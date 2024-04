L’oroscopo di domani 30 aprile mette sul piatto la possibilità che possa maturare un martedì davvero splendido per il Sagittario, meritatamente considerato a massima positività nella classifica del momento. Non troppo facile il periodo, intanto, per lo Scorpione, che avrà un voto basso equivalente a cinque. Di seguito approfondiamo previsioni e pagelle per tutti i segni zodiacali.

Previsioni e pagelle di martedì 30 aprile, da Ariete a Cancro

Ariete (21 Marzo - 20 Aprile): la giornata sarà intensa per voi. La Luna in Acquario farà un cenno a Mercurio e Urano nel vostro segno, ma dovrete affrontare l'ostilità di Plutone.

Non sarà facile, ma alla fine riuscirete a lasciare il vostro segno personale nella sfera professionale. Lavoro: date spazio a un collega e vi sorprenderete nel cambiare il vostro giudizio superficiale, apprezzandolo per ciò che è veramente. In amore l'occhio di Plutone potrebbe suscitare gelosia. Evitate di fare domande insistenti al vostro partner, se non volete causare veri conflitti! Se avvertite affaticamento, concedetevi più riposo. Optate per pasti leggeri la sera e concedetevi una tisana rilassante. Voto: 7.

Toro (21 Aprile - 20 Maggio): è una giornata favorevole per stringere nuove alleanze e contatti professionali. Giove e Plutone vi sostengono, spingendovi verso il successo! Se siete single, imparerete quali corde emotive toccare per conquistare la persona che vi interessa.

Non temete di esprimere la vostra fantasia e originalità. I pianeti vogliono la vostra realizzazione, quindi non deludeteli. Le cose vanno a gonfie vele. Potreste persino iniziare a pensare a consolidare il vostro legame con una convivenza o un matrimonio. Passerete la serata con gli amici divertendovi. Approfittate delle vostre energie al massimo, penserete a riposare domani.

Voto: 8.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno): vi attendono esperienze emozionanti. Siate aperti a unirvi a un'associazione a scopo umanitario, dedicandovi a coloro che hanno bisogno. Utilizzerete la vostra compassione, disponibilità e altruismo. Contribuendo al benessere degli altri, vi sentirete anche voi migliori. Marte non vi prometterà una giornata facile, con complicazioni, attriti e un carico di lavoro più pesante del solito.

Potreste essere un po' distanti con il vostro partner, a causa degli impegni che vi terranno occupati anche a casa. Se Marte continuerà a rendervi nervosi e irrequieti, eviterete lo stress e gli eccessi per mantenere l'equilibrio emotivo. Voto: 6.

Cancro (22 giugno - 22 luglio): vi circonderete di persone equilibrate e piacevoli, evitando quelle inclini alle polemiche. Il sestile di Giove preannuncerà buone prospettive economiche. Vi impegnerete per aumentare le vostre entrate. Nel lavoro, manterrete la calma anche se i progetti subiranno qualche intoppo, pazienterete e non cadrete nel pessimismo. Venere in ambito amoroso accrescerà la vostra sensualità. Per i single, la giornata prometterà, anche se potreste aver bisogno di un po' di incoraggiamento.

Godrete di una buona vitalità, mantenendo un ritmo di vita dinamico. Assicuratevi però di riposare a sufficienza per recuperare le energie. Voto: 7.

Oroscopo di domani 30 aprile, da Leone a Scorpione

Leone (23 luglio - 23 agosto): un passaggio disarmonico ma non preoccupante, quello della Luna in Toro, fautrice di dubbi e confusione sul fronte domestico e finanziario. La vostra immagine professionale rischierà di essere “lesa” da impulsività e orgoglio in dosi massicce. Si sa bene quanto vi secchi essere contraddetti, però spesso le vostre reazioni saranno a sproposito: farete una gran bagarre per una cosa da niente. L’amore potrà fiorire, ma dovreste procurarvi occasioni non limitandovi ad aspettare.

Nella coppia, insieme si cambierà e si condivideranno emozioni. L’alimentazione avrà bisogno di una “raddrizzata”, specie se avete perso il controllo della situazione concedendovi frequenti strappi alle regole. Voto: 6.

