L'oroscopo della giornata di mercoledì 17 aprile prevede un Leone più emotivo dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in congiunzione, mentre per i Pesci sarà un periodo proficuo al lavoro. Il Sagittario sarà alla ricerca di equilibrio e perfezione sia in amore che al lavoro, mentre la Bilancia faticherà a trovare un buon equilibrio con il partner.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 aprile 2024 segno per segno

Ariete: ci sarà equilibrio e stabilità nella vostra vita. In amore ci penseranno la Luna e Venere a portare gioia nella vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro serviranno nuove idee, e con Mercurio in congiunzione riuscirete nel vostro intento. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna in cattivo aspetto in questo mercoledì di aprile. Il rapporto con la persona che amate potrebbe non essere così entusiasmante, complice anche il vostro atteggiamento un pò chiuso. Sul fronte professionale sarete capaci di gestire bene i vostri progetti grazie a Marte e Saturno. Giove in congiunzione poi vi darà un pizzico di fortuna. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale appagante grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere. Tra voi e il partner ci sarà sintonia, e riuscirete a capire al volo i suoi sentimenti e desideri.

Nel lavoro invece non sarete così fulminei in questo periodo. A volte per riuscire a portare a termine i vostri progetti, potreste aver bisogno di più tempo. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale che continua a non essere particolarmente brillante sul fronte amoroso a causa di Venere in quadratura. Avrete bisogno di ritrovare sintonia prima con voi stessi e solo dopo con la vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire bene le mansioni da svolgere grazie a Marte e Saturno, ma con Mercurio in quadratura non si escludono imprevisti. Voto - 7️⃣

Leone: giornata splendida sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere in buon aspetto vi renderanno piuttosto emotivi nei confronti del partner, capaci di comprendere sempre le sue intenzioni ed essere felici insieme.

In ambito lavorativo sarete ottimisti con i vostri progetti. Riuscirete infatti a vedere un certo potenziale che vi spingerà a dare il meglio. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale solamente discreta in questa giornata di mercoledì. In amore il vostro rapporto con il partner sarà tutto sommato discreto. Toccherà a voi fare qualcosa in più per far splendere la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro invece meglio non prendersi troppi rischi al momento. Marte e Saturno in opposizione infatti potrebbero indurvi in errore. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà una giornata splendida per la vostra relazione di coppia a causa di Venere. Anche se la Luna sarà favorevole, farete molta fatica a trovare la giusta intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo valutate bene le idee e proposte che arriveranno. Con Mercurio in opposizione, potreste fare delle valutazioni sbagliate. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale poco appagante in questo periodo a causa della Luna in quadratura dal segno del Leone. Non ci sarà infatti una splendida intesa con il partner, anzi, a volte potrebbero esserci delle incomprensioni. Sul fronte professionale riuscirete a esprimere molto bene le vostre idee, e raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì che vi vedrà sognatori grazie a un cielo più sereno. In amore ci sarà una buona sintonia con il partner, e sarete capaci di vivere una relazione romantica e matura. Nel lavoro questo periodo non sarà particolarmente brillante, ciò nonostante cercherete comunque di fare del vostro meglio, nonostante tutto.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo difficile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, non vi sentirete spesso in sintonia con la persona che amate. Se siete single vi prenderete più cura di voi stessi. Settore professionale proficuo grazie a Marte e Saturno in sestile, anche se l'ambiente professionale non sarà eccellente. Voto - 6️⃣

Acquario: con la Luna in opposizione dal segno del Leone non potrete sperare di poter vivere una relazione solida in questa giornata di mercoledì, nonostante il pianeta Venere si trovi in buon aspetto. Anche voi single non sarete così interessati a trovare l'anima gemella. In ambito lavorativo conterete solo su voi stessi per riuscire a raggiungere obiettivi a cui altri non credono.

Voto - 6️⃣

Pesci: avrete un ottimo fiuto per gli affari in questa giornata di mercoledì grazie a questo cielo favorevole. Sarete capaci di gestire molto bene i vostri progetti e di raggiungere importanti obiettivi. Sul fronte amoroso la vostra relazione sarà forte, forse non particolarmente romantica, ma abbastanza matura da superare ogni ostacolo. Voto - 8️⃣