro, nulla potrà fermare la vostra ascesa inarrestabile, specialmente se siete coinvolti in un'attività autonoma.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno lunedì 18 marzo;

lunedì 18 marzo; ★★★★★ martedì 19, mercoledì 20;

★★★★ giovedì 21, venerdì 22;

★★★ domenica 24 marzo;

★★ sabato 23 marzo 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Vi dedicherete ai vostri impegni con calma, cercando con attenzione le soluzioni migliori. Per quanto riguarda l'amore, vi attende una settimana abbastanza buona, libera da preoccupazioni e pensieri. Avete una gran voglia di vivere e di avere vicino le persone a voi care. Il vostro partner sarà felice di vedere la gioia nei vostri occhi: approfittate di questo momento senza alcun pensiero negativo in mente! Se avete voglia di iniziare un nuovo capitolo della vostra vita, il partner sarà pronto a fare questo passo importante. Per i single, la memoria può essere una risorsa preziosa e voi siete soliti imparare dagli eventi passati. Guardate al futuro, trarre insegnamento dal passato vi darà la serenità di cui avete bisogno.

Sul fronte lavorativo, grazie ad un cielo favorevole, affronterete con entusiasmo ogni problema. La creatività e la volontà di impegnarsi al massimo saranno in netta ascesa.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno;

Top del giorno giovedì 21 marzo;

giovedì 21 marzo; ★★★★★ lunedì 18, venerdì 22;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20;

★★★ sabato 23 marzo;

★★ domenica 24 marzo.

♒ Acquario: voto 7. La settimana si presenta abbastanza tranquilla, senza grandi sconvolgimenti. La routine quotidiana sarà allietata da sprazzi di piacevole pigrizia, a cui potrete finalmente cedere senza sensi di colpa. Concedetevi del meritato riposo e godetevi la serenità del momento, evitando di riempire le giornate di impegni superflui.

Sul lavoro, alcune chiacchiere o frasi ambigue potrebbero generare momentanea confusione, ma non lasciatevi turbare: si tratta di un semplice malinteso che si chiarirà presto. In amore, dimostrate il vostro affetto alla persona amata con gesti premurosi e parole gentili: non abbiate timore di essere troppo sdolcinati, saranno apprezzati più di quanto pensiate. Per prendersi cura del proprio corpo e del proprio spirito, ritagliatevi un momento per la meditazione in un ambiente silenzioso e accogliente.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno sabato 23 marzo;

sabato 23 marzo; ★★★★★ venerdì 22, domenica 24;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21;

★★★ mercoledì 20 marzo;

★★ martedì 19 marzo 2024.

♓ Pesci: voto 6.

La settimana non si prospetta particolarmente fortunata, ma non è nemmeno da considerarsi negativa. La routine quotidiana sarà caratterizzata dai soliti alti e bassi. In amore, grazie a discreti influssi astrali, vi sentirete splendidi, in grado di affascinare il vostro partner con il vostro sorriso contagioso. Non solo la sfera matrimoniale trarrà beneficio da questa energia positiva, ma anche i single potranno goderne. Dopotutto, tutti hanno grandi sogni e ambizioni a cui non vogliono rinunciare. Per molti, questo è il momento di osare, senza esitazioni. Per i single, nonostante qualche ostacolo, il supporto degli astri sarà un toccasana per le ansie del cuore: facile aspettarsi conferme. L'intuito si unirà alla logica e, insieme, troveranno soluzioni prodigiose per qualsiasi problema dovesse presentarsi.

Nel campo professionale, potrebbero arrivare importanti novità.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci