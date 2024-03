L’Oroscopo del giorno di Pasquetta è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° aprile. Al centro dell'attenzione in questo contesto vi sono i sei segni appartenenti alla seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, in merito alle attività di lavoro e dei sentimenti.

Previsioni astrali del 1° aprile, l'oroscopo di Pasquetta

Bilancia: ★★★★. Questa Pasquetta sarà all'insegna della solita routine per tanti del segno. Per quanto riguarda i sentimenti, molte coppie potrebbero trascorrere dei momenti di relax e tranquillità insieme, magari per riscoprire l'armonia e la sintonia del passato.

In generale, la giornata sarà piuttosto pacifica e, con l'amicizia di Venere, ci saranno buone prospettive per realizzare sogni che sembravano irrealizzabili. Avrete successo nel raggiungere molti obiettivi e potrete coinvolgere il vostro partner nei vostri piani presenti e futuri. Per i single, questo lunedì del dopo Pasqua non sarà affatto male: avrete buone idee e la determinazione per metterle in pratica. Tuttavia, sarebbe prudente fare affidamento sulle vostre risorse senza farsi distrarre dai piccoli ostacoli quotidiani. Sul fronte lavorativo, sarete particolarmente precisi e dettagliati. Dimostrerete di essere aperti alle novità.

Scorpione: ★★★. La presenza della Luna in Capricorno potrebbe causare qualche nervosismo, specialmente considerando la vostra precaria.

Questa situazione potrebbe portare adrenalina in abbondanza. Di conseguenza, potreste essere piuttosto irascibili durante il lunedì del dopo Pasqua, quindi cercate di evitare toni drammatici a meno che non siano strettamente necessari. È il momento di tirare fuori la vostra grinta e affrontare la vita con determinazione. In generale, dovete essere pronti a lasciare le vostre attività di svago preferite presto tornare al lavoro, dove riceverete delle belle ricompense.

Per quanto riguarda l'amore, evitate di preoccuparvi troppo per il futuro e di fare troppe domande prima ancora che una relazione inizi. Lasciate che i sentimenti seguano il loro corso naturale. Evitate di scaricare il vostro nervosismo a tavola, altrimenti rischiate di appesantirvi. Cercate un'attività sportiva che vi appassioni e seguitela con regolarità.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 1° aprile prospetta un periodo di stallo. Per voi, in tema d'amore, questa Pasquetta sarà caratterizzata da una certa lentezza rispetto alla vostra solita voglia di divertimento, mentre i doveri quotidiani continueranno a tenervi occupati. Approfittate dei momenti di tranquillità che si presenteranno, anche se saranno pochi e distanziati. Nel campo amoroso, il tempo non sarà stabile: ci saranno sempre rischi di improvvisi scrosci. L'importante sarà cercare di ricaricarsi al meglio, dedicandovi al riposo, e poi affronterete le cose. Per i single, se non gradiste gli imprevisti dell'ultimo momento, cominciate ad accettare l'idea che potrebbero presentarsi, così da evitare di lasciarvi sopraffare dall'ansia.

Gli eventi non accadono mai a caso: cercate sempre il lato positivo in ogni situazione. Sul fronte lavorativo, con l'influenza incrociata della Luna e di Venere, potreste sentire un po' di pressione e non vedrete l'ora che tutto si calmi per tornare alla tranquillità della vita domestica.

Oroscopo lunedì 1° aprile, previsioni astrologiche del giorno dopo Pasqua

Capricorno: 'top del giorno'. Per affetti e sentimenti in generale sarà un periodo grande sostegno nell'ambito familiare. La comunicazione con il partner sarà diretta e senza intoppi, sia che abbiate una relazione consolidata sia che siate agli inizi. Sarete felici di trascorrere il la giornata del dopo Pasqua insieme a chi amate, e tutto sembrerà procedere secondo i vostri desideri.

I single, al momento, sembreranno avere un'intuizione acuta e una chiarezza mentale straordinaria: nessuno riuscirà a ingannarvi! Approfittate di questa fase per dare inizio alle relazioni che desiderate da tempo ma che non avete mai avuto il coraggio di avviare. Le configurazioni astrali favoriranno movimenti nell'ambito amoroso, portando incontri emozionanti. Nel lavoro, sarà il momento perfetto per intraprendere nuove opportunità o fare esperienza.

Acquario: ★★★★★. Un ottimo lunedì si profila all'orizzonte. In amore, avrete brillanti idee e soluzioni che vi permetteranno di creare un'atmosfera intrigante per voi e il vostro partner, senza troppa fatica. L'amore tornerà al centro dei vostri pensieri, portando soddisfazioni mai sperimentate prima, grazie al rispetto reciproco delle esigenze e a una forte passionalità.

I single inizieranno la giornata con grande dinamismo e apertura mentale, permettendo loro di guardare oltre. I vostri orizzonti si espanderanno, offrendovi una visione più completa delle situazioni. Saturno guarderà con benevolenza all'amore e con una certa carica seduttiva, rendendo più agevole conquistare ciò che desiderate. Sul fronte lavorativo, le stelle porteranno molte novità, favoriranno nuovi contatti, buoni affari e opportunità di guadagno. La ripresa dell'attività lavorativa sarà positiva.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 1° aprile, evidenzia un dopo Pasqua abbastanza ordinario. Anche se un membro della famiglia vi criticasse severamente, non riuscirebbe a turbare la vostra tranquillità, poiché avete una ferma fiducia nelle vostre opinioni.

Prestate attenzione alle esigenze dei vostri cari: sarete di grande aiuto, senza sentire un eccessivo peso per questo comportamento. Sul fronte lavorativo, potrete tranquillamente declinare l'offerta di assistenza da parte di un collega poco convincente, poiché sarete in grado di affrontare ogni situazione da soli. Ci saranno molte novità in arrivo nell'ambito amoroso: se siete single, farete delle belle e affettuose conoscenze, anche tramite internet. Potrebbe essere necessario anche intraprendere dei viaggi per raggiungere la persona amata. Per le coppie, la serata potrebbe essere un po' movimentata. La vostra forma fisica è discreta, ma potrebbe migliorare se decideste di rallentare un po' il ritmo e concedervi il riposo necessario.