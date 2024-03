L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2024 è pronto a svelare accadrà sul piano zodiacale prossimi sette giorni. Sotto i riflettori, le previsioni per i primi sei segni dello zodiaco: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Amore e lavoro saranno i protagonisti di questa settimana, ma quali saranno i segni più fortunati? Prima di analizzare i dettagli è opportuno osservare intanto i transiti settimanali.

Astri e segni: i transiti della prossima settimana

La settimana inizia con la Luna che entra in Leone, un segno di Fuoco. Questo transito ci infonderà energia, entusiasmo e voglia di vivere.

In primo piano la creatività, l'amore e le attività sociali. Mercoledì vi sarà l'entrata del Sole in Ariete. A beneficiare la vita quotidiana in generale e la serenità famigliare.

Venerdì la Luna passerà in Vergine, un segno di Terra. Questo transito porterà a essere più pratici, analitici e organizzati. Sarà un buon momento per concentrarsi sul lavoro, la cura dei dettagli e la risoluzione di problemi. Sempre venerdì Marte farà visita a Pesci: non troppo favorevole il risultato! La settimana si concluderà con la Luna che entra in Bilancia, un segno d'Aria. Questo transito ci renderà più diplomatici, socievoli e inclini al compromesso. Bene le relazioni, la collaborazione e la ricerca dell'armonia.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. Si prospetta una settimana davvero molto fortunata, grazie all'ingresso della Luna nel segno. L'amore sarà protagonista, con rapporti affettivi particolarmente positivi. Vi sentirete liberi, grazie ai benefici influssi del trio Luna-Giove-Marte.

La vita con il partner sarà distesa e serena, e nei prossimi due o tre giorni vivrete una serie di momenti fortunati da vivere intensamente. Se siete single, questa è il momento perfetto per dedicarsi all'amore. La diplomazia sarà la chiave per entrare in contatto con le persone e le cose che vi stanno a cuore. Niente e nessuno vi impedirà di trionfare.

Il vostro carattere intelligente, moderato e riservato sarà un punto di forza per raggiungere gli obiettivi. Nel lavoro, il vostro acume psicologico vi permetterà di capire le intenzioni dei colleghi. Ottime le relazioni e speciali le occasioni per mettere a segno affari indovinati.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno mercoledì 20 marzo (Sole nel segno);

mercoledì 20 marzo (Sole nel segno); ★★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e venerdì 22;

★★★★ martedì 19 e sabato 23;

★★★ domenica 24 marzo.

♉ Toro: voto 6. Il periodo regalerà una settimana di buona normalità. Se vi trovaste in una situazione che non convince, non forzate la mano: vivete di più alla giornata e lasciate che le cose si evolvano naturalmente. Evitate di cedere alla curiosità, soprattutto se single: potrebbe portarvi in un vicolo cieco.

Coltivate pensieri positivi e concentratevi sulle cose belle. Concedetevi un breve viaggio o qualcosa che desiderate da tempo: apritevi all'esterno e divertitevi. Nel lavoro, una piccola variazione dell'ambiente potrebbe farvi sentire a disagio. Esaminate la situazione con attenzione e traete le debite conclusioni. Se siete single, evitate di cedere alla curiosità e concentratevi sulle cose belle. Nel lavoro, non abbiate paura di cambiare ma adattatevi alle nuove situazioni.

La classifica settimanale di competenza del segno:

★★★★★ sabato 23 e domenica 24;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22;

★★★ martedì 19 marzo;

★★ lunedì 18 marzo.

♊ Gemelli: voto 6. La settimana che vi attende è un po' sottotono.

