L'oroscopo di giovedì 16 maggio annuncia una Vergine brillante, non solo in amore grazie alla Luna e Venere, mentre il Toro sarà più reattivo al lavoro, con idee davvero valide per i propri progetti. Bilancia cercherà di reagire al lavoro, provando a gestire propri progetti in modo differente, mentre Mercurio sarà in quadratura a Leone.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 16 maggio segno per segno

Ariete: sarà un giovedì positivo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner si rivelerà affiatato e maturo, anche se questo cielo non avrà molto da offrirvi.

Se siete single non buttatevi a capofitto su nuove relazioni senza prima averle approfondite. Sul fronte lavorativo avrete buone energie e sufficienti risorse per poter gestire molto bene le vostre mansioni, anche senza più Mercurio in congiunzione. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale eccellente in questa giornata di giovedì. Single oppure no, potrete contare sulla Luna e Venere in congiunzione per mettere in risalto il vostro rapporto e godere di momenti davvero intensi insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in congiunzione vi aiuterà a prendere la strada migliore per raggiungere il successo. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale solamente discreta per voi nativi del segno.

Questo cielo vedrà la Luna in quadratura, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e il partner. Attenzione soprattutto al vostro modo di amare. Sul fronte professionale il sostegno di Marte sarà prezioso per gestire in modo efficace i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di giovedì al top per quanto riguarda i sentimenti.

Sarete favoriti dalla Luna e da Venere, entrambi in sestile. Single oppure no, potrebbe essere il momento giusto per aprirvi e dichiarare il vostro amore. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a trovare idee valide per i vostri progetti, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate al momento. Voto - 8️⃣

Leone: con Venere in quadratura dal segno del Toro, non sarà facile costruire una buona intesa con la persona che amate.

Cercare delle scuse per non stare insieme alla vostra fiamma potrebbe solo allontanarvi. In ambito lavorativo meglio non prendere rischi al momento. Con Mercurio in quadratura alcune vostre idee potrebbero non funzionare. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale al top per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso godrete della presenza benefica della Luna in congiunzione e di Venere in trigono. Single oppure no, sarà il periodo perfetto per approfondire il vostro legame con la persona che amate. In ambito lavorativo potrete contare sulla posizione favorevole di Mercurio e Giove per raggiungere il successo con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Bilancia: cercherete di reagire ad alcune cose che non funzionano più nella vostra vita in questo giovedì di maggio.

Soprattutto in ambito lavorativo, sarà importante cercare di trovare soluzioni più adeguate per i vostri progetti, che possano permettervi di tornare in pista. In amore questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante avrete l'occasione di poter costruire un buon legame con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in sestile dal segno della Vergine vi aiuterà a vedere la vostra relazione da un punto di vista più positivo. Anche se Venere sarà negativa, cercherete di vivere in modo differente la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro non tutte le vostre idee potrebbero funzionare considerato Mercurio in opposizione. L'aiuto di una mano più esperta potrebbe tornarvi utile.

Voto - 7️⃣

Sagittario: non sarà una giornata perfetta in ambito amoroso considerato la Luna in quadratura. Ciò non significa che la vostra relazione è in crisi, anzi. Cercate di essere più comprensivi nei confronti della persona che amate. Sul fronte lavorativo proverete a gestire le vostre mansioni in modo differente. Marte sarà favorevole, ma in ogni caso, attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 6️⃣

Capricorno: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di costruire una relazione forte e affiatata, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale Mercurio in trigono vi permetterà di avere le idee chiare per gestire al meglio i vostri progetti.

Attenzione però a Marte in quadratura, che potrebbe sottrarvi preziose energie. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale in lieve rialzo, ma comunque complicata per voi nativi del segno. Il pianeta Venere si troverà in quadratura, e non sempre vi sentirete a vostro agio con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale fate attenzione alle decisioni che prenderete. Con Mercurio in quadratura potrebbero esserci degli imprevisti. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in opposizione dal segno della Vergine, non sarete particolarmente romantici in questa giornata di giovedì. Single oppure no, attenzione al vostro modo di amare. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio in sestile per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 7️⃣