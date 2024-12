Per la giornata di Natale l'oroscopo di mercoledì 25 dicembre annuncia un adorabile Bilancia, che potrà contare sul sostegno del pianeta Venere in trigono, mentre i nativi Scorpione si mostreranno più maturi nei confronti del partner. Il Leone faticherà a mostrare buone emozioni, mentre il Cancro sarà più attento ai bisogni del partner.

Previsioni oroscopo di Natale, mercoledì 25 dicembre 2024 con pagelle

Ariete: potrete godervi un Natale piuttosto caloroso e soddisfacente. La Luna non sarà più opposta e riuscirete a vedere più facilmente l'affetto delle persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna e Venere in cattivo aspetto non sarà facile vivere questo Natale in modo sereno. Single oppure no, in ogni caso, cercherete di fare uno sforzo pur di riuscire a trascorrere un po’ di tempo in tranquillità. Voto - 7️⃣

Gemelli: Venere in trigono dal segno amico dell'Acquario porterà buone emozioni in questa giornata di mercoledì. Sarete romantici con il partner e gentili un po’ con tutti in questa giornata piena di felicità. Non esitate ad esprimere ciò che sentite, anche voi cuori solitari. Voto - 9️⃣

Cancro: presterete più attenzione ai desideri della persona che amate in questa giornata di Natale. Ci terrete molto a trascorrere una giornata tranquilla e appagante e farete in modo che nella vostra vita sociale e sentimentale tutto sia perfetto.

Voto - 8️⃣

Leone: farete fatica a mostrare buone emozioni considerata Venere e la Luna in cattivo aspetto. L'affetto dei vostri cari vi sarà molto utile, ciò nonostante ci saranno alcuni problemi che vorreste risolvere il prima possibile. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in sestile dal segno dello Scorpione andrà ad esaltare il rapporto con la persona che amate in questa giornata di Natale.

Non mancheranno buone emozioni con il partner, ma anche con i vostri familiari sarete piuttosto allegri. Voto - 8️⃣

Bilancia: peccato per la Luna che lascerà il vostro segno zodiacale nelle prime ore della giornata. In ogni caso, con Venere in trigono dal segno amico dell'Acquario, avrete comunque modo di vivere un Natale davvero sereno con le persone che amate, grazie alla vostra allegria.

Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione al vostro segno andrà ad irrorare di luce la vostra vita sentimentale. Godrete di una vita sentimentale più serena, ma dovrete anche essere capaci di superare gli ostacoli della vostra vita quotidiana. Voto - 8️⃣

Sagittario: avrete modo di trascorrere un Natale sereno con le persone che più amate. Il pianeta Venere in sestile inoltre metterà in risalto le vostre emozioni, permettendovi di condividere il meglio di voi con le persone che amate. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna arriverà in una posizione per voi comoda proprio in questa giornata di festa, eliminando eventuali malumori all'interno della vostra relazione di coppia. Dimostrerete infatti maturità e buoni sentimenti, ma soprattutto, voglia di trascorrere una giornata felice con le persone a voi più care.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali lievemente in calo in amore a causa della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Fortunatamente, Venere sarà ancora dalla vostra parte e, al netto di qualche piccolo imprevisto, non mancheranno momenti di serenità con la persona che amate. Voto - 8️⃣

Pesci: sarà un Natale abbastanza sereno per voi nativi del segno, lontano dai problemi della vita quotidiana, almeno per un giorno. In questa giornata di festa, vi concentrerete a vivere bei rapporti con le persone che vi sono vicine. Voto - 8️⃣