Nella settimana dall'8 al 14 aprile troveremo sul piano astrale la Luna (che si farà Nuova alle ore 18:20 di lunedì) spostarsi dal domicilio dell'Ariete (dove sostano il Nodo Nord, il Sole, Mercurio e Venere) al segno del Cancro, mentre Lilith viaggerà dall'orbita della Bilancia alla Vergine mantenendo il moto retrogrado. Plutone rimarrà stabile in Acquario, così come Giove insieme a Urano permarranno sui gradi del Toro. Nettuno, Marte e Saturno continueranno a stazionare nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Ariete, meno roseo per Capricorno e Bilancia.

Soddisfazioni familiari in arrivo per lo Scorpione.

Sul podio

1° posto Scorpione: soddisfazioni. Secondo l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 aprile i nati Scorpione potranno probabilmente beneficiare di buoni influssi riguardanti la sfera domestica e famigliare, settori dove sarà facile togliersi qualche ghiotta soddisfazione. Mercoledì, giovedì e sabato, inoltre, si riveleranno giornate particolarmente interessanti per il segno Fisso che avrà intenzione di cimentarsi nel fai da te o in qualche opera manutentiva.

2° posto Ariete: nuovi capitoli. La settimana in questione inizierà col Novilunio nel loro segno accompagnato nei giorni seguenti dalla Bianca Signora da un lato e dal duetto retrogrado Nodo Nord-Mercurio dall'altro, incastri che potrebbero profumare di nuovi inizi per i nati Ariete.

Freschi capitoli che riguarderanno soprattutto i rapporti relazionali e il modo in cui gli stessi andranno a far parte del prossimo futuro del segno di Fuoco.

3° posto Acquario: poliedrici. Se nell'ultimo periodo la voglia di spaziare nel mondo professionale era parsa solo una chimera, in questi sette giorni di aprile i nati Acquario avranno probabilmente la reale opportunità di cominciare a testare nuovi ambienti e opportunità in tal senso, soprattutto lunedì, martedì e venerdì.

Occhio, invece, alla tesa giornata di mercoledì dove a causa di qualche fraintendimento col partner il clima in casa diverrà meno armonioso di quello che il segno d'Aria desidererà.

I mezzani

4° posto Leone: tenaci. I nati Leone, nel corso della settimana dall'8 al 14 aprile, parranno rendersi conto che porre l'attenzione su ciò che non va e sui colpi bassi altrui si rivelerebbe controproducente, così il segno Fisso assumerà un mood tenace, quasi inscalfibile, al fine di raggiungere quanto prima le mire prefisse.

Approccio spiccatamente determinato che verrà messo a dura prova specialmente il 10, 11 e 14 aprile, quando le energie planetarie risulteranno maggiormente sfidanti nel settore pratico.

5° posto Pesci: mantenere le distanze. Il periodo citato parrà essere metaforicamente diviso in due tronconi per i nati Pesci, dove da una parte ci saranno le giornate da lunedì e giovedì dedite al duro lavoro ma anche al divertimento e dall'altra parte i giorni da venerdì in poi dove il segno d'Acqua dovrà tenere qualcuno a debita distanza. Mantenendosi lontani dalla persona in questione, difatti, sarà facile evitare raggiri, delusioni o amarezze.

6° posto Toro: terapia d'urto. Le frequenze astrali della settimana, soprattutto nelle giornate centrali, potrebbero suggerire a gran voce ai nati Toro di attuare una sorta di terapia d'urto per uscire finalmente da qualche impasse, ad esempio una castrante fobia o un malsano rapporto professionale.

Andando a scontrarsi di petto col problema diverrà più semplice per il segno Fisso metabolizzarlo o trovare la chiave giusta per risolverlo in via definitiva, a patto che tale approccio sia scevro da qualsiasi impeto irruento o indisponente.

7° posto Sagittario: voglia d'indipendenza. Desideri come andare a vivere da solo o mettersi in proprio avranno buone possibilità di aleggiare nelle menti dei nati Sagittario in questa settimana primaverile, in quanto la voglia d'indipendenza sarà alta ma le chance di poterla soddisfare appieno al momento invece saranno poche. Al segno di Fuoco, quindi, non resterà che trovare il giusto equilibrio tra l'indipendenza anelata e i doveri o le regole da perseguire in questo periodo.

8° posto Cancro: intoppi. I nati Cancro in questa settimana, specialmente lunedì e martedì, potrebbero incorrere in qualche rallentamento di matrice pratica o burocratica, intoppi che giungeranno al cospetto del segno Cardinale per permettere allo stesso di non dare nulla per scontato e rivedere, al contempo, alcuni dettagli. Dal tardo pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, inoltre, ci sarà spazio per intavolare qualche flirt fugace ma intenso.

9° posto Gemelli: cercasi conferme. Quando ci sarà da premere il pedale sull'acceleratore al lavoro o prodigarsi nel trovare delle soluzioni economiche nel focolare domestico i nati Gemelli, nella settimana dall'8 al 14 aprile, sembreranno mancare all'appuntamento.

Il segno d'Aria, specialmente dal 10 al 12 aprile, necessiterà di sostegno morale da parte di chi si fida per adempiere ai suoi doveri, questo perché a venir meno sarà la fiducia in sé stesso.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: risparmiatori. Non ci vorrà presumibilmente molto ai nati Bilancia per accorgersi che in questa settimana non si sarà spazio per manie da grandeur in termini economici, col segno Cardinale che sarà chiamato a risparmiare quanto più possibile per evitare di arrivare finanziariamente con l'acqua alla gola a fine mese. Martedì, invece, sarà bene non fare troppo affidamento alle parole proferite da una nuova conoscenza.

11° posto Vergine: possessivi. Le effemeridi settimanali sembreranno porre l'accento sull'approccio sentimentale dei nati Vergine nei riguardi del partner o sul loro modo di rapportarsi a una persona che gli fa battere il cuore.

A fronte di ciò, il carnet astrale consiglierà al segno di Terra di bandire dal loro comportamento gelosia e possessività perché porterebbero solo attriti e inevitabili distacchi.

12° posto Capricorno: fuori giri. A far difetto nei nati Capricorno in questa settimana potrebbero essere la capacità di concentrarsi e di comunicare in maniera corretta, col segno Cardinale che si sentirà spaesato e poco voglioso di mettersi in gioco sia al lavoro che in casa. A stemperare leggermente gli ostici toni astrali ci penserà la giornata di giovedì dove ci sarà spazio per un'uscita scanzonata assieme agli amici di sempre.