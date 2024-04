Secondo l'oroscopo della terza settimana di aprile si prospetta un periodo pieno di impegni per le mamme che appartengono ai segni dell’Ariete e del Toro.

E mentre le native Vergine saranno impegnate a risolvere una sfida che riguarda la moda, le mamme dell’Acquario dovranno andarci piano con le spese e pensare al futuro.

Di seguito le previsioni astrologiche dedicate alla settimana 15-21 aprile e le pagelle zodiacali, con voto da 0 a 10, dedicate alle mamme e al mondo della bellezza.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 15 a domenica 21 aprile, mamma e bellezza: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Avete molto da realizzare in questa settimana, quindi, datevi da fare. Le stelle vi consigliano di completare il maggior numero possibile di quell’elenco di cose da fare. Lasciate il tempo per alcuni obblighi più leggeri, come portare il bambino al parco come promesso. È un buon momento per chiedere alla famiglia segreti di bellezza. Se le mani di vostro padre o del vostro partner sono così morbide e lisce, chiedetegli quale lozione usano. Voto: 7

Toro – Per molte mamme del Toro, questa è una buona settimana per compilare o revisionare i documenti impilati sulla scrivania. Non solo guadagnerete punti dimostrando la vostra eccezionale etica lavorativa, ma potreste anche guadagnare un po’ di tempo libero da dedicare ai vostri figli.

Parlando di bellezza, a volte gli impulsi portano risultati deliziosi, altre volte non così tanto. Scegliete eventuali cambi di look con cautela. Voto: 7

Gemelli – Il modo di parlare schietto di una persona che fa parte della vostra famiglia potrebbe non piacervi. Ma se ci pensate, c’è del vero in quello che vi dice. Una volta che avrete approfondito la questione, sarete felici che sia stato sincero.

Voi amate i vestiti neri per un motivo, ma in questo periodo ne siete un po’ stufi. L’Oroscopo della bellezza consiglia di sperimentare colori diversi, oppure di aggiungere uno due accessori originali. Voto: 6,5

Astrologia settimanale 15-21 aprile, settore dedicato alle mamme e alla bellezza: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Oltre a essere una buona madre, siete anche cuoche straordinarie e questo è il periodo giusto per trasmettere parte delle vostre abilità e conoscenze ai figli.

Lasciate che i vostri bambini sbattano un uovo o stendano un po’ di pasta. Quelle piccole mani adoreranno tagliare i biscotti in forme divertenti. Nel settore della bellezza, sapete che siete in grado di avere il corpo che desiderate, ma ci vorrà un certo sforzo: il vero cambiamento richiede tempo. Per il momento, fate scorta di alcuni buoni body-shaping e poi valutate le vostre abitudini alimentari e di attività fisica. Voto: 7,5

Leone – Le mamme di questo segno potrebbero essere più introverse del solito. Non c’è problema se avete bisogno di ritirarvi nel vostro guscio per un po’. Il vostro partner d’amore può sempre trovare qualche passatempo per tenere occupati i vostri figli. Concentratevi su una cosa alla volta.

Nell'ambito della bellezza, iniziate ad alzarvi presto per terminare le faccende in perfetto orario. Anche applicare il mascara mentre guidate, sebbene sia un’abilità altamente specializzata, è molto pericoloso e dannoso per la vostra vista. Voto: 6,5

Vergine – È sempre bene avere un piano, purché non sia troppo rigido e dispendioso. Non importa con quanta attenzione pianificate le cose, i vostri figli sicuramente avranno altre idee che metteranno in secondo piano tutti vostri programmi. Seguite il flusso e avrete una settimana appagante. Parlando di bellezza, allontanatevi dalle situazioni negative e fate un respiro profondo. Vi state impegnando troppo per trovare una soluzione a un dilemma di moda.

