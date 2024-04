L'oroscopo della giornata di venerdì 5 aprile annuncia l'arrivo di Venere nel segno dell'Ariete, che si dimostrerà più affiatato nei confronti del partner, mentre la Luna in Pesci permetterà al segno d'acqua di essere maturo e romantico.

Scorpione dimostrerà lealtà nei confronti di chi ama, mentre per Vergine cambieranno le carte in tavola.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo venerdì 5 aprile 2024 segno per segno

Ariete: preparatevi ad accogliere il pianeta Venere nel vostro segno zodiacale. Con un cielo così splendente potrete dare vita a un rapporto più affiatato e onesto con il partner, che potrebbe darvi delle grandi soddisfazioni nel tempo.

In ambito lavorativo porterete avanti le vostre idee con impegno, prestando attenzione a ogni dettaglio grazie a Mercurio in congiunzione. Voto - 9️⃣

Toro: la Luna in Pesci renderà questo venerdì piacevole in campo amoroso per voi nativi del segno. Sarete mossi da buoni sentimenti e vi sentirete incentivati a vivere un rapporto solido e affiatato, senza nascondere nulla al partner. In campo professionale le vostre idee andranno avanti, vi sentirete fieri di quanto riuscirete a costruire. Voto - 8️⃣

Gemelli: finalmente il pianeta Venere si troverà dalla vostra parte in questo venerdì di aprile. Di contro dovrete avere ancora un po’ di pazienza considerato che la Luna sarà in cattivo aspetto. In ogni caso, potrete iniziare a dare una scossa positiva alla vostra relazione di coppia.

In ambito lavorativo avrete buone idee grazie a Mercurio, ma dovrete essere in grado di gestirle al meglio. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in calo nel prossimo periodo per voi nativi del segno. L'arrivo di Venere in quadratura potrebbe sancire l'inizio di una crisi tra voi e il partner, con poco romanticismo e dialogo.

Di contro, in questa giornata la Luna sarà favorevole. Sfruttate la sua posizione per preservare il vostro legame. Nel lavoro state vivendo un periodo di grandi potenzialità e occasioni che non andranno sprecate. Voto - 7️⃣

Leone: con l'arrivo di Venere nel segno dell'Ariete, la vostra vita sentimentale si rivelerà carica di emozioni.

Tra voi e il partner ci sarà un'intesa migliore e momenti davvero piacevoli, soprattutto per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale la voglia di fare non vi mancherà, ciò nonostante faticherete molto a trovare buone idee che possano garantirvi il successo. Voto - 8️⃣

Vergine: cambiano le carte in tavola per voi nativi del segno a partire da questa giornata di venerdì. Il pianeta Venere non sarà più in opposizione e anche se la Luna sarà in cattivo aspetto il rapporto con il partner sarà destinato a migliorare. Anche voi single darete maggior peso alla vostra vita sentimentale, nel tentativo di trovare qualcuno che possa amarvi davvero. In ambito lavorativo le vostre idee andranno avanti, ma non saranno mai così rivoluzionarie.

Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà l'arrivo di Venere in opposizione. Questo cielo si farà dunque più cupo per voi, col partner potrebbe non esserci più una grandissima intesa. Attenzione dunque a non toccare tasti dolenti. Sul fronte professionale accettare nuove proposte aggiungerà varietà alla vostra vita lavorativa, ma dovrete essere in grado di portare a termine i lavori che prenderete in carico. Voto - 6️⃣

Scorpione: il cielo cambierà nei vostri confronti durante questo venerdì. Venere non sarà più in trigono, ma al suo posto, ci sarà la Luna a darvi l'occasione di dimostrare amore e lealtà nei confronti della persona che amate. Sul lavoro sarete capaci di gestire molto bene i vostri progetti, lo noterete dai risultati che raggiungerete.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che si farà più interessante nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà in trigono dal segno amico dell'Ariete e vi aiuterà a ritrovare livore con la persona che amate. Attenzione però alla Luna in cattivo aspetto. Sul fronte professionale non potrete tollerare certi errori per il momento, soprattutto considerati Marte e Saturno in quadratura. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata che vedrà il pianeta Venere in quadratura. Anche se la Luna sarà in buon aspetto, il rapporto con il partner potrebbe essere in calo e attraversare un periodo difficile. Nel lavoro ve la caverete ancora bene, al netto di qualche piccolo imprevisto da parte di Mercurio.

Voto - 6️⃣

Acquario: vi avvicinerete verso un fine settimana carico di energia, soprattutto ora che Venere si troverà in sestile. Single oppure no, cercate di mettere in risalto la vostra vita sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile porterà interessanti idee da sviluppare. Voto - 8️⃣

Pesci: il pianeta Venere lascerà il vostro cielo a partire da questa giornata di venerdì. Di contro, la Luna sosterà nel vostro segno zodiacale. In altre parole, avrete ancora interessanti occasioni per poter vivere una relazione di coppia appagante. Sul fronte professionale le vostre idee andranno avanti e vi prenderete delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