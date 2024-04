L'oroscopo della giornata di venerdì 12 aprile prevede una Bilancia ottimista in campo amoroso grazie alla Luna in trigono, mentre il Toro sarà piuttosto ingegnoso in campo professionale. Il Sagittario si prenderà più cura di sé stesso, mentre il Leone dovrà gestire bene le risorse a disposizione in campo professionale.

Previsioni oroscopo venerdì 12 aprile 2024 segno per segno

Ariete: giornata di venerdì stabile in ambito amoroso. La Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di iniziare la giornata con la giusta carica, soprattutto in amore.

Emozioni e sentimenti saranno alla base del vostro rapporto, senza dimenticare maturità e serietà quando necessari. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee chiare su cosa fare in questa giornata grazie a Mercurio. Avrete dunque l'occasione di raggiungere interessanti successi. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vi permetterà di dare sfogo alla vostra creatività in questa giornata di venerdì. Il vostro modo di fare ingegnoso vi spingerà a mettere a punto progetti professionali davvero interessanti. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una buona stabilità tra voi e il partner, anche se questo cielo sarà poco influente. Insomma, pochi momenti romantici, ma abbastanza piacevoli.

Voto - 8️

Gemelli: la Luna in congiunzione porterà una ventata d'aria fresca alla vostra relazione di coppia. Oltre a momenti straordinariamente romantici, sarete abbastanza maturi da superare eventuali ostacoli insieme alla persona che amate. In ambito professionale fate attenzione alle strade che sceglierete di percorrere.

Con Marte e Saturno negativi potrebbe esserci infatti qualche inghippo. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale che continua a non brillare particolarmente, neanche in questa giornata di venerdì. Venere in quadratura non renderà le cose facili con il partner. Mentre i single non saranno poi così interessati ai sentimenti. Sul fronte professionale Marte, Saturno e Giove vi daranno delle soddisfazioni, ma non senza prima aver superato alcuni ostacoli.

Voto - 6️⃣

Leone: qualcosa di muove a vostro favore dal punto di vista professionale. Avrete più risorse a disposizione in questo periodo, e sarà fondamentale cercare di gestire bene ciò che avete in più se volete ambire più in alto. In ambito amoroso la Luna e Venere saranno a vostro favore, e vi permetteranno di vivere un rapporto più appagante, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale difficile in questa giornata di venerdì. La Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe rendere la vostra relazione di coppia tortuosa, con alcuni spiacevoli malintesi che non risolverete velocemente. Anche nel lavoro dovrete tenere gli occhi aperti, e considerare sempre eventuali rischi o imprevisti del vostro mestiere.

Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli porterà un forte ottimismo nella vostra vita, soprattutto sentimentale. Anche se Venere sarà ancora in opposizione, riuscirete a comprendere meglio i desideri della vostra fiamma. Sul fronte professionale avrete ancora degli imprevisti da superare, ma con il giusto impegno potreste ottenere discreti risultati. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita sentimentale migliore ora che la Luna naviga in buone posizioni. Tra voi e il partner ci sarà una migliore stabilità, e non vi dispiacerà affatto spendere il vostro tempo libero con la persona che amate per rafforzare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete molto bene, ma attenzione al pianeta Giove in opposizione.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna in Gemelli durante questa giornata di venerdì. Il rapporto con il partner non sarà al centro dei vostri pensieri, tant'è che preferirete prendervi più cura di voi stessi. In ambito lavorativo Mercurio sarà favorevole. Attenzione dunque a non correre troppi rischi e prendere i vostri progetti in modo più razionale. Voto - 6️⃣

Capricorno: poche soddisfazioni in ambito amoroso in questa giornata di venerdì. Il pianeta Venere si troverà ancora in quadratura, rendendo difficile il rapporto con la persona che amate. Un po’ meglio sul fronte professionale grazie a Marte e Saturno, anche se non si escludono eventuali imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno una bella Luna in trigono dal segno dei Gemelli.

Insieme a Venere in sestile, potrete riuscire a ottenere tanto dalla vostra vita sentimentale, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo sarete mossi da buone idee e buone intenzioni. Potreste dunque riuscire a centrare interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale in calo in questa giornata di venerdì. La Luna in quadratura dal segno dei Gemelli potrebbe darvi un po’ fastidio per una quieta relazione di coppia. Molto bene invece il settore professionale, grazie alla posizione favorevole di Marte e Saturno, che vi condurranno verso progetti di successo. Voto - 7️⃣