L'oroscopo della settimana dal 28 aprile al 5 maggio vedrà un Toro più attivo in amore grazie all'arrivo di Venere, mentre l'Ariete avrà più energie da spendere per i propri progetti sentimentali e professionali grazie a Marte. Il Leone sarà più concentrato verso il lavoro, mentre i Gemelli vivranno un periodo proficuo.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo dal 28 aprile al 5 maggio 2024 segno per segno

Ariete: questa settimana, a cavallo tra il mese di aprile e il mese di maggio, vedrà alcuni cambiamenti nel vostro cielo. Il pianeta Venere lascerà il vostro segno, mentre Marte vi darà una mano a partire da mercoledì.

In amore ci sarà ancora una piacevole stabilità tra voi e il partner, che neanche la Luna in Capricorno riuscirà a mettere in discussione. Sul fronte professionale alcune delle vostre idee più ambiziose potrebbero adesso realizzarsi grazie a risorse ed energie in più a disposizione. Voto - 8️⃣

Toro: l'arrivo di Venere nel vostro segno zodiacale vi renderà più attivi in campo amoroso in questa settimana. Fate attenzione però alla Luna in quadratura tra le giornate di mercoledì e giovedì. Durante questo scambio di pianeti infatti, il vostro umore potrebbe essere piuttosto altalenante. Nel lavoro avrete ancora Saturno e Giove in buon aspetto per riuscire a proporre interessanti progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che si rivelerà più proficuo a partire dalla prossima settimana.

Il pianeta Marte in sestile porterà maggiori energie da spendere. Sarà possibile dunque provare ad ambire più in alto in quel che fate. Mercurio in sestile inoltre, vi permetterà di essere più efficienti. In amore Venere sarà alle vostre spalle, ma se volete, ci saranno ancora momenti di stabilità e romanticismo tra voi e il partner.

Voto - 8️⃣

Cancro: finalmente termina l'egemonia di Venere a partire da questa settimana, ciò nonostante avrete ancora alcune cose da sistemare prima di tornare a vivere una vita sentimentale tranquilla e prosperosa. Nel lavoro invece l'arrivo di Marte potrebbe significare ritardi nei vostri progetti, a causa del vostro tenore in calo.

Cercate di ottimizzare le energie a vostra disposizione. Voto - 7️⃣

Leone: l'arrivo di Marte in trigono dal segno amico dell'Ariete vi permetterà di essere più concentrati al lavoro, ma potreste sacrificare alcuni aspetti della vostra vita sentimentale. Con Venere in quadratura dal segno del Toro infatti, il rapporto tra voi e il partner potrebbe farsi più rigido nel prossimo periodo. Anche voi single dimostrerete meno interesse per la vostra vita sociale. Attenzione inoltre alla Luna in opposizione tra mercoledì e giovedì. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale migliore a partire dalla prossima settimana. Il pianeta Venere sarà in trigono dal segno amico del Toro, e vi permetterà di mettere in risalto la vostra vita sentimentale.

Anche voi single troverete maggiore interesse verso una persona in particolare. Anche per quanto riguarda il lavoro le cose miglioreranno. Il pianeta Marte non sarà più opposto, e ritroverete maggiore interesse e entusiasmo in quel che fate. Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà una settimana di cambiamenti per voi nativi del segno, in meglio e in peggio. Sul fronte sentimentale Venere smetterà di remarvi contro, e avrete l'occasione di poter ricostruire il vostro rapporto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro invece arriverà Marte in opposizione. Portare avanti i vostri progetti, con idee che possano aiutarvi davvero non sarà affatto semplice. Voto - 7️⃣

Scorpione: l'arrivo di Venere in Toro non sarà affatto una buona notizia per voi nativi del segno.

La vostra vita sentimentale potrebbe subire un brusco rallentamento a causa di alcune discussioni con la persona che amate. Anche nel lavoro alcune cose non andranno per il verso giusto. Guardatevi un momento indietro per comprendere quale sia la strada migliore da prendere da qui in avanti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile durante la prossima settimana, nonostante la partenza di Venere per il segno del Toro. Tra voi e il partner ci sarà ancora una buona intesa, che vi permetterà di trascorrere buone giornate insieme. Sul fronte professionale invece le cose miglioreranno. Con Mercurio e Marte in buon aspetto, avrete energie e idee a disposizione per gestire bene i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo in crescita per quanto riguarda i sentimenti. Questa settimana vedrà l'arrivo di Venere nel segno del Toro. Sarà possibile dunque costruire una vita sentimentale migliore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo invece dovrete lottare con Marte e Mercurio in quadratura. Raggiungere i vostri obiettivi infatti non sarà affatto semplice. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo in calo sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà in quadratura a partire dalla giornata di mercoledì, e potrebbe mettere in dubbio la vostra vita sentimentale. Nel lavoro invece arriverà Marte in sestile, che vi darà la forza per portare i vostri progetti verso la giusta direzione.

Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere a favore da questa settimana. Sul fronte sentimentale il rapporto con il partner si farà più interessante. Sarà più facile per voi condividere emozioni e sentimenti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece perderete il sostegno di Marte, ciò nonostante sarete ancora in corsa per ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 8️⃣