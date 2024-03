L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 27 marzo per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A spiccare sopra tutti è la coppia formata da Scorpione (top del giorno) favorito dall'entrata della Luna nel segno e del Sagittario (cinque stelle).

Previsioni zodiacali del 27 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Sottotono a go go! La giornata si presenta poco positiva, caratterizzata dall'antipatica sensazione di essere "sottotono". Avete delle idee chiare, ma sembra che il vostro partner abbia opinioni opposte e contrastanti.

Trovare un accordo sarà piuttosto difficile in questo periodo. È importante tirare fuori tutto il vostro buon cuore e la vostra sensibilità: questo sarà vantaggioso anche per voi. Ci sono alcune piccole preoccupazioni riguardanti il lavoro e quindi il portafogli, ma presto saranno risolte grazie a nuove entrate. Tuttavia, evitate di essere spendaccioni. Potrete risparmiare molto acquistando soltanto ciò che è necessario e lasciando il superfluo e i lussi per altri momenti.

Scorpione: top del giorno. Luna in entrata nel vostro segno! Sarete veri rulli compressori, determinati a ottenere tutto ciò di cui avete bisogno. La direzione che prenderete in ambito sentimentale sarà quella giusta, così come i modi, perché questo è proprio il vostro momento.

Riuscirete a comunicare efficacemente con il vostro corpo, trasformando l'interazione con il partner in una dolce danza, mirata a farvi stare bene insieme. Single, la Luna nella zona più significativa del vostro cielo stenderà un lungo tappeto rosso proprio verso il vostro segno. Se avete in mente un progetto importante da realizzare, non dovete lasciarvi sfuggire nessuna opportunità.

Nel lavoro, la fase astrale si prospetta molto interessante, soprattutto per quanto riguarda il prestigio, la carriera e gli affari. Sarete un vulcano di iniziative e non sarà né facile adeguarsi ai vostri ritmi, né tenervi testa.

Sagittario: ★★★★★. Ottime performance in amore! Una giornata di pura fortuna vi attende? Ebbene, questo è quanto.

Sarà un mercoledì gradevole, pronto a soddisfare quasi vostra richiesta (realistica), anche se dovete escludere l'idea di diventare ricchi. La configurazione astrale promette molto nel lavoro, rendendovi combattivi e determinati. Parlerete con franchezza, senza curarvi della reazione di chi vi circonda. Grazie a stelle altamente di parte, avrete intuizioni e voglia di scoprire. Otterrete ottimi risultati in ogni ambito, con probabili prestazioni da record per chi pratica sport a livello agonistico. Sarete in grado di guardare ben oltre i confini quotidiani, scoprendo molteplici realtà da esplorare. Nell'ambito amoroso, l'atmosfera sarà romantica. La vostra immaginazione vi porterà lontano, creando amori su misura per voi.

Oroscopo da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un mercoledì all'insegna della scontata ma piacevole routine! Non perdetevi se le cose non andassero come desiderate ed evitate di riversare il malumore su chi vi circonda. I problemi potrebbero sembrare più grandi di quanto siano realmente. Per quanto riguarda l'amore, sarete abbastanza sereni, grazie anche all'aspetto favorevole di alcune stelle. Questa serenità emotiva, almeno in teoria, vi permetterà di gestire al meglio gli altri aspetti della vostra vita. Per i single: realizzerete piccoli desideri, dimostrando maturità. Aiutare gli altri, anche se richiede tempo, è un atto di generosità che può migliorare il mondo. Ricordate che quando sarete voi in difficoltà, avrete un amico in più a cui rivolgervi.

Inizierà un periodo importante per la vita sociale. Sul fronte lavorativo, potreste ricevere una proposta che non dovreste sottovalutare. Accettate solo dopo aver valutato attentamente caratteristiche e peculiarità.

Acquario: ★★★★. Tutto secondo il solito copione quotidiano! Dunque, periodo piuttosto stabile e abbastanza sopportabile nel lungo termine. In generale però, non ci saranno molte opportunità o sorprese durante questo periodo. Potrebbe esserci qualche difficoltà nel campo pratico, che potrebbe non andare come vorreste o come gli altri si aspettano da voi. È meglio lasciar perdere i rimorsi inutili e vivere la vita secondo le vostre intenzioni, non secondo le aspettative degli altri.

Potreste prevedere qualche scontro con un familiare, il partner o un amico. Se possibile, cercate di essere comprensivi o tolleranti, altrimenti difendetevi e fatevi rispettare: chi mostra determinazione è rispettato, mentre chi sopporta può finire per subire delle conseguenze. In ambito lavorativo, periodo tranquillo: evitate di farvi prendere da questioni di poco conto. Consiglio: non permettete a nessuno di calpestare i vostri diritti.

Pesci: ★★★. Ansiosi! C'è la remota possibilità di una piccola crisi esistenziale. Se non ci fossero programmi eccitanti in programma o se la mente risultasse più stanca del solito, potrete dedicarvi alle faccende quotidiane, usando massima calma serenità che vi distingue.

In campo sentimentale tuttavia, cercate di riservare parte del vostro tempo alla persona amata, poiché la fiducia e la confidenza sono fondamentali per mantenere un rapporto di coppia sereno e unito. Single, il vostro stato d'animo sarà emotivamente stabile e pratico, probabilmente più ottimista del solito. Nonostante possibili momenti di sacrifici da affrontare, causati da influenze astrali sfavorevoli, troverete sempre una solida scappatoia. Nel lavoro, una persona vi consiglierà di mantenere alta l'attenzione sugli interessi economici, specialmente se lavorate con parenti o con contratti a tempo determinato.