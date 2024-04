L’oroscopo dal 22 al 28 aprile 2024 prevede un buon momento per diversi segni zodiacali. Il Leone insieme al Sagittario andranno bene grazie al favorevole supporto delle stelle, mentre Scorpione e Capricorno riceveranno influssi positivi dalla Luna, sia in amore che nel lavoro. Tuttavia, sia il Cancro che l’Acquario potrebbe avere una settimana meno performante, come anche la Bilancia, che si trova in un periodo difficile.

Oroscopo e voti della settimana, pagelle dall'Ariete a Vergine

Ariete: settimana da alti e bassi. Lunedì e martedì, sarete immersi in ogni attività con determinazione: un'ottima opportunità per la vostra carriera e anche per ravvivare la passione e l'entusiasmo nei vostri rapporti amorosi.

Grazie al favorevole inizio del trigono di Venere, i nativi della prima decade saranno spinti a perseguire con fervore un obiettivo tanto desiderato. Mercoledì e giovedì, affronterete ogni ostacolo con risolutezza. Venerdì e sabato potrebbero essere un po' meno energici, ma domenica vi vedrà rinascere con grande vigore. Voto 6.

Toro: meditate su nuove strategie, architettate qualcosa di nuovo per incrementare le entrate di denaro. Grazie a Marte, avete il talento di battere sul tempo concorrenti e avversari: intuito e intelligenza formano in questo momento una coppia imbattibile. Venere, in campo XI°, riesce a farvi stabilire con i colleghi un clima di collaborazione fattiva. Le stelle esaltano la vostra intelligenza e vi rendono mentalmente agili, vivaci, brillanti.

Sul lavoro, innestate la marcia: la strada davanti a voi si sta trasformando da viottolo impervio in autostrada a quattro corsie. Giove vi porta finalmente tanta fortuna! Godetevi una serata mondana, in compagnia di amici vecchi e nuovi. Voto 7.

Gemelli: vorreste avere maggiori spazi personali e più tempo da dedicare a voi stessi, ma la Luna non ve lo permette.

In più di un’occasione, vi sentirete quasi chiusi in gabbia e la libertà vi sembrerà altrove! Parliamo di lavoro. Attendete un altro momento, se state cercando di ottenere un posto migliore di quello che già avete: i tempi non sono maturi. Comunque, qualcuno fa il tifo per voi, e voi vi sentirete davvero in gran forma, in grado di affrontare le sfide più difficili.

In ambito familiare nuove prospettive si aprono all’orizzonte, se solo sarete abbastanza determinati. In amore siete molto reattivi, espansivi ed esuberanti. Sarete attratti da nuove esperienze. Voto 6.

Cancro: non prendetevela troppo per una piccola delusione, per un’uscita di denaro inattesa. Senza di queste, non sarebbe infatti possibile farsi le ossa come si deve. Forse, non avevate previsto tutto, ma d’altronde, a meno che non abbiate una sfera di cristallo! Avventure piccanti sono all’ordine del giorno: a voi poi decidere cosa farne. Tutto sembra andarvi storto, vero amici? Colpa della Luna, di Mercurio, di Venere e di Urano, che prendono di mira il vostro segno. Meglio limitare ogni iniziativa, sia sul lavoro che nel privato.

In giornate come questa astenersi dall'agire è la cosa più saggia! Possibile qualche problema anche sul fronte amicale. Voto 5.

Leone: lasciate perdere le preoccupazioni: tutte le cose belle hanno bisogno di tempo per crescere. Perciò, se avete iniziato un progetto da poco, non aspettatevi miracoli, ma abbiate un po’ di pazienza. Non sempre risolvere complicate questioni burocratiche è alla vostra portata; quindi, non tentennate e chiedete subito aiuto in materia. Settimana ideale per una rimpatriata con gli amici. Preparatevi a festeggiare un successo professionale, una promozione, un aumento di stipendio. Pensate a un progetto realistico, ben definito: sicuramente lo realizzerete. In amore l’atmosfera sarà migliore del solito, di certo piacevole, il che vi prepara a vivere momenti altamente seduttivi.

Voto 8.

Vergine: la settimana che sta per arrivare offre condizioni favorevoli per il successo. Ma Giove dissonante richiede di curare i particolari della strategia professionale con attenzione, lungimiranza. Saturno è in ottima posizione: cercate validi appoggi. Ci sono infatti accordi in vista con personaggi di spicco. In ambito privato, date spazio a chi vi vuole davvero bene. Il vostro principale obiettivo? Divertirvi! Non vedrete l'ora di liberarvi da ogni incombenza per dedicarvi allo svago e alle amicizie. Siete simpatici, di ottima compagnia, spezzare la routine è un vero piacere! Coloro che hanno una storia d’amore collaudata e felice possono contare su una serata di scambi affettivi intensi.

