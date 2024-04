L'oroscopo della settimana dall'8 al 14 aprile relativo alle questioni d'amore e finanziarie annuncia che la Luna aumenterà il fascino dei single nati sotto il segno dei Gemelli e che Mercurio incoraggerà i nati del Capricorno a essere più pazienti e comprensivi nei confronti del partner. Le persone del Sagittario devono fare attenzione a non buttare via i soldi facendo spese sconsiderate, mentre migliorerà la situazione monetaria del Leone.

Le previsioni zodiacali sulla seconda settimana di aprile, amore e soldi: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Alcuni capiranno che essere single ha anche i suoi vantaggi, preferendo dedicarsi al lavoro, alla famiglia di origine o ai passatempi.

Se viaggiate, la Luna potrebbe spingervi tra le braccia di una bellissima persona. Questa atmosfera astrologica difficilmente sarà molto conciliante per molte coppie. Vi mancherà la pazienza, e un piccolo litigio rischierà di degenerare in un’aspra discussione. La migliore soluzione per alleggerire questa atmosfera è l’umorismo. I quattro pianeti che influenzano il settore monetario vi daranno un grande impulso e vi aiuteranno a reagire rapidamente e ad assumervi rischi redditizi. Potrete effettuare ottime transazioni finanziarie. Voto: 7

Toro – Questa configurazione insolita di Marte potrebbe causarvi qualche disagio a livello romantico. Marte, pianeta della guerra, del desiderio e della sensualità, sarà in grado di far divampare un'ardente passione tra voi e il partner.

Alcuni nati del Toro che vivono in coppia useranno il proprio partner come bersaglio di sfogo. Bisogna solo sperare che questa persona resista ai vostri umori. L'equilibrio economico sarà protetto da Saturno. Non si esclude un incredibile colpo di fortuna. Se siete tra i fortunati che hanno diritto a una piacevole sorpresa, fate comunque attenzione: investite questi soldi invece di buttarli al vento.

Voto: 7

Gemelli – Più seducenti e affascinanti che mai, avrete bisogno di compiacere. Se siete già impegnati state attenti a non scherzare con il fuoco. Single, la Luna vi renderà più romantici che mai e molto attraenti: potreste fare una bella conquista durante un’uscita con gli amici. La persona in questione non potrà resistere alla vostra aura, che questa volta sembrerà un po’ misteriosa e magica.

Il campo finanziario non subirà alcun cambiamento. Le vostre risorse saranno ben gestite: il reddito sarà regolare e stabile. Sarete tentati di fare regali a chi amate, soprattutto al vostro partner, ancora di più se state pensando di sposarvi. Voto: 8

Cancro – Clima astrologico nettamente migliore rispetto alle scorse settimane, tutto merito di Venere. I suoi influssi vi aiuteranno a trascorrere ottimi momenti con la persona che amate, a dissipare ogni malinteso, a esprimere al meglio i vostri sentimenti. Single, sarete molto "richiesti" e avrete poca voglia di sistemarvi. Per alcuni ci sarà un amore a prima vista. Avrete buone possibilità di incontrare la persona che vi farà venire voglia di mettere la testa a posto.

Andranno bene gli investimenti di vario tipo. Sarete molto ispirati nelle vostre transazioni e beneficerete anche di una grande fortuna nel gioco. Voto: 9

La settimana amorosa e finanziaria secondo l'oroscopo dall'8 al 14 aprile: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – La situazione amorosa di questa seconda settimana di aprile non sarà molto confortevole. Incomprensioni e prove di forza si susseguiranno. Ci sarà una palese contraddizione tra il desiderio di cambiamento o di liberazione e la preoccupazione di preservare ciò che è stato costruito finora. Alcuni single del segno sperimenteranno un’attrazione focosa quasi incomprensibile verso una persona molto diversa da sé. In campo finanziario, sarete audaci, forse anche troppo.

Se riuscite a controllare i vostri impulsi spericolati e a non cedere al desiderio irrealistico di fare fortuna dall’oggi al domani tramite operazioni rischiose, andrà tutto alla grande. Riuscirete a migliorare la vostra situazione monetaria. Voto: 6,5

Vergine – Una cattiva gestione delle finanze potrebbe mettervi contro il partner e dar luogo a litigi seguiti dalla riconciliazione. Nonostante tutto, grazie al sostegno di Plutone, la stabilità del rapporto di coppia non sarà alcun modo minacciata. Single, Venere vi sarà chiaramente favorevole in termini di amore. Vi darà tutta la flessibilità di cui avete bisogno per fare ottime conquiste. Ma attenzione a non far scappare la vostra anima gemella.