Lasciate che il vostro subconscio faccia il lavoro necessario per risolvere questa sfida. Voto: 7

Mamma e bellezza secondo l'oroscopo della settimana 15-21 aprile: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Mamme, questa settimana dovete fare molto affidamento alle vostre capacità di ascolto. Un collega potrebbe aver bisogno di raccontarvi alcuni problemi che riguardano la famiglia, i figli. O ancora il vostro partner potrebbe essere agitato per un piccolo incidente di lavoro o domestico. Nel campo della bellezza, potrebbero non piacervi le pellicce o altri capi vecchio stile che vi ha regalato vostra nonna. Non buttateli ma donateli in beneficenza oppure trasformateli in cuscini o altri oggetti per la casa.

Voto: 7

Scorpione – Le vostre abilità da detective entrano in gioco in questa settimana e nessun dettaglio è troppo piccolo per voi. Il capo apprezzerà moltissimo quando coglierete ciò che agli altri è sfuggito. E vostro figlio sarà felice quando vi ricorderete un particolare che vi unisce tanto. Parlando di bellezza, l’oroscopo consiglia di riflettere due volte prima di offrire a qualcuno un consiglio sul suo look. Non sprecate energie cercando di trovare i pantaloni perfetti online o guardando le vetrine. Avete già delle cose belle e stilose da indossare. Voto: 8

Sagittario – Le persone autorevoli possono sembrare un po’ pensierose in questo periodo. Non è il momento di dimostrare la vostra vena d’indipendenza.

Dimostrate che sapete giocare in squadra e mantenete il senso dell’umorismo. In questo modo ve la caverete alla grande. L'oroscopo della bellezza consiglia di divertirvi con le persone che fanno parte della vostra vita. È tempo di pianificare un’avventura, come andare al centro commerciale, visitare un museo di antiquariato, oppure curiosare in quella lussuosa boutique in cui non avete mai osato entrare. Voto: 7,5

La terza settimana di aprile secondo l'oroscopo settimanale fino al 21 aprile: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – È un bene che voi mamme siate così equilibrate e con i piedi per terra in questo periodo. Potrebbe essere necessario convincere il vostro partner a rinunciare a qualche piano stravagante.

Fategli capire che vestirsi da supereroi non significa che volare o scalare edifici altissimi. Siete generose con la vostra bellezza e il vostro stile. Se non indossate mai un determinato indumento o avete smesso da tempo di utilizzare un qualche prodotto, condividete con qualcuno le vostre impressioni, i vostri risultati. Vostra sorella, madre, collega, o chiunque altro apprezzerebbe i vostri punti di vista. Voto: 8

Acquario – Se un'altra mamma conosciuta all’asilo che frequenta vostro figlio ha bisogno di una mano, fate di tutto per aiutarla. Potreste farvi una nuova amica, rendendovi utile. Parlando d’amore, sfruttate questa settimana per stare più vicine al vostro partner. Per quanto riguarda il settore dedicato alla bellezza, le stelle raccomandano di usare bene i vostri soldi.

Prendete in considerazione questo concetto ogni volta che avete in mente di acquistare un nuovo paio di scarpe con i tacchi o un’altra borsa. Iniziate a pensare al vostro futuro e non solo alle cose futili che vi fanno provare piacere per qualche ora. Voto: 7

Pesci – L'oroscopo della settimana 15-21 aprile consiglia alle mamme che appartengono al segno dei Pesci di concentrarsi sulla creazione di relazioni positive al lavoro e altrove. Ci sono colleghi che esercitano influenze negative e dovrebbero essere evitati come la peste. Stringete rapporti con persone affettuose e generose, non solo con quelle per cui vi dispiace. Le persone intorno a voi potrebbero essere più nervose del solito e la vostra opinione non richiesta sui loro gusti di bellezza e di stile potrebbe non essere molto apprezzata. Quindi, per il momento astenetevi dal condividere la vostra opinione finché non vi verrà chiesta. Voto: 7,5