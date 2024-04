L'oroscopo della giornata di giovedì 4 aprile prevede un Sagittario meticoloso in ambito lavorativo, mentre i Pesci faranno il pieno di energie grazie a Marte. I Gemelli dovranno trovare buone idee per i propri progetti, mentre il Toro sarà più focalizzato su sé stesso.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 4 aprile segno per segno

Ariete: la giornata di giovedì si rivelerà piacevole dal punto di vista sentimentale. La Luna sarà in buon aspetto, e il vostro rapporto vi darà delle belle soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di fare attenzione a ogni dettaglio, gestendo bene le risorse a vostra disposizione per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Toro: periodo sottotono dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vedrà la Luna in quadratura, che potrebbe mettervi in difficoltà in amore. Sarete più focalizzati su voi stessi, arrivando talvolta a trascurare i desideri della persona che amate. In ambito lavorativo tutto procederà abbastanza bene, con idee e progetti nuovi che potrebbero stimolarvi. Voto - 7️⃣

Gemelli: avrete bisogno di trovare nuove idee per i vostri progetti professionali. Mercurio sarà dalla vostra parte, ma con Marte e Saturno in cattivo aspetto, non sarà facile raggiungere il successo che meritate. Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare sull'astro argenteo in questa giornata, che vi aiuterà a rendere più maturo il vostro rapporto.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale gradevole grazie al pianeta Venere in buon aspetto. Empatia e romanticismo saranno alla base di un rapporto affiatato. In ambito lavorativo vi darete da fare. Marte e Saturno porteranno buone idee e risorse, ma con Mercurio in quadratura a volte potreste commettere piccole sbavature. Voto - 8️⃣

Leone: non sarà un giovedì particolarmente soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti.

L'astro argenteo sarà in opposizione, e voi potreste avere un atteggiamento un po’ scontroso con le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a evitare problemi, ma i risultati a volte potrebbero non rispecchiare le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale poco entusiasmante per voi nativi del segno.

Con Venere in opposizione dal segno dei Pesci, non sarà facile per voi vedere il buono della vostra relazione di coppia. Avrete bisogno infatti di chiarire alcuni problemi tra voi e il partner. In ambito lavorativo non ci saranno grandi spunti per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, soprattutto considerato Marte e Saturno in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno una splendida Luna in trigono per voi nativi del segno. In amore sarete dunque dei vincenti, soprattutto voi cuori solitari, desiderosi di poter dare vita a una relazione sana e affiatata. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti potrebbero sembrarvi pesanti, ma alla fine riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Scorpione: gestire la vostra vita professionale non sarà semplice con Giove in opposizione. In questa giornata di giovedì avrete comunque buone risorse a disposizione. Con il giusto impegno, dunque, potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Sul fronte amoroso la Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione, che però non andrà a rovinare la vostra relazione di coppia. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete sarete piuttosto meticolosi in campo professionale. Presterete attenzione a ogni singolo dettaglio pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna in sestile dal segno dell'Acquario vi aiuterà a chiarire eventuali dubbi tra voi e la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questa giornata di giovedì. Il pianeta Venere porterà soddisfazioni tra voi e la vostra fiamma. Vi sentirete infatti più uniti con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro a volte non avrete idee brillanti, ciò nonostante sarà evidente l'enorme impegno che ci metterete in quel che fate. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di giovedì ottima per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in congiunzione vi metterà a vostro agio, e vi regalerà stabilità e buone emozioni tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potreste riuscire a ottenere tanto dai vostri progetti grazie alle buone idee che porterà Mercurio in sestile.

Voto - 9️⃣

Pesci: con Marte in congiunzione al vostro segno zodiacale sarete pieni di energie. Insieme a Saturno e Giove, i vostri progetti vi daranno delle belle soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. In amore il pianeta Venere vi permetterà di essere uniti al partner, e godere così di una bella relazione di coppia. Voto - 9️⃣