Gestire le finanze di famiglia vi causerà problemi. Tenterete a stabilire un programma di risparmio, ma i vostri cari si rifiuteranno. D’altra parte, potrete fare buoni investimenti. Voto: 6,5

Bilancia – Nella vostra vita di coppia dovete fare molta attenzione a non prendere una decisione definitiva di cui potreste pentirvi. Presto vedrete le cose da un altro punto di vista e il rapporto con la dolce metà dovrebbe migliorare gradualmente. Se il vostro cuore è solo, non avrete voglia di sacrificare la libertà e preferirete vivere giorno per giorno, al ritmo dei vostri desideri. Il Sole dovrebbe aiutarvi a migliorare le entrate finanziarie ma, visto che si troverà in una posizione negativa, potrebbe comunque causare ulteriori disagi in questo settore.

Siate particolarmente vigili se state pensando a un acquisto importante o se desiderate organizzare degli investimenti. Prima di firmare qualsiasi cosa, ricordate che non è tutto oro quello che luccica. Voto: 6,5

Scorpione – Gli aspetti lunari di questa settimana faranno sì che la vostra vita di coppia sia migliore. Ma una certa suscettibilità da parte vostra a volte può causare momenti di disagio. Inoltre, può comparire la gelosia, senza un valido motivo. Single, le configurazioni astrologiche di questa settimana sembreranno un po’ pericolose. Avrete voglia di fantasticare sulla persona che vi fa battere forte il cuore. Il rischio di delusione sarà quindi enorme. Nessun pianeta avrà un impatto diretto sul vostro equilibrio finanziario.

Non avrete, quindi, particolari problemi da temere, ma dovrete comunque capire che la fortuna dei giorni scorsi inizierà a scemare. Gli spendaccioni dovranno limitare le spese. Voto: 7

Le previsioni dell'oroscopo settimanale fino al 14 aprile, vita amorosa e finanziaria: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, non preoccupatevi troppo se avrete l’impressione che l’intesa con il partner sia spenta o inesistente. Andrà tutto bene, parola di Venere. Se la vostra anima è solitaria, non disperatevi. La dea dell’amore toccherà i punti chiave dell'ambito sentimentale e frantumerà le vostre barriere di difesa inconsce. L’amore irromperà quindi in maniera inaspettata. Il vostro atteggiamento nei confronti del denaro avrà ripercussioni significative nelle prossime settimane.

Perciò fate attenzione: evitate spese sconsiderate e controllate attentamente il vostro budget. Dovrete resistere a tutti i piccoli impulsi più o meno irragionevoli. E ricordate soprattutto di pagare le bollette scadute. Voto: 7

Capricorno – Se vivete in coppia, i legami che vi uniscono saranno più forti che mai grazie all’influenza di Mercurio, che vi incoraggerà a mostrare pazienza e comprensione. Dovrete anche dare al partner uno "spazio vitale" sufficiente. Single, in questa settimana sarete un po' dimenticati dalla dea dell'amore. Pazienza, presto i pianeti buoni verranno in vostro aiuto e il cielo sarà presto soleggiato. In campo finanziario, sarete così motivati a guadagnare che le insidie che si presenteranno giorno dopo giorno non vi demoralizzeranno, anzi ci stimoleranno.

Voto: 8

Acquario – Le cose andranno molto bene nella vita di coppia, se non porterete i problemi lavorativi in casa. Dovrete trascorrere più momenti di relax con la vostra dolce metà, che a volte soffre per i troppi impegni lavorativi che vi tiene separati. Quanto ai single, saranno divisi tra la preoccupazione di stabilizzare la propria vita affettiva e quella di preservare la propria libertà. In campo finanziario, questa configurazione astrologica vi darà fortuna e protezione oltre che conforto materiale. Ma sarà meglio astenersi dalle speculazioni perché la pura fortuna non è scontata. Non avrete, però, problemi a concludere in bellezza il vostro mese e magari un’eredità o una donazione vi aiuteranno a realizzare un progetto che custodite da tempo.

Voto: 7,5

Pesci – I nati dei Pesci che hanno una relazione d’amore vivranno alcuni momenti molto caldi, grazie all’aspetto positivo di Marte, il pianeta del desiderio e della sessualità. Ma attenzione: per quanto Marte favorisca la sensualità, non ha nulla a che vedere con i sentimenti. Dovrete, quindi, stare molto attenti a non trasformarvi in una bestia erotica. Single, ora sarete attratti dalle persone più grandi di voi, trovando in loro la saggezza e la protezione di cui sentirete un urgente bisogno. Tuttavia, tenete presente che la grande differenza di età o maturità non favorisce l’armonia delle relazioni romantiche. Sul piano finanziario puntate sulla solidità e non costruite castelli in aria. Voto: 7