Vergine (24 agosto - 22 settembre): con il sostegno della Luna in Acquario, sarà un gioco da ragazzi conseguire brillanti e stabili risultati nel lavoro, nello studio e negli affari. Mettendo lo spirito di iniziativa al servizio dell’intelligenza porterete a compimento un’impresa importante. Se opererete in team, potrete contare sulla vostra determinazione per imprimere un’accelerazione a un progetto comune che tende un po’ a ristagnare. Non accontentatevi di una situazione affettiva poco appagante: trovate il coraggio di cambiare le carte in tavola.

Nuove conoscenze. Il fisico funzionerà a pieno regime! Attività fisica e dieta bilanciata vi aiuteranno a piacervi di più e a sentirvi bene nei vostri panni. Voto: 8.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): in teoria potreste sedervi sugli allori, se non fosse che Saturno, esigente come sempre, vi renderà insoddisfatti e vi spingerà a migliorare. Rinnovate e imprimete una svolta alla vostra vita, in modo che in seguito non ci siano rimpianti. Dal cielo pioveranno idee che vi spingeranno ad andare avanti con le antenne drizzate, per cogliere ogni segnale favorevole all’attuazione dei vostri progetti. Calma piatta nel cuore, troppo piatta: ci vorranno qualche trovata brillante, magari anche “irregolare”, per movimentare un po’ la situazione.

È un buon momento per sperimentare nuovi metodi di cura. Cambiate il vostro aspetto in modo da far trasparire originalità e buon gusto. Voto: 7.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre): che fatica stare sempre sul chi vive, tirare colpi a destra e a sinistra, in base alla vostra regola aurea per cui la miglior difesa è l’attacco. La simpatia oggi non sarà il vostro forte, ma non lamentatevi se poi gli altri vi rendono la pariglia. Prima di rilanciare e di entrare in competizione, valutate le vostre carte e se la partita dovesse diventare rischiosa, passate la mano. L’amore andrebbe difeso dalle tensioni con maggiore tolleranza per i difetti dell’altro, tanto più se non potete scagliare la prima pietra.

Trovate il modo per migliorare la qualità della vostra vita. Tanto per cominciare, abbassate la guardia e rilassatevi: è un buon inizio. Voto: 5.

Previsioni del giorno 30 aprile, da Sagittario a Pesci

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre): con Luna e Saturno dalla vostra parte, la vostra saggezza e il vostro entusiasmo non conosceranno limiti. Sarete capaci di esprimervi con chiarezza e agire con determinazione, convincendo persino i più scettici. Vi suggeriamo di puntare con decisione verso i vostri obiettivi, senza fretta e con la dovuta riflessione. Cupido farà capolino ovunque voi siate, pronti a scoccare frecce di passione. Se avvertirete il richiamo della libertà, non esitate a seguirlo.

Anche se le sfide si accumulano, avrete una resistenza invidiabile. Fatevi belli per un appuntamento importante! Voto: 10.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio): le vostre prospettive non saranno così tenebrose come immaginate. Un confronto con un superiore si concluderà positivamente. Parlate con sincerità e vedrete premiati i vostri sforzi. È il momento di mettere il turbo e dimostrare il vostro valore con costanza e determinazione. Le relazioni potrebbero attraversare un periodo burrascoso, ma se sarete onesti con voi stessi, supererete ogni ostacolo. Prendetevi cura delle vostre gambe e concedetevi del tempo per rilassarvi. Voto: 7.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): con orizzonti aperti e un cielo sereno, sarete pronti a raggiungere traguardi ambiziosi.

Sfruttate al massimo il vostro spirito d'iniziativa per compiere scelte sagge e coraggiose. Avrete il controllo della situazione e l'opportunità di realizzare grandi progetti. Le amicizie potrebbero rivelarsi preziose. Una storia nata per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. In coppia, osate con gesti sorprendenti. Le stelle indicano una salute robusta, ma non trascurate il riposo. Voto: 8.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo): potreste trovarvi un po' dispersi e questo potrebbe ostacolarvi nel cogliere opportunità interessanti. Un amico vi chiederà aiuto: siate disponibili e ne trarrete vantaggio. Affrontate le critiche con fermezza ma senza esagerare con il lavoro. Mantenete l'equilibrio in amore. Le relazioni potrebbero essere complicate, ma cercate di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni negative. Se vi sentite stanchi, concedetevi più riposo. La vostra salute ne beneficerà. Voto: 6.