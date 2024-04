L'oroscopo della giornata di venerdì 19 aprile prevede un Pesci più prudente in campo professionale, attento alle scelte che prenderà, mentre la Bilancia non dovrà essere fallace, nascondendo qualcosa al partner. Il Sagittario farà fatica a entrare in sintonia con il partner, mentre Marte porterà energie ai nativi Cancro.

Previsioni oroscopo venerdì 19 aprile 2024 segno per segno

Ariete: con il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo non avrete nulla da temere in campo sentimentale. Questa giornata si rivelerà davvero ottima per voi e il partner, con momenti pieni di fiducia e romanticismo che rafforzeranno il vostro legame, in vista della Luna in opposizione.

In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare, riuscendo a ottenere risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale brillante grazie alla Luna in trigono dal segno amico della Vergine. Single oppure no, in questa giornata di venerdì troverete un rapporto più maturo, fatto non solo di romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno verso la giusta direzione, ottenendo risultati in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in Vergine potrebbe rendere questa giornata complicata dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, a volte potreste infiammarvi per questioni da poco, che non faranno bene al rapporto con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, ma con Marte e Saturno in quadratura non sarete sempre così attivi. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà Marte e Saturno in buon aspetto in questo venerdì di aprile. Sul fronte professionale dimostrerete di avere maggiori energie e poter ottenere di più di vostri progetti.

In amore invece continua a non esserci una splendida atmosfera tra voi e il partner, nonostante la Luna sia favorevole. Avrete bisogno di capire esattamente cosa non funziona all'interno del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Leone: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Una splendida Venere in trigono vi permetterà di focalizzarvi al meglio sulla vostra relazione di coppia e sulla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

In ambito lavorativo proverete a seguire il vostro intuito per portare a termine un progetto che vi sta dando un po’ troppe noie. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale in rialzo grazie alla Luna in congiunzione. Riuscirete a vedere il vostro rapporto con maturità, e con quella voglia di fare qualcosa di buono e unico per rendere migliore la vostra relazione sentimentale. Sottotono invece il settore professionale a causa di Marte e Saturno contrari. Portare a termine i vostri progetti sarà una vera e propria scalata. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di venerdì che vedrà un cielo complicato per voi nativi del segno. Con questa Venere in opposizione faticherete a trovare una buona intesa con il partner.

A volte addirittura potreste nascondere qualcosa alla persona che amate, e ciò non farà affatto bene alla vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro serviranno idee migliori per poter gestire meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà un venerdì migliore dal punto di vista sentimentale ora che la Luna si trova in buon aspetto. Riuscirete a raggiungere un'intesa migliore con la persona che amate, mettendo in risalto nel vostro giusto il vostro rapporto. Sul fronte professionale state andando molto bene in questo periodo, grazie a Marte e Saturno in trigono, che porteranno idee e risorse interessanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: farete molta fatica a entrare in sintonia con la persona che amate in questa giornata di venerdì.

La Luna in quadratura sarà causa di incomprensioni con il partner. Nascondere le cose alla persona che amate, oppure non dare troppe attenzioni, non farà bene al vostro rapporto. In ambito lavorativo sarà necessario rivedere alcuni vostri progetti, ottimizzando le risorse a vostra disposizione. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna in trigono dal segno della Vergine vi aiuterà a vedere il vostro rapporto in modo diverso. Anche se Venere sarà in quadratura, tra voi e il partner qualcosa potrebbe finalmente muoversi a vostro favore. Non ignorare i segnali che il partner vi lancerà. Sul fronte lavorativo ve la caverete molto bene grazie a Marte e Saturno in sestile. Attenzione però a Mercurio in quadratura.

Voto - 7️⃣

Acquario: periodo migliore in campo sentimentale per voi attivi del segno. La Luna lascerà maggiore spazio al pianeta Venere in sestile, portandovi a vivere una relazione di coppia più affiatata e matura. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee, che potrebbero permettervi di fare importanti passi avanti per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: cercate di essere più prudenti in amore in questa giornata di venerdì. Con Venere in opposizione dal segno della Vergine, potrebbe non esserci sempre una perfetta intesa con la persona che amate. Attenzione anche nel lavoro, perché alcuni progetti potrebbero non andare esattamente come previsto. Voto - 7️⃣