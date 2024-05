L'oroscopo del weekend dal 18 al 19 maggio preannuncia una Bilancia più ottimista del solito, forte della Luna in congiunzione, mentre il Leone non sempre potrà vivere un rapporto emozionale. I Gemelli saranno più intimi nei confronti del partner, mentre l'Ariete non dovrà essere impulsivo o suscettibile verso il partner.

Previsioni oroscopo weekend 18-19 maggio 2024 segno per segno

Ariete: non sarà un weekend così appagante per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione potrebbe farvi agire d'impulso o rendervi un po’ troppo suscettibili nei confronti del partner.

Nel lavoro dovrete evitare ogni distrazione affinché possiate riuscire a gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali più che soddisfacenti per voi nativi del segno. In questo fine settimana di maggio potrete contare sulla posizione favorevole di Venere, che vi aiuterà a costruire un rapporto abbastanza maturo e romantico. In ambito lavorativo Mercurio vi darà buone idee, permettendovi di fare buoni passi avanti con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà una bella Luna in trigono dal segno amico della Bilancia, Vi sentirete più vicini con la persona che amate, capaci di costruire un rapporto intimo e affiatato. In ambito lavorativo alcuni obiettivi potrebbero risultare un po’ troppo ambiziosi per voi, ma con il giusto impegno potreste riuscire a raggiungerli.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un weekend altalenante in campo amoroso per voi nativi del segno. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia potrebbe riemergere qualche vecchia ferita del vostro rapporto. Positivo invece il settore professionale grazie a Mercurio, che vi metterà nelle giuste condizioni per gestire al meglio i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: con Venere in quadratura dal segno del Toro, non sarà facile vivere un rapporto emozionale e maturo in questo weekend di maggio. La Luna in sestile porterà un po’ di saggezza e comprensione in voi, ciò nonostante non abbiate grandi pretese. In ambito lavorativo non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi adeguate alla risoluzione dei vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile e soddisfacente durante questo fine settimana. Avrete voglia di fare qualcosa di bello insieme al partner, e questo weekend potrebbe essere quello giusto per voi. Sul fronte professionale il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso per trovare la giusta soluzione ad alcuni vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di avere una buona visione del vostro rapporto in questo fine settimana. Se siete single non limitatevi a sognare l'amore ideale, ma trovatelo e prendetevene cura. In quanto a lavoro sarete ostinati nel voler raggiungere i vostri obiettivi, purché questi non siano impossibili da realizzare.

Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali sottotono per voi nativi del segno. Il pianeta Venere in opposizione non vi renderà la vita facile con il partner. Se avete sbagliato qualcosa con la persona che amate, non dovrete alzare pareti, anzi. Cercate di comprendere le sue ragioni. Sul fronte professionale fate attenzione alle scelte che prenderete, perché potrebbero portare ad alcuni imprevisti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarà un weekend più che soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna in Bilancia porterà intesa e maturità tra voi e il partner, permettendovi di stare bene insieme in ogni situazione. In ambito lavorativo avrete ottime idee e buone intenzioni, che potrebbero portare in alto i vostri progetti professionali.

Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in contrapposizione tra loro in questo fine settimana. Avrete buoni momenti romantici, ma ci saranno anche alcuni problemi da risolvere. In ambito lavorativo ve la caverete molto bene grazie a stelle come Marte e Mercurio in trigono, pronti a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questo fine settimana. La Luna in trigono dal segno della Bilancia vi aiuterà a vedere la vostra relazione di coppia da un punto di vista più ottimista. Provate dunque a vivere una relazione migliore, nonostante Venere contraria. Nel lavoro vi servirà la giusta creatività per riuscire a gestire bene i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un fine settimana piacevole per voi nativi del segno, forti di un cielo favorevole. In amore il pianeta Venere renderà romantico e maturo il vostro rapporto con il partner, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Sul fronte professionale potrete contare sulla posizione favorevole di Marte e Mercurio. Idee ed energie non mancheranno, e il successo per i vostri progetti sarà quasi una formalità. Voto - 9️⃣