L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 aprile prevede un bel Sole splendere per i Toro che metteranno al centro la propria vita sentimentale, mentre Scorpione riuscirà a distinguersi in campo professionale. Leone sarà più sincero con il partner, mentre Sagittario cercherà di costruire un legame migliore con la dolce metà.

Previsioni oroscopo dal 15 al 21 aprile segno per segno

Ariete: sarà una settimana davvero soddisfacente, anche se il Sole lascerà il vostro cielo. A volte potrebbero esserci delle incertezze a causa della Luna, ma in ogni caso riuscirete a godervi il vostro rapporto.

In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene grazie a Mercurio. Non sarete forse tra i migliori, ma sarete abbastanza soddisfatti della vostra prestazione. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà il Sole arrivare nel vostro segno zodiacale. Metterete al centro la vostra vita sentimentale, che vi darà qualche soddisfazione in più. In ambito professionale Giove vi aiuterà a realizzare i vostri progetti, ma attenzione alle decisioni che prenderete. Voto - 8️⃣

Gemelli: vi sentirete davvero bene in ambito amoroso. Il pianeta Venere in sestile vi metterà a vostro agio, ma attenzione alle giornate di venerdì e sabato, perché la Luna potrebbe rompere questo piacevole equilibrio. Nel lavoro vi darete da fare in questo periodo, ma i risultati potrebbero non arrivare nell'immediato.

Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali non all'altezza. Con il pianeta Venere in cattivo aspetto, il vostro modo di fare nei confronti del partner potrebbe non essere così convincente. Attenzione in particolare domenica, quando la Luna arriverà in quadratura. Positivo il settore professionale. Marte e Saturno vi aiuteranno, ma con Mercurio in quadratura non dovrete dare nulla per scontato.

Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale gradevole in questo periodo, complice una bellissima Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete. Ci saranno interessanti occasioni per mettere in risalto la vostra relazione di coppia, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì, dimostrando tutta la vostra sincerità nei confronti della vostra fiamma.

In ambito lavorativo il lavoro duro viene ripagato, ciò nonostante potreste avere la sensazione che i buoni risultati non arrivino mai. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale stabile per quanto riguarda i sentimenti. Non ci saranno dissapori tra voi e la vostra fiamma, ciò nonostante non aspettatevi nemmeno momenti di estremo romanticismo. Per quanto riguarda il lavoro non sarà un periodo particolarmente proficuo, ma per fortuna non ci saranno gravi problemi da gestire. Voto - 7️⃣

Bilancia: i problemi in campo sentimentale continueranno considerata Venere in opposizione. Anche la Luna vi metterà in difficoltà, e potreste aver bisogno di chiedervi cosa potete fare per migliorare la vostra vita sentimentale.

Sul fronte lavorativo potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo. Non accadranno disastri, ma non ci saranno nemmeno gradi soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: riuscirete a distinguervi in campo professionale. Sarete capaci di gestire bene i vostri progetti, in un modo tale da soddisfare ampiamente le richieste di clienti o superiori. Per quanto riguarda i sentimenti avrete cura della vostra relazione di coppia, ma attenzione durante le giornate di Luna sfavorevole. Voto - 8️⃣

Sagittario: cercherete di costruire un legame migliore con il partner ora che il pianeta Venere sarà dalla vostra parte. L'astro argenteo vi darà una mano tra le giornate di mercoledì e giovedì, ciò nonostante attenzione a non strafare.

Sul fronte professionale Mercurio sarà vostro alleato, e potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi se ottimizzerete tempo e risorse a disposizione. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedono il pianeta Venere in cattivo aspetto. Non ci sarà una splendida intesa con la persona che amate, arrivando a dire o fare qualcosa che potrebbe non piacere alla vostra fiamma. Sul fronte professionale Marte e Saturno saranno favorevoli, ma con Mercurio in quadratura non si escludono imprevisti. Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale solida grazie a Venere in sestile. Tra voi e il partner ci sarà stabilità, maturità e romanticismo nella giusta dose per poter vivere un rapporto sereno. Sul fronte lavorativo avrete le idee chiare grazie a Mercurio, ottenendo risultati spesso soddisfacenti grazie al giusto impegno e con le giuste idee.

Voto - 8️⃣

Pesci: sarà una settimana nel complesso positiva. La Luna vi darà una mano in amore, ma attenzione nel weekend, perché l'astro argenteo sarà di traverso nei vostri confronti. In ambito lavorativo vi sentirete sicuri di voi stessi, ma questo non vorrà dire che avrete le risposte per ogni evenienza. Voto - 8️⃣