L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile 2024 è pronto a rivelare come andranno i prossimi sette giorni per i segni della prima sestina zodiacale. In evidenza c'è l'entrata del Sole in Toro, la Luna invece farà visita prima al Leone e Poi alla Vergine.

Diamo la parola alle previsioni astrologiche da lunedì 15 a domenica 21 aprile, analizzando il periodo segno per segno dall'Ariete fino alla Vergine.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La settimana sarà all'insegna dell'amore: promette di portare gradite sorprese, grazie al cielo positivo che sovrasta le vostre teste.

L'umore generale sarà ottimo, favorendo i rapporti di coppia senza intoppi. Venerdì, grazie a Venere, avrete un giorno estremamente piacevole, ricco di emozioni. Il romanticismo sarà in piena espansione e potrete godervi ogni istante al massimo con il vostro partner. Per i single, coinvolgendovi in iniziative di gruppo, sarete attratti da nuovi interessi e nuove persone provenienti da ambienti diversi. Sentirete il desiderio di qualcosa di insolito, di stimolante, che vi porti fuori dalla monotonia quotidiana. Lasciate da parte dubbi e timori, e concedetevi all'amore, alla passione, e ai progetti più dolci che possano nutrire anima e cuore. Nel lavoro, dopo tanto impegno, finalmente otterrete le conferme che cercate.

Il campo di azione si allargherà e avrete la possibilità di gestire più cose contemporaneamente.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

★★★★★ venerdì 19 e sabato 20;

★★★★ lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17;

★★★ domenica 21 aprile;

★★ giovedì 18 aprile.

♉ Toro: voto 7. Settimana tranquilla, certo non euforica, ma essenzialmente allineata alla media positività.

In amore, tutto andrà abbastanza bene. Forse ci vorrebbe un premio speciale per la capacità di conciliare i doveri familiari, lavorativi e personali. Dedicherete più tempo del solito alla persona amata: vi potrete perdere fra le sue braccia dimenticando i vari problemi della vita. Single, saprete cosa fare per imporvi, attrarre, magnetizzare.

Si profila per molti un ottimo giorno e la posizione degli astri maggiori lo conferma. Le nubi dei giorni scorsi sembrano essere ormai passate e state certi che non torneranno per un bel po' di tempo. Dai, adesso potete fare un respiro di sollievo e concentrarvi su quello che più desiderate e che, magari, ultimamente avete un po' trascurato. Nel lavoro, grazie alla presenza del Sole nel segno, sarete particolarmente concentrati nel creare progetti a cui dedicare i prossimi mesi.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno sabato 20 aprile;

sabato 20 aprile; ★★★★★ venerdì 19 (Sole in Toro), domenica 21;

★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★ mercoledì 17 aprile;

★★ giovedì 18 aprile.

♊ Gemelli: voto 6.

L'oroscopo settimanale promette due giornate assai positive per voi, Ariete. In amore, sin dalla mattinata di lunedì vi immergerete in un'atmosfera gradevole, con il benessere che porterà un senso di gioia, soprattutto per le coppie. Sentirete il desiderio di ravvivare la sensualità, colorando ogni pensiero con questa sfumatura. Anche altre giornate non saranno eccezionalmente fortunate, passerete momenti piacevoli con il partner. Per i single, le esperienze di questo periodo cambieranno il modo in cui agite e pensate, portando a una maggiore sicurezza. Con una fase astrale dinamica per i rapporti sociali, potreste essere stimolati a sperimentare nuove situazioni. Non è da escludere la possibilità di cambiamenti significativi e decisioni importanti per il futuro.

Sul fronte lavorativo, sarete produttivi e lavorerete con impegno, ottenendo buoni risultati.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

★★★★★ lunedì 15 e domenica 21;

★★★★ giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20;

★★★ mercoledì 17 aprile;

★★ martedì 16 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. Le previsioni per la terza settimana del mese suggeriscono una periodo tranquillo e calmo, senza grandi turbamenti o compiti difficili da affrontare. Tutto procederà nella consueta routine quotidiana. Per quanto riguarda gli affari del cuore, le coppie recenti si godranno momenti di tenerezza e affetto. Per le relazioni più mature, sarà importante mantenere viva la passione con saggezza.

Per i single, è il momento di prendere l'iniziativa: avete un bell'aspetto, un sorriso sincero e tanto amore da offrire. Nel lavoro, la giornata sarà impegnativa ma ricca di piccole soddisfazioni che sicuramente alimenteranno il morale.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 15 e martedì 16;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18 e domenica 21;

★★★ venerdì 19 aprile;

★★ sabato 20 aprile.

♌ Leone: voto 9. Rubacuori! Questa settimana porterà una piacevole sorpresa, insieme alla prospettiva di buone notizie. In ambito amoroso, lascerete libero sfogo alla fantasia: i vostri orizzonti si espanderanno, desiderando condividere sogni ed emozioni con coloro che amate di più al mondo. È il momento ideale per pianificare una fuga romantica, non appena le circostanze lo permetteranno.

Il pianeta dell'amore sarà decisamente dalla vostra parte, promuovendo equilibrio e romanticismo sia per le coppie consolidate che per quelle appena nate. Per i single, c'è un'insolita voglia di stimoli che rompano la routine quotidiana. Le stelle non solo vi spingono in questa direzione, ma vi offrono anche numerose opportunità per incontrare persone diverse dal solito. Nel mondo del lavoro, sarete molto attenti e non lascerete sfuggire nemmeno la più piccola occasione per valorizzare le vostre capacità.

La scala di valori settimanale:

Top del giorno martedì 16 aprile;

martedì 16 aprile; ★★★★★ lunedì 15, mercoledì 17 e giovedì 18;

★★★★ venerdì 19 aprile;

★★★ sabato 20 aprile;

★★ domenica 21 aprile.

♍ Vergine: voto 8.

I sette giorni a venire si prospettano eccezionali per quanto riguarda l'amore. Vi sentirete pieni di energia, quindi cogliete l'occasione al volo. Non lasciatevi abbattere da umori cupi: sorridete, perché prima o poi tutto si risolve. In campo sentimentale, l'influenza maliziosa della Luna nel segno vi permetterà di dimenticare preoccupazioni e tensioni. Lasciatevi guidare dal cuore, senza remore e con fiducia nei confronti della persona amata. Per i single: se c'è un'area della vostra vita in cui potreste raggiungere traguardi eccezionali, è proprio l'amore. Tuttavia, continuate a esitare nel fare il primo passo. Per quanto riguarda il lavoro, è importante essere onesti con voi stessi: se vi vengono offerti incarichi di responsabilità, è meglio rifiutarli.

È evidente che in questo momento siete troppo instabili per affrontarli.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno venerdì 19 aprile (Luna in Vergine);

venerdì 19 aprile (Luna in Vergine); ★★★★★ giovedì 18, sabato 20 e domenica 21;

★★★★ mercoledì 17 aprile;

★★★ lunedì 15 aprile;

★★ martedì 16 aprile.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana, segno per segno.