L'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 aprile 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. Sotto i riflettori astrali la seconda sestina zodiacale, ossia quella interessante il filotto da Bilancia a Pesci.

Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 15 a domenica 21 aprile e, nel contempo, svelare la classifica stelline della settima, segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Questa settimana si prospetta ricca di successi e soddisfazioni in campo amoroso.

Ma anche in molteplici altri ambiti sarete destinati a primeggiare, con la vostra amica Luna nel segno in grande spolvero. Parlando di coppia, vi impegnerete a consolidare i legami affettivi, risolvendo eventuali questioni irrisolte. Una volta ristabilita l'intesa, godrete di una complicità rinnovata. Fate attenzione però a non lasciarvi distrarre dal vostro fascino (troppo) sensuale, il che potrebbe attirare l'attenzione di altri single. Vi concederete incontri leggeri e spensierati, ma state attenti a non fare promesse che non potete mantenere. Nel lavoro, la settimana si preannuncia tranquilla e priva di intoppi. Potrete dedicarvi ai vostri compiti con serenità, ottenendo risultati soddisfacenti.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno domenica 21 aprile (Luna in Bilancia);

★★★★ lunedì 15, martedì 16, venerdì 19.

♏ Scorpione: voto 6. La settimana inizierà con una sensazione di relax e un po' di sana pigrizia, il che ci può stare. Vi limiterete a fare il minimo indispensabile e vi concederete un po' di riposo di tanto in tanto.

Tuttavia, potreste anche mostrare disinteresse verso ciò che vi circonda, preferendo la solitudine. Nel campo sentimentale, le cose sembrano andare in modo fluido, come se tutto si stesse sistemando autonomamente. Sarete più aperti al confronto con il partner, grazie alla sufficiente influenza delle stelle. Per i single, l'energia di Sole, Marte e Venere infonderà coraggio e vi aprirà nuove opportunità.

Avrete modo di divertirvi con gli amici in ambienti diversi e troverete soluzioni pratiche per vecchi problemi. Sul fronte lavorativo, la giornata si prospetta eccitante, con proposte concrete per i più giovani. Iniziative interessanti coinvolgeranno diversi di voi.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

★★★★★ lunedì 15, sabato 20;

★★★★ giovedì 18, venerdì 19, domenica 21;

★★★ martedì 16 aprile;

★★ mercoledì 17 aprile 2024.

♐ Sagittario: voto 5. L'oroscopo della settimana segnala una fase un po' negativa per voi. In amore, è importante prestare attenzione al vostro comportamento, poiché potreste involontariamente causare fastidio al partner. Le vostre richieste ultimamente risultano essere un po' troppo esigenti, il che potrebbe allontanare la persona amata.

Per i single, nell'aria aleggerà confusione e disordine, con la possibilità di smarrire oggetti o dimenticare dove averli messi. Facile anche il reagire in modo eccessivo a commenti non particolarmente delicati, ma senza intenzioni offensive. Cercate di essere meno suscettibili. In famiglia, evitate lamentele e cercate di collaborare di più per evitare tensioni. Sul fronte lavorativo, fate attenzione alle spese, anche quelle apparentemente piccole potrebbero accumularsi e diventare significative.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ lunedì 15 aprile;

★★★★ martedì 16, sabato 20, domenica 21;

★★★ giovedì 18, venerdì 19;

★★ mercoledì 17 aprile 2024.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

La settimana in arrivo inizierà davvero molto bene, con una marcia più che buona. Purtroppo per voi, il periodo tenderà gradualmente a perdere smalto e a stabilizzarsi nella solita routine. Tuttavia, ci saranno numerose opportunità di cambiamento con miglioramenti in ogni ambito. È importante fare le scelte giuste senza farsi prendere dalla fretta. Valutate attentamente ogni mossa, puntate al nocciolo del problema e affrontatelo con determinazione. In amore, invece di competere o essere bruschi, sarebbe più vantaggioso cercare la via della mediazione e riflettere prima di trarre conclusioni affrettate e dannose. Per i single, potrebbe essere un momento in cui la vostra serietà cederà il passo al desiderio di avventura e novità.

Nel lavoro, è tempo di raccogliere i frutti del vostro paziente impegno quotidiano. È il momento di mettersi di nuovo all'opera.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno lunedì 15 aprile;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18;

★★★ sabato 20 aprile;

★★ venerdì 19 aprile.

♒ Acquario: voto 9. Questa settimana, l'amore risplenderà per molti di voi come un sole che finalmente si fa largo tra le nuvole. Troverete di nuovo il giusto umore per affrontare ogni situazione con serenità. Le relazioni e i nuovi legami saranno caratterizzati da una maggiore tranquillità, regalando un periodo molto piacevole. Le stelle vi supporteranno soprattutto nelle questioni d'amore, portando serenità sia alle coppie consolidate che alle relazioni appena nate.

Potrete aspettarvi nuove passioni e un rinnovato romanticismo. Per i single, la creatività e la fantasia saranno le vostre armi vincenti, offrendo preziosi spunti per migliorare la situazione affettiva attuale. Affronterete le situazioni con determinazione, trovando le soluzioni più adatte per superare con grazia ogni avversità. Nel lavoro, avrete le idee molto chiare sugli obiettivi e saprete esattamente come raggiungerli. Le intuizioni vi guideranno verso interessanti opportunità.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno mercoledì 17 aprile;

★★★★ lunedì 15, sabato 20;

★★★ domenica 21 aprile 2024.

♓ Pesci: voto 7. In generale si prospetta per voi del segno un periodo abbastanza ordinario, senza grandi sussulti né emozioni forti.

Ma a volte è proprio ciò di cui avete bisogno: una pausa dalla quotidiana frenesia. Per quanto riguarda i sentimenti, la coppia godrà di ottima intesa. Se avete nuovi interessi, provate a condividerli col partner: sarà un'esperienza ancora più divertente. Non fatevi sfuggire i consigli di chi vede le cose da una prospettiva diversa dalla vostra. Potrebbe essere illuminante. Per i single, l'amore potrebbe fare capolino, magari sotto forma di una vecchia conoscenza che ritorna. Sul fronte professionale, state raccogliendo successi, quindi non c'è motivo per essere insoddisfatti. Semplicemente, potreste essere un po' nervosi.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: