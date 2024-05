L'oroscopo della giornata di sabato 4 maggio vedrà un Acquario più furbo in ambito professionale grazie a Mercurio, capace di ottimizzare i propri progetti, mentre lo Scorpione riuscirà a stabilire un dialogo costruttivo con il partner grazie alla Luna. Il Cancro riuscirà a essere più toccante verso la persona che ama, mentre Venere aiuterà i nativi Vergine a superare questo periodo brusco in amore e l'Ariete sarà pieno di idee.

Previsioni oroscopo sabato 4 maggio 2024 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana interessante per quanto riguarda i sentimenti.

L'astro argenteo si muoverà a vostro favore, e vi spingerà a fare qualcosa per rendere più interessante il rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo le idee non vi mancheranno, e sarete abbastanza intraprendenti da metterle in campo. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di sabato meno romantica del previsto per voi nativi del segno. Se è vero che il pianeta Venere sarà in buon aspetto, con la Luna in opposizione non sarete sempre così teneri nei confronti del partner. Sul fronte professionale il sostegno dei pianeti Giove e Saturno sarà importante nello sviluppo di alcune mansioni per voi importanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: dimostrerete di avere le idee chiare in campo professionale in questo periodo.

Questa giornata di sabato sarà importante per poter fare dei passi avanti con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto se siete single, scoprite un rapporto per voi importante un po’ per volta, senza bruciare le tappe, al fine di rendere le cose più interessanti.

Voto - 8️⃣

Cancro: il vostro modo di amare sarà più toccante in questo periodo, non solo grazie a Venere in sestile, ma anche grazie alla Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione. Single oppure no, riuscirete ad attirare l'attenzione della vostra fiamma, cercando di costruire un rapporto sincero. Per quanto riguarda il lavoro serviranno nuove idee per potervi rilanciare e tentare di ottenere di più.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo poco piacevole per voi nativi del segno a causa di un cielo poco favorevole In amore, single oppure no, dovrete essere più comprensivi nei confronti della persona che amate, affinché possiate vivere un rapporto più affiatato. In ambito lavorativo le idee non mancano, ma i risultati al momento non vi permettono di poter fare degli azzardi o investimenti importanti. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti per voi nativi del segno. Il pianeta Venere vi aiuterà a superare questo periodo brusco, causato da una Luna poco convincente. In ambito lavorativo rifletterete a lungo sui vostri progetti, cercando di prendere le giuste decisioni per raggiungere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale stabile in questa giornata di sabato. Il primo weekend del mese inizierà abbastanza bene per voi, grazie all'ottima intesa tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale si respirerà voglia di cambiamenti, di prendere la giusta direzione per nuovi progetti. Non sarà facile, ma farete il possibile per risalire la china. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di sabato migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in congiunzione al vostro cielo vi aiuterà a capire meglio i sentimenti del partner, cercando di stabilire un dialogo costruttivo, che possa aiutarvi a risolvere le cose tra voi. Nel lavoro sarà un periodo meno movimentato, ciò nonostante riuscirete comunque a prendervi le vostre soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo piuttosto soddisfacente per voi nativi del segno. Anche se questo cielo non avrà molto da offrirvi dal punto di vista sentimentale, avrete modo di sentirvi bene con la persona che amate, e poter godere di momenti abbastanza piacevoli. In ambito lavorativo sarà un momento di crescita, di nuovi progetti che potrebbero portarvi in alto. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale positiva in questa giornata di sabato. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto non potrete che essere felici insieme alla persona che amate. Anche voi single riuscirete a trovare il giusto pretesto per avvicinarvi alla vostra fiamma. In ambito lavorativo sarete aiutati da Giove e Saturno, ma con Mercurio e Marte in quadratura non sarà così semplice raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Acquario: con Mercurio in sestile dal segno dell'Ariete riuscirete a essere astuti in campo professionale. Sfrutterete la situazione a vostro vantaggio per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi in quel che fate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte sentimentale invece dovrete avere molta pazienza. La Luna e Venere negativi non vi daranno grandi possibilità di trovare una buona intesa con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà una splendida Luna in trigono in questa giornata di sabato. Insieme a Venere in sestile, il rapporto con la persona che amate si farà più movimentato e romantico. Siate fieri della relazione che state costruendo. In ambito lavorativo sarete abbastanza sicuri delle vostre idee, ma non ci sarà nulla di male nel sentire un secondo parere. Voto - 9️⃣