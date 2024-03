Secondo l'oroscopo del weekend 30 e 31 marzo sarà un periodo stabile e sicuro per gli Ariete che hanno una relazione. Plutone promette ai single Vergine un incontro importante e Nettuno regala momenti ricchi di gioia ai Cancro che vivono in coppia. Molti single del Leone troveranno il coraggio di dichiararsi alla persona amata.

Vita di coppia e single secondo l'oroscopo del fine settimana di Pasqua, pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Saturno promette stabilità e sicurezza coniugale. La vostra vita di coppia sarà seria, segnata dalle responsabilità assunte congiuntamente, soprattutto per quanto riguarda l’educazione dei figli.

Single, Saturno influenzerà il settore legato all’amore e vi farà venire voglia di stabilizzare la vostra vita sentimentale, di impegnarvi per sempre. Molti single dell’Ariete saranno più esigenti in amore e si lasceranno sedurre solo da chi gli farà desiderare di provare l’avventura del matrimonio. Voto: 8

Toro – Questo aspetto di Venere sarà benefico per la vostra vita di coppia. Tutto funzionerà come un orologio. Se il vostro cuore è solitario, incontrerete qualcuno che soddisferà tutti i vostri desideri. Se, invece, avete una relazione d’amore più o meno continuativa, saprete fare ciò che è necessario per evitare che la vostra unione si sporchi di fango. Voto: 7,5

Gemelli – Sotto l’azione di numerosi pianeti che influenzano il vostro segno zodiacale, avrete un grande bisogno di brillare e di sedurre.

Beneficerete anche del sostegno di Venere, la dea dell’amore, che vi ispirerà desideri intensi. Weekend armonioso per la vita di coppia. Chiunque di voi stia uscendo da una fase di incomprensioni o di discussioni meschine dovrebbe essere in grado di trovare un buon terreno comune. Single, incontrerete la persona che da sempre è stata destinata a voi.

Il vostro cuore farà dei salti deliziosi e vi dimenticherete di mangiare e dormire. Voto: 9

Cancro – Grazie ai buoni influssi di Nettuno, i momenti di gioia coniugale saranno intensi, ma con un’esagerata tendenza ai piaceri e agli eccessi. Tutto sarebbe perfetto se sapeste essere più moderati, più ragionevoli, ma non importa se non potete farlo.

Single, sognerete di trovare il partner dei vostri sogni. Incontrerete una persona che vi affascinerà. E per il resto sarete completamente soddisfatti, con il sostegno di Marte e Venere. Voto: 8

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone – Con questa configurazione astrologica avrete molti argomenti da discutere e sorprese da scartare. Tuttavia, lungi dall’emergere traumatizzati da questa crisi, sarete pronti a rivedere completamente la vostra relazione d’amore. Una svolta particolare da cogliere al volo! Se siete single intraprendenti, non esiterete a fare i primi passi se vi piace qualcuno. Questo atteggiamento di conquista avrà grande successo. Voto: 7

Vergine – Con questa fase lunare sarete molto propensi a chiudervi in voi stessi, rifiutando la comunicazione e il dialogo.

Ma è proprio questo atteggiamento che minaccerà la vostra relazione amorosa. Cercate di uscire dal vostro guscio e intrattenere conversazioni calme e franche con il vostro partner per fargli sapere cosa c’è che non va in voi. I vostri sforzi produrranno buoni risultati. Plutone promette a molte anime solitarie un incontro memorabile, ma attenzione: se avviene un incontro, tutta la vostra vita sarà trasformata. Voto: 7

Bilancia – Grazie a Venere, la vostra vita di coppia sarà appagante, condita da tenerezza e passione. Vivrete un weekend pieno di sensualità. Se negli ultimi tempi i vostri rapporti si sono raffreddati un po’, ora sarà il momento di procedere verso la riconciliazione. Single, con la vostra sensibilità esplosiva sfocerete in un colpo di fulmine.

Ma attenzione! Tutta questa agitazione potrebbe fare molto rumore ma difficilmente vi porterà alcuna soddisfazione concreta o reale. Voto: 7,5

Scorpione – Single, questo fine settimana di Pasqua potrebbe offrire ottime possibilità di stabilizzare la vostra vita amorosa. Tuttavia, non entusiasmatevi troppo per le prospettive che un cosiddetto matrimonio di convenienza può offrirvi. In generale, sarebbe sempre una buona idea tenere separati amore e denaro, poiché raramente vanno bene insieme. I vostri sentimenti coniugali saranno intensi, profondi, ma forse offuscati dalla gelosia. Convincetevi che l’amore può fiorire solo in un clima di fiducia, relax, tolleranza e complicità.

Voto: 7

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sembra che la nocività di Saturno non possa influenzare la vostra vita amorosa. Giove, il pianeta più benefico del sistema solare, vi proteggerà fortemente. Se siete sposati, potete aspettarvi un weekend sereno all’insegna della tenerezza e della sensualità. Se il vostro cuore è solo, un incontro importante potrebbe farvi venire voglia di provare l’avventura della vita di coppia. Voto: 7,5

Capricorno – Vi attende un weekend di grande felicità romantica. La potente protezione che vi daranno il Sole, Giove e Saturno dovrebbe regalarvi momenti spensierati e gioiosi in amore. Questo sarà il caso per la maggior parte di voi, ma non per tutti. In effetti, due stelle meno accomodanti, Marte e Plutone, potrebbero far scoppiare discussioni.

Cercate di non peggiorare la situazione. Voto: 7,5

Acquario – Nonostante l’influenza un po’ destabilizzante di Urano, dovreste riuscire a trovare soluzioni che vi permettano di migliorare la vostra vita di coppia. Per fare questo, basta ascoltare le richieste del vostro partner e prenderle sul serio invece di considerarle solo come capricci. Venere aiuterà i cuori solitari a formare, in circostanze bizzarre, legami che potranno rivelarsi duraturi. Voto: 7,5

Pesci – La vostra vita di coppia sarà piacevole, ma nel complesso questo settore amoroso e sentimentale vi preoccuperà poco. Sarete in grado di stabilire relazioni forti con il vostro amore, che vi darà tutto il sostegno e la forza di cui avete bisogno. Single, grazie a qualche brillante influsso planetario, sarete pronti a prendere fuoco alla minima scintilla d’amore. Voto: 9