Voto 7.

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Bilancia a Vergine

Bilancia: l'inizio della settimana potrebbe mancare di importanza o determinazione. Potreste sentire una mancanza di volontà nel fare o combattere per ottenere qualcosa. In amore, ascoltate il vostro cuore per capire se vale la pena tentare di risollevare un rapporto o se è meglio andare avanti. L’intuito sarà un valido alleato, e se non vi sentite pronti, rimandate a un momento più favorevole. Per i single, provare non fa male, ma se il cuore esita, è meglio ritirarsi senza perdere la faccia. Sul fronte lavorativo, ascoltate tutte le opinioni disponibili per avere un’idea chiara della situazione o rischiate di confondervi. Voto 5.

Scorpione: questa settimana evolverà in modo entusiasmante per molti di voi. Grazie all’ottima forma di Venere e dello splendido supporto del solare Capricorno, l’amore sarà favorevole. Il vostro ottimismo contagioso ravviverà i sentimenti. Riuscirete a unire l’utile al dilettevole senza sforzo, persino nelle normali attività quotidiane. Per i single, scegliere con chi passare la vita non sarà impossibile se basato su interessi comuni. Sul lavoro, le vostre idee sono buone, ma dovete imparare a argomentarle con sicurezza per farle apprezzare dai colleghi. Voto 10.

Sagittario: la settimana in arrivo si prospetta efficace e portatrice di importanti novità. In campo affettivo/sentimentale, ristabilito un clima di feeling e d’intesa, niente e nessuno potrà ostacolare i vostri sentimenti.

È il momento perfetto per fare un passo in più (volendo). Per i single, siete in ottima forma fisica e nessuno può negarlo. Potreste attirare un po’ di invidia, ma niente di insopportabile per un segno come il vostro. Ricordate che le tattiche da manuale non sempre sono infallibili e sicure. Per far colpo, è meglio essere se stessi senza maschere né artificiosità. Sul fronte lavorativo, nel vostro impiego attuale troverete presto nuovi e interessanti stimoli. E se state cercando un nuovo impiego, molte porte si apriranno. Voto 9.

Capricorno: saranno quasi tutti all’insegna della felicità i prossimi sette giorni. Le previsioni quotidiane annunciano abbastanza buona energia dalle stelle, che vi aiuterà a superare con scioltezza eventuali problematiche nascenti.

In merito agli affetti, con un pizzico di fiducia in più potreste trovare il coraggio per cambiare in meglio quello che non va. In fondo, perché accontentarsi quando il periodo lo permette per tutta la settimana? E se le fiamme della passione dovessero essersi un po’ affievolite, non potete restare con le mani in mano per sette giorni interi. Per i single, eventuali battute azzeccate e mai volgari finiranno per rompere il ghiaccio e suscitare simpatia. State partendo col piede giusto per tutta la settimana: ottimo così! Sul fronte lavorativo, una volta messi alcuni paletti fondamentali che fungeranno da punti di orientamento, prenderete il via e sarete davvero inarrestabili. Voto: 8.

Acquario: nuovi progetti di lavoro o d'affari attirano la vostra attenzione, inseguiteli con entusiasmo ma senza perdere mai il contatto con la realtà.

In quanto a certi piccoli problemi in campo amoroso, cercate di non drammatizzarli: non sono tanto gravi. Le vostre capacità psicologiche vi saranno di aiuto per risolvere una situazione delicata. Imboccare strade senza possibilità di ritorno non sarebbe saggio in questo periodo, dal momento che mancate della giusta lucidità per valutare decisioni irrevocabili. Attenti! Parliamo d’amore. Forse, non avevate giudicato l’altro per quello che era; ora che alcune nebbie si stanno diradando, siate pronti per fare un passo avanti. Voto 7.

Pesci: è questo il momento di mettere ordine nelle carte e nei conti di casa, di verificare che scadenze e pagamenti vengano rispettati. In amore, con Venere in ottimo aspetto e Nettuno nel segno altamente positivo andrete più a fondo nella riscoperta dei dolci sentimenti.

ovviamente potranno sovvenire conseguenze nel caso di eventuali situazioni in atto e già da tempo risultanti in stallo. Non pretendete troppo dal partner, se altrettanto non siete poi disposti a dare. Altrimenti sarà proprio come darsi la zappa sui piedi. Per coloro ancora single, un flirt inatteso quanto avventuroso vi tenta molto. Da una parte siete disposti a correre anche qualche rischio, dall’altra non volete perdere ciò che in questi giorni sta nascendo in un’altra bella situazione. Il lavoro andrà come sempre: alti e bassi e tanta noia. Voto: 6.