Sentimentalmente siete confusi, non sapete esattamente cosa volete. Invece di tormentarvi con domande inutili, rilassatevi e fate delle passeggiate. Ascoltate il vostro cuore e non la vostra mente. Non sempre vanno d'accordo, ma con un po' di pazienza troverete il vostro equilibrio e risolverete eventuali problemi. Se siete single, potreste attraversare un momento di insicurezza. Vi sentirete incerti su voi stessi e sulle vostre scelte di vita. Dubbio e incertezza vi sommergeranno di emozioni confuse, disorientandovi e facendovi sentire come se la vita fosse un gioco a mosca cieca. Anche nel lavoro un po' di ansia si farà sentire. Cercate di mascherarla e di essere più disponibili e cordiali con i colleghi.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ martedì 19 e mercoledì 20;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e domenica 24;

★★★ venerdì 22 marzo;

★★ sabato 23 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. La settimana che vi attende è tutt'altro che tranquilla! Piena di imprevisti e colpi di scena, vi richiederà lucidità ed energia per trasformarli in opportunità. Lamentarsi e polemizzare non vi aiuterà, quindi meglio mantenere la calma e la concentrazione. A lavoro, serve esperienza per fare quel salto di qualità che desiderate. Mettete a fuoco gli obiettivi e non perdete di vista la vostra meta. In amore, c'è un po' di turbolenza in arrivo, ma già dal prossimo weekend le cose miglioreranno, con più complicità e affiatamento.

Fisicamente sentirete un calo di energie, quindi concedetevi del sano riposo. Non dimenticate però di divertirvi e stare in compagnia!.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 18 marzo;

★★★★ martedì 19, sabato 23 e domenica 24;

★★★ mercoledì 20 e venerdì 22;

★★ giovedì 21 marzo.

♌ Leone: voto 8. Dimenticate il periodo appena trascorso. Questa settimana sarà un tripudio di fortuna! Stelle benevole vi illuminano il cammino, aprendo porte a successi in campo economico e sociale. Come in un gioco di prestigio, vi ritroverete al posto giusto nel momento più propizio, svelando intrighi con lampi di genio. il periodo sarà proficuo, divertente e in compagnia imbattibile. Scacciate via la pigrizia come un fantasma e dedicatevi al benessere.

Nel vortice del lavoro, mantenete la calma e la lucidità. Con prudenza navigherete le situazioni frenetiche e riportate la serenità nell'ambiente. La saggezza sarà la chiave per domare qualsiasi tempesta. L'amore brilla nel vostro cielo! Godetevi questo momento splendido, coltivando il dialogo e l'armonia con il partner. Evitate gli scontri frontali e puntate a costruire un legame solido e sereno, basato sulla comprensione e sul rispetto reciproco.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno martedì 19 marzo (Luna nel segno);

martedì 19 marzo (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★★ venerdì 22 marzo;

★★★ sabato 23 marzo;

★★ domenica 24 marzo.

♍ Vergine: voto 10. La fortuna sentimentale non accenna a tramontare.

Non solo la vita di coppia sarà baciata dalla passione, ma anche le relazioni in generale saranno avvolte da un'aura di attrazione e romanticismo. Venerdì si prospetta come una giornata ricca di stimoli, perfetta per dare libero sfogo alla fantasia. I sensi saranno i protagonisti di sorprese indimenticabili: preparatevi a vivere momenti d'amore infuocati, non solo con il vostro partner. Single, il vostro momento è arrivato! La settimana splenderà di luce per voi, regalandovi occasioni da non perdere. Incontri, amicizie, passioni clandestine e ufficiali. La vostra opinione sarà ascoltata e apprezzata, rendendo ogni interazione un successo. Nel lavoro, il talento brillerà, grazie al supporto di persone influenti e a un ambiente favorevole.

Lasciatevi travolgere dalla magia di questo venerdì e preparatevi a vivere un weekend da favola.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno venerdì 22 marzo (Luna in Vergine);

venerdì 22 marzo (Luna in Vergine); ★★★★★ martedì 19, sabato 23 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e giovedì 21.

La classifica

1° Vergine

2° Ariete

3° Leone

4° Toro

5° Gemelli

6° Cancro

È intanto possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.