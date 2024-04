L'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 aprile prevede dolci soddisfazioni per i Gemelli, che potranno contare sul pianeta Venere in buon aspetto, mentre Bilancia sarà piuttosto cupa e fredda nei confronti del partner. Cancro avrà bisogno di ritrovare la retta via in amore, mentre Capricorno sarà un po’ testardo.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 aprile segno per segno

Ariete: settimana che si rivelerà ottimale per quanto riguarda i sentimenti. Sappiate però che il pianeta Venere sta per concludere il suo ciclo nel vostro segno zodiacale, per cui sfruttate ogni singolo momento per costruire una relazione davvero affiatata.

In ambito lavorativo Mercurio infonderà sicurezza in voi, e i vostri progetti, se gestiti bene, si riveleranno un successo. Voto - 8️⃣

Toro: periodo nel complesso stabile. La vostra relazione di coppia sarà sufficientemente romantica e soddisfacente, soprattutto nel weekend, ma attenzione alle giornate di Luna sfavorevole. In ambito lavorativo saprete perfettamente cosa fare per raggiungere i vostri obiettivi, ciò nonostante non dovrete avere troppa fretta. Voto - 8️⃣

Gemelli: con Venere in sestile dal segno dell'Ariete vi attendono dolci soddisfazioni. Eccezion fatta per le giornate di venerdì e sabato, quando la Luna sarà opposta, con il partner ci sarà una perfetta sintonia, soprattutto per voi nati nella terza decade.

In ambito lavorativo invece meglio non correre troppi rischi. Marte e Saturno in quadratura potrebbero causare perdite di tempo o risorse a disposizione. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale poco brillante, anche se qualcosa finalmente sta iniziando a muoversi verso la giusta direzione. Il pianeta Venere sarà in quadratura, ma la Luna in buon aspetto potrebbe sancire l'inizio di una ripresa.

Sul fronte lavorativo sarete più tolleranti in questo periodo. Cercherete inoltre di trovare nuovi progetti da sviluppare, che possano garantirvi delle soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Leone: avrete nuovi progetti in mente in questo periodo, che potrebbero garantirvi interessanti risvolti per la vostra carriera professionale. Di contro, non sarà facile portare a bordo queste idee, perché avrete bisogno delle risorse necessarie.

In amore il pianeta Venere porterà romanticismo e buone emozioni con il partner. Se siete single approfittate di questo periodo per guardarvi intorno e trovare la persona giusta. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che lentamente tenderà a migliorare. Sentirete la necessità di fare dei cambiamenti e, considerato questo cielo, le cose potrebbero presto migliorare. Sul fronte professionale valutate bene alcune idee e assicuratevi che queste possano rivelarsi proficue. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'astro argenteo navigherà in buone posizioni in questo periodo. Ciò nonostante, con Venere in opposizione dal segno dell'Ariete, sarete ancora piuttosto freddi nei confronti del partner. Anche voi single non sarete così aperti a nuove storie romantiche.

Per quanto riguarda il lavoro, alcune idee potrebbero funzionare soltanto se avete esperienza e risorse sufficienti. Voto - 6️⃣

Scorpione: settimana più che soddisfacente, ma che vi metterà però in guardia su come la vostra vita potrebbe svilupparsi in futuro, soprattutto quella sentimentale. Venere infatti sta per arrivare in Toro, e sarebbe il caso di fortificare il legame con il partner. In ambito lavorativo vi darete da fare in questo periodo, con idee sempre interessanti e una grande forza di volontà. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo stabile. La Luna e Venere in buon aspetto metteranno al centro la vostra relazione di coppia, che darà il meglio di sé in questo periodo. Se siete single potrebbe essere il momento giusto per farsi avanti.

In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee, che potrebbero darvi delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete potreste essere piuttosto testardi. Soprattutto in campo amoroso, attenzione a non prendere le scelte sbagliate nei confronti della persona che amate. Anche in ambito lavorativo dovrete fare attenzione al vostro modo di fare. Voto - 6️⃣

Acquario: configurazione astrale nel complesso valida. Luna e Venere saranno dalla vostra parte. Tranne nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà contraria, con la vostra fiamma ci sarà una splendida intesa. In ambito lavorativo prenderete sempre l'iniziativa, e riuscirete a gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale soddisfacente. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna in buon aspetto, che porterà maturità e romanticismo a sufficienza, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro potrete contare ancora una volta su Marte e Saturno, oltre che Giove in sestile, per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi professionali. Voto - 8️